教育部推动解决热点难点问题：奔着最要紧的问题开方抓药

原标题：奔着最要紧的问题开方抓药

■“不忘初心 牢记使命”主题教育进行时

编者按

“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来，按照主题教育“要奔着问题去”“把‘改’字贯穿始终”精神，教育部选取“全面加强新时代劳动教育”等群众反映强烈的热点难点问题予以重点推动解决，真改实改、攻坚克难，以主题教育的实际成效，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。从今天起，本报将连续刊发三篇系列报道，敬请关注。

“习近平总书记将尊重劳动置于‘四个尊重’的首位，突出了劳动教育的基础作用、根本目标及德智体美劳五育的相互关联。教育系统要全面贯彻党的教育方针，抓紧做好顶层设计，全面推进劳动教育。”7月3日，教育部党组书记、部长、部“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组组长陈宝生，在京主持召开“不忘初心、牢记使命”主题教育大中小学劳动教育专项调研座谈会，开门见山，直奔主题，与来自北京、河北、上海、贵州、南京的校长、专家一起，集思广益、群策群力，为劳动教育把脉问诊、开方抓药。

“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来，教育部党组始终坚持“奔着问题去”“把‘改’字贯穿始终”，聚焦群众反映强烈、主题教育期间能够在解决上取得明显进展的热点难点问题，选取了“全面加强新时代劳动教育”等问题进行集中攻关。对照人民群众新期待，不回避，不畏难，坚持立查立改、即知即改、持续整改，确保件件抓到位、项项落到地，取得明显成效。

劳动教育该往哪里走？

找准突破重点，明确发展方向

“教育系统要深入贯彻落实好习近平总书记关于劳动教育的系列重要论述，从不同学段不同对象的实际出发，摆准位子，立好柱子，搭实台子，探索路子，把握好劳动教育的观念、目标、过程、评价，保证劳动教育的正确方向，充分发挥劳动教育在立德树人中的重要作用。”陈宝生在专项调研座谈会上说。

作为“全面加强新时代劳动教育”问题调研的牵头司局，教材局在总结梳理已有经验后发现，近年来，北京、上海、江苏、浙江、山东、广西、重庆等地，都先后出台了有关加强劳动教育的政策文件。北京、河北、内蒙古等部分地区为劳动教育搭建平台，积极拓展学生劳动实践渠道，部分学校因地制宜、就地取材开展劳动教育，初步形成了自己的特色和经验。

“尽管各地各学校在劳动教育实践探索方面取得了一些经验和成绩，但从总体看，劳动教育近些年遭遇弱化、淡化、边缘化，面临不少突出问题。”教材局相关负责人介绍说，调研中发现，不想劳动、轻视劳动教育的现象普遍存在，社会各界对劳动教育缺乏准确把握和科学设计，教育效果不尽如人意。各地各学校普遍反映当前学生劳动实践场所缺乏，没有机会参加生产劳动。

教育部对32个省（区、市）1.5万名大中小学生问卷调查表明，近一年内，有七成以上学生没参观过工厂生产线，近五成学生没参观过农场和林场；近5年内，近1/3的学生未接触农业活动或场所，近1/2的学生未接触工业活动或场所。

此外，劳动教育主体职责不明确、担心安全问题导致开展劳动教育积极性不高。教育部对2500多位教师、教育管理者和学生家长的调查表明，54.86%的人认为家庭是最主要的实施主体；27.12%的人认为学校是最主要的实施主体；13.97%的人认为社会是最主要的实施主体；4.05%的人认为不确定。

“劳动教育机制不够健全，缺乏必要的分工合作和考核激励机制，师资队伍数量结构不合理，专业化水平不高，导致学校、家庭、社会各方面缺乏参与劳动教育的积极性。”教材局相关负责人表示，对劳动教育突出问题的分析研判，有利于找准突破点，明确发展方向。下一步，教育部将研究出台相关政策，针对不想劳动、轻视劳动的问题，内涵不清、缺乏科学设计的问题，没场地、没机会开展劳动实践的问题，劳动教育主体职责不明确的问题，担心安全、不敢开展劳动教育的问题，有重点地逐一破解，推动建立大中小学全面实施劳动教育的长效机制。

高校思政课如何改革创新？

解决好培养什么人、怎样培养人、为谁培养人的根本问题

根据教育部直属机关“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案，教育部党组书记、部长陈宝生，教育部党组成员、副部长翁铁慧，社科司相关负责同志分赴北京、天津、河北、山西、江苏、浙江、安徽、江西、福建、湖北、湖南、云南、西藏、陕西、青海、新疆等多地开展实地调研，深入学校调研了解情况，召开座谈会听取意见。

与此同时，多角度面向大中小学发放调查问卷，起草形成专项调研报告。仅网络调研一项，便面向各地教育工作部门有关负责同志和全国近500位马克思主义学院院长征求意见，梳理出6个方面近200条建议。

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》，对教育战线产生巨大鼓舞。广大高校思政课教师一致认为，《意见》是贯彻落实习近平总书记“3·18”重要讲话精神的重大举措，为加强新时代高校思政课建设提供强大信心底气。

据悉，《意见》起草过程中，教育部切实加强统筹协调，围绕回应中央关心、社会关注、师生关切的高校思政课建设重点难点问题，扎实推进文稿起草和修改工作，以实现深化思政课改革创新政策新突破。陈宝生每周通过重点工作调度会，统筹推动文稿起草工作。翁铁慧具体牵头组织起草系列文件，亲自与有关部门负责同志研究沟通《意见》中的重要政策点。有关部党组成员分工负责，社科司等有关司局与相关部门反复沟通协调。

“文件让人心里暖暖的，多年想解决而没有解决的问题、基层马院院长的苦恼，党中央、国务院都作了明文规定和要求。”新疆农业职业技术学院马克思主义学院教授王学利说出了思政课教师的心声。

《意见》一经发布，各地各校迅速做出反应。全国重点马克思主义学院第一时间对照文件落实任务，中国人民大学、华东师范大学、武汉大学、兰州大学等高校积极落实关于“全国重点马克思主义学院率先全面开设‘习近平新时代中国特色社会主义思想概论’课”的要求，决定在试点开课基础上于2019—2020新学年全面推开。

据牵头司局社科司相关负责人介绍，教育部正在抓紧印发系列配套文件，内容涵盖高校思政课教师队伍建设、中小学思政课教师队伍建设、高校思想政治工作体系、高校思政课创优行动等方面。同时，将从宣传解读、推广先进典型经验等角度加大力度，推动形成全党全社会努力办好思政课、教师认真讲好思政课、学生积极学好思政课的良好氛围。

加强直属机关基层党组织建设的着力点在哪里？

开展直属机关党支部全面整顿

“中国特色社会主义进入新时代，世界面临百年未有之大变局，在此背景下，加强党的政治建设、建好建强基层党组织显得尤为重要。”教育部党组成员、副部长田学军前往教育部留学服务中心、教育部语言文字应用研究所调研加强直属机关基层党组织建设时指出，各级党组织要引导党员干部职工牢固树立对党的信仰、信念、信心，将支部打造成具有强大凝聚力、战斗力和向心力的战斗堡垒。

2019年，是教育部确定的教育系统“支部建设年”。将“直属机关党支部全面整顿”作为主题教育期间教育部层面重点推进解决的重点事项，无疑给教育部直属机关党的建设注入了新的推动力。

据牵头司局机关党委相关负责人介绍，此次整顿涉及61个单位、近400个党支部，时间紧、任务重、要求高。此前，已开展试点工作，探索路径，积累经验。为了确保整顿工作取得实效，教育部印发了《直属机关党支部全面整顿工作方案》，在前期试点的基础上，全面部署整顿工作。

按照陈宝生提出的“晒单子”“开方子”“动刀子”“养身子”“迈步子”的工作步骤，教育部主题教育领导小组办公室综合组、联络组及巡回指导组共同组成10个工作组推进工作。

“明确了工作思路，便能做到有的放矢，突出整顿重点，分类精准推进，高站位解决直属机关党的建设的深层次问题。”机关党委相关负责人表示，通过党支部全面整顿，要着力解决“基层党组织软弱涣散，党员教育管理宽松软，基层党建主体责任缺失的问题”，着力推动后进赶先进、中间争先进、先进更前进，着力推动直属机关基层党组织全面进步、全面过硬。同时，把党支部全面整顿作为主题教育的重要抓手，融入“学习教育”“调查研究”“检视问题”“整改落实”。

经过近两个月细致扎实的工作，教育部10个工作组全面进驻61家单位，共回收测评问卷3000余份，开展个别访谈1100余人，指导帮助各单位晒出问题“单子”609条，制定整改“方子”910条，明确“最需要解决的突出问题、改进的重点事项”300余条。

“目前，党支部全面整顿工作已经进入‘动刀子’‘养身子’‘迈步子’全面攻坚阶段，我们将以滚石上山的韧劲和攻城拔寨的拼劲全力推进后续工作，明确攻坚重点，探索长效机制，务求支部整顿工作取得实效。”机关党委相关负责人表示。

(责编：何淼、熊旭)