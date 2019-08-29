原标题：北师大周作宇：抖音突破了艺术传播的门槛

“在过去一段时间里，抖音先后与国内各大高校合作推出了知识传播、青少年教育等论坛，今天抖音将与北京师范大学艺术与传媒学院联手举办的短视频艺术传播与美育论坛，聚焦当下参与度极为广泛的艺术传播领域，为成千上万的普通人提供了实现艺术梦想的有效平台。”北京师范大学副校长周作宇讲到。

2019年8月20日，抖音与北京师范大学艺术与传媒学院、启功书院宣布联合启动旨在助力短视频艺术传播和全民美育的“DOU艺计划”，并发布了国内首份《网络绿洲-短视频艺术普及与全民美育研究报告》。

活动现场，周作宇指出，艺术教育和美育作为教育的重要组成部分，历来是北师大关注和重视的领域。北师大艺术与传媒学院、启功书院、抖音联合发起的“DOU艺计划”，各方应该以此为契机，合力探究如何让人们的艺术表达既积极、健康、有效，又能充分体现艺术个性和丰富的想象力，同时需要对当下和未来可能影响深远的领域未雨绸缪，做好顶层设计与规划，以此助力艺术普及和全民美育。

根据计划，抖音将针对艺术类短视频创作者推出长视频权限、定向流量池等激励政策，以号召艺术家和艺术爱好者在平台积极创作艺术类短视频；发起“人人都是艺术家”系列挑战，进一步激发平台普通用户的艺术热情；同时，北师大艺传学院等国内外艺术院校和机构将派出舞蹈、音乐、美术、书法、戏曲等领域艺术家成立“抖音艺术顾问团”，以确保抖音艺术短视频内容的品质。

如何积极有效的促成和实现为成千上万普通人的艺术梦想提供有效平台，离不开专业的研判和深入的探究，周作宇表示：“传统的艺术传播或许更多是艺术专业人士的传播，普通人很难有机会深入参与其中，而抖音短视频APP提供的平台，突破了艺术传播的专业门槛，使普通人通过艺术表达思想和情感成为一种可能。”

(责编：冯粒、袁勃)