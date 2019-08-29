乡村小学换新颜 优良传统依然深厚

“桑桑、纸月、秃鹤们已经老去，可青青校园里，仿佛还回荡着当年少年们的欢笑……”这里是盐城市盐都区周伙小学的旧址，小说《草房子》里油麻地小学的原型。

1958年，老校长曹桂生创办了这所乡村小学。设施简陋，教室是祠堂改的，课桌是泥巴垒的。老校长带着师生种上成排的梧桐、杨柳，挖出几方池塘种藕、养鱼……师生们的自力更生带来了美，也带来了课桌、乒乓球台、篮球架甚至演出用的洋鼓洋号。那时候，学校每年都会有几个学生考上中师、中专，走进城市生活。

2003年，只剩下三四十名学生的周伙小学被撤并，新学校是两公里外的中兴实验学校。

38岁的李伟，在周伙读小学、在中兴读初中，8年前又把儿子送进了中兴的校园。“我们在城里也买了房子，但也愿意让孩子在这里读书。”李伟说，虽然是乡村学校，中兴实验学校的教学条件却并不差，理化生实验室、科学实验室、音乐舞蹈美术教室都齐全。李伟尤其看重的，是这所学校教师的敬业精神，课余和晚自习时间，总有老师在这里认真辅导功课。

在中兴，校园虽是新的，优良的传统依然深厚。校长张勇介绍，学校每年初中毕业生有100人左右，其中七成以上都能升入普通高中，四星级高中的录取率也稳定在三成左右。

盐都区教育局长熊新华介绍，全区现有公办中小学39所，其中农村义务教育学校28所，近年来依照乡村振兴战略，盐都区努力实现城乡学校“三个一样”：办学条件一样好、教学质量一样好、教育经费一样多。

《 人民日报 》（ 2019年08月29日 12 版）

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