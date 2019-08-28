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统编高中语文教材怎么教？教材编写组解读思路

2019年08月28日15:19  来源：教育部网站
 

普通高中《语文》全套教材共5册，其中必修教材分上、下2册，选择性必修教材分上、中、下3册。

一、编写思路

教材编写坚持马克思主义指导地位，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，突出正确政治方向和价值导向，注重发挥语文课程以文化人、以文育人功能，强化综合性、实践性，着力提升学生语文学科核心素养，增强文化自觉和文化自信。

一是统筹安排教材内容，有机融入社会主义核心价值观。 按照“整体设计，自然渗透”的思路，精心选择课文，设计学习任务。在选文标准上，选取导向正面、文质兼美、深浅适宜，具有经典性和时代性的文章，积极弘扬正能量。在选文结构上，统筹安排各类选文比例，突出中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化，防止文化虚无主义。

二是创新教材体例设计，以人文主题和学习任务群双线组织单元。教材以培养学生的“理想信念”“文化自信”“责任担当”为核心，细化出“伟大的复兴”“使命与抱负”“青春激扬”等若干人文主题，作为单元组合和内容选择的一条重要线索，发挥语文教材的铸魂培元作用。以课程标准规定的12个学习任务群作为另一条线索，将其分解为若干学习专题，构成28个学习单元，落实语文素养的各项培养要求。

特别要说明的是，为贯彻党的教育方针，落实全国教育大会精神，在必修上册以“劳动光荣”为主题专设一个单元，选取讴歌劳动人民、劳动模范、劳动精神的课文，引导学生了解和继承中华民族热爱劳动的优良传统，树立劳动光荣、劳动伟大、劳动崇高、劳动美丽的观念。

三是强化语文实践活动，突出学生学习的主体性。围绕培养学生语文核心素养，以深度阅读、读写结合为指向，灵活设计“阅读与鉴赏”“表达与交流”“梳理与探究”等语文学习活动。改变过去常见的以单向知识传授为中心的思路，注意整合学习情境、学习内容、学习方法，引导学生自主、合作、探究学习，促进语文教与学方式的转变。

二、编写体例

必修教材每册8个单元，覆盖7个学习任务群；选择性必修教材每册4个单元，覆盖6个学习任务群。另外，教材设计了4个独立的“古诗词诵读”版块。

28个单元中，22个单元以课文为核心构建，基本栏目包括单元导语、选文、学习提示、单元学习任务（选择性必修教材称为“单元研习任务”）。单元导语提纲挈领地说明单元人文主题、选文情况、核心学习任务及学习目标。学习提示设置于课文后，重在激发阅读兴趣，提示学习重难点，提供阅读方法和策略。单元学习（研习）任务实行结构化设计，引导学生开展各种体验性和探究性实践活动，综合提升语文素养。教材将写作任务融入单元学习任务中，读写结合，发挥课文的范文作用，读什么写什么，解决读写分离的问题。

教材还有2个整本书阅读单元和4个活动类单元。这些单元以一体化设计的学习任务为核心，带动整本书的阅读或实践活动的开展。

三、重点学习内容

（一）中华优秀传统文化

教材精选反映中华优秀传统文化的经典名篇，注重题材的多样性和体裁的覆盖面，从古风、民歌、绝句、律诗到词曲，从诸子散文到历史散文，从两汉论文、魏晋辞赋到唐宋明清古文，从文言小说到白话小说，均有呈现。共选入古代诗文67篇（首），占全部选文数（136篇/首）的49.3%。其中古诗词33首，古文34篇。

（二）革命文化

教材选取反映革命传统和革命精神作品，讴歌革命领袖的丰功伟绩，赞颂革命英雄人物事迹，凸显革命理论文章的指导价值，激发学生热爱中国共产党、热爱祖国的情感。其中，有毛泽东的《沁园春·长沙》《改造我们的学习》等5篇（首）文章，鲁迅《拿来主义》《记念刘和珍君》等5篇文章，还有《长征胜利万岁》《大战中的插曲》《百合花》等多篇作品。

（三）社会主义先进文化

教材注重选取反映社会主义建设和改革开放时期的作品。这些课文，有的反映党领导人民建设社会主义的伟大成就，展现祖国日新月异的变化，如《哦，香雪》；有的讴歌时代楷模，赞颂自力更生、执着探索、忘我奉献的宝贵精神，如《喜看稻菽千重浪——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平》《青蒿素：人类征服疾病的一小步》；有的反映党在新时期的理论探索，体现出理论对实践的巨大指导作用，如《实践是检验真理的唯一标准》。

（四）国外优秀文化

教材也选入了十多篇外国文学文化经典作品，有《复活》《百年孤独》《哈姆雷特》《致云雀》等。对于这类作品的选取，重视文学性和思想性的统一，注意引导学生运用历史唯物主义和辩证唯物主义进行分析，发展批判性思维，增强文化理解能力，提升文化鉴别力。  （来源：普通高中语文教材编写组）

(责编：实习生(黄钰霖)、熊旭)
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