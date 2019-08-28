北洋梦想教室：让贫困山区孩子说声“芝麻开门”

西藏纳咪村的梦想教室

在雄浑凌冽的青藏高原，年轻的大学生正给牧民孩子搭起简易黑板写写画画；在陇南内陆的群山深处，中学生兴冲冲围着不远千里送来的光学显微镜观察海洋标本；在一望无际的北疆塞外，学生们坐在大屏幕前与渤海之滨的大学教授聊得津津有味……

几年来，天津大学正在用一间间“北洋梦想教室”点亮教育扶贫的地图。没有规定动作，没有统一蓝本，“贫困山区里的孩子憧憬什么我们就带来什么，热爱什么我们就创造什么，”天大师生们常常这样说，“每一间‘北洋梦想教室’都是一个惊喜、一个机会，我们要让贫困地区的孩子们说一声——芝麻开门！”

教育扶贫，源自“兴学强国”的文化传承

天津大学建设的“北洋梦想教室”

“从兴学强国的使命到实事求是的校训，再到校歌传唱的‘要实地把中华改造’，都凝聚着我们这所大学高度的社会责任感。而‘北洋梦想教室’就是新时代天大师生对兴学强国的文化传承。”作为“北洋梦想教室”的策划和推动者，天津大学团委书记吕静这样阐释自己的初心。

从2017年起，天津大学以学生寒暑假社会实践为依托，通过众筹、义卖、校友资助、校企合作、学校支持等方式，计划在2020年前为全国教育资源匮乏地区的中小学建立包括美术教室、电教室、科技教室、体育室、课外活动室等在内的100个“北洋梦想教室”，‘北洋梦想教室’就是新时代天大师生对兴学强国的文化传承。

2017年11月，由天津大学捐建的首个“北洋梦想教室”在贵州开阳县第三中学落成。这是一间科学图书室，由天津大学师生捐助的数百本科普书籍，让渴望涉猎科学技术的山区孩子得到了一座“黄金屋”。

同年，天津大学发动校友力量为云南省洱源县一所学校募集资金，建立了“北洋美术梦想教室”。从此，孩子们上美术课不再“只能用铅笔涂涂画画”。第二年，这群校友再次发力，为当地中心示范幼儿园捐了一间“北洋音乐梦想教室”。簇新的乐器教具和此前墙上已然掉色的乐器张贴画形成了强烈对比。

扶贫先扶志，就要架一座桥梁、开一扇窗

大学生志愿者在为孩子们讲授课程

在天津大学的师生看来，“扶贫先扶志”。他们不仅应对给贫困地区的孩子带去文化知识，还要在他们与外面的世界之间架一座桥梁，开一扇窗，打通大山之外的“最后一公里”。

“我们的口号是什么？”“有你有我有七三，有家有爱有梦想！”2018年8月，天津大学第二十届研究生支教团团长许全军计划将新疆布尔津县初级中学七年级3班打造为北洋梦想教室。

这间北洋梦想教室的突出之处在于“云支教”，许全军以“互联网+教育”模式，开展了远程教学计划，用一块投影大屏将万里之外的天大校园与北疆大漠联系起来，为当地中学生孩子们搭建起了近距离触摸大学生活的的桥梁。他和团队的小伙伴们开启了一揽子“远程视频筑梦计划”：“感受大学之美”天大校园游、“大学教授面对面”、“我和学长学姐说句话”……研究生支教团将天津大学优质师资力量和学科优势源源不断的辐射到布尔津。“孩子们已经把‘北洋梦想教室’当成自己另外一个家了，那是一个充满了希望和梦想的大家庭。”许全军说。

润物无声，梦想的种子悄悄发芽

甘肃省宕昌县是天津大学定点扶贫对象。今年暑假，天津大学在宕昌县官亭镇九年制学校捐建的“北洋梦想教室”揭牌，这是学校在全国捐建的第58间“北洋梦想教室”。天大师生捐赠了显微镜、植物、昆虫、海洋无脊椎动物标本和生物学科普书籍等一系列物资，还带来了炫酷的机器人进行现场教学。“我们从当地学生的眼中看见了对科学技术的兴趣和渴望！”他们这样说。

与此同时，天津大学还有16支实践队伍奔赴宕昌，将为全县捐建12间“北洋梦想教室”。实践队师生通过开设兴趣激发、理想信念教育、职业生涯规划类课程，助力点燃当地学生的学习梦想。

“未来，学校将继续推动“北洋梦想教室”建设及维护，助力边远贫困地区儿童，特别是留守儿童的成长成才梦。”吕静踌躇满志，“我们将继续以‘北洋梦想教室’的建设为杠杆，引导学生深入乡村基层，撬动高校、校友、家庭、社会等各方面资源带动贫困地区教育发展，为全面建成小康社会贡献青年的力量。”（作者单位：天津大学党委宣传部）

(责编：李依环、熊旭)