高校加强基础学科人才培养势在必行

硕果累累的金秋时节，迎来了各大高校的开学季。数百万学子先后收到入学通知书。其中，对浙江大学新生而言，伴随录取通知书而来的还有一份《入学须知》，提醒新生报到前在中国大学慕课（MOOC）平台上完成12章节的《高等数学先修课》。让浙大新生倍感亲切和温暖之余，更能感受到一份来自学校沉甸甸的厚望，有家长戏称《入学须知》是给孩子来了个“下马威”。

强大的基础科学研究是建设世界科技强国的基石。为进一步加强基础科学研究，大幅提升原始创新能力，夯实建设创新型国家和世界科技强国的基础，国务院于2018年发布《关于全面加强基础科学研究的若干意见》，提出“潜心加强基础科学研究，对数学、物理等重点基础学科给予更多倾斜”。为落实意见精神，加强我国数学科学研究，今年7月，科技部、教育部、中科院、自然科学基金委又联合制定和印发了《关于加强数学科学研究工作方案》，要求加强数学科学研究，持续稳定支持基础数学科学。培养基础学科拔尖人才是高等教育的重大战略任务。浙江大学新生收到的这份看似普通的《入学须知》，背后蕴藏着国家层面重视基础科学发展的重大战略定位，更折射出高校在执行和贯彻国家重大战略面前的重要担当和积极作为。

“数学是自然科学的基础，也是重大技术创新发展的基础”。放眼当今世界科技发展，几乎所有的重大发现都与数学的发展和进步相关，数学已成为航空航天、国防安全、生物医药、信息、能源、海洋、人工智能、先进制造等领域不可或缺的重要支撑。从这个意义层面上而言，数学实力也正深刻地影响和决定着国家的综合实力与核心竞争力。

整体而言，目前国内高校关于基础学科人才培养方面，已经初步形成了“由点到线、由线到面、多校参与”的局面，储备了一大批基础学科优秀拔尖人才，基础学科人才培养的综合社会效益将迎来“井喷式”爆发。然而，结合我们目前国家各项建设事业对高校人才培养模式改革的迫切需要实际，综合考虑风云万变的国际政治局势以及科技发展竞争趋势，客观而言，在基础学科人才培养方面依旧有诸多现实问题需要积极回应。

笔者认为，加强基础学科人才培养，需要注意以下几个问题。首先，基础学科人才培养的战略定位和服务导向方面，高校以及教育主管部门需要明确这些人才培养的目标，不能仅仅局限于人才培养的就业导向和市场导向，不能被“就业率”束缚住基础学科人才培养的翅膀。基础学科人才培养要着眼于国家战略需求，选拔那些志向高远、基础扎实、热衷科研的英才、天才乃至“奇才、偏才、怪才”，培养一批能够坐得住冷板凳的拔尖创新型研究人才。

其次，在基础学科人才培养模式方面，要打破部分高校采取的“圈养”“富养”模式，诸多人才培养计划的最终目的不是培养温室大棚里面的“盆景”，而是要培养出千千万万个杰出人才，培养出能够吃苦耐劳、甘于奉献、心有大我、至诚报国的参天大树和国家建设栋梁，不应成为新时期欧美一些高等教育发达国家的“留学预校”。

再其次，在高中和大学的课程以及人才培养的衔接方面还需要积极探索和大胆改革实践，对于基础学科人才的招生选拔和评价模式要敢于打破常规，不妨学习和借鉴一些世界一流大学招收基础学科人才的举措，从高中教育阶段进行改革，遵照学生及其家长的兴趣、意愿和选择判断及未来设计，在全国范围内的生源质量比较好的一些高中设立诸如“理科实验班”“理科英才班”“基础学科人才示范基地班”等类似于“科大少年班”的模式，做好高中和大学的基础学科人才培养衔接。

最后，应在目前重点高校的示范经验基础上，对高校的基础学科人才培养进一步加大学业指导，构建起由专业教师、本科生导师、思政、学工、后勤服务、科研团队以及高年级学长和硕博士研究生共同组成的多元学业指导体系。帮助这些参与基础学科人才培养计划的学生尽快适应和融入专业学习进程，制定出符合学生个人特性和学习能力的个性化学习方案。从而做到“策之以其道，食之尽其材，鸣之通其意”，最终形成基础学科人才万马奔腾、英才辈出的局面。

（作者系吉林大学高等教育研究所副教授）

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