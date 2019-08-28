原标题：总主编详解普通高中三科统编教材

■聚焦2019教育金秋系列发布会

8月27日上午，教育部召开新闻发布会，介绍普通高中三科统编教材投入使用及义务教育三科统编教材全覆盖工作情况。普通高中思想政治教材总主编、南京大学原党委书记、教授张异宾，普通高中语文教材总主编、北京大学教授温儒敏，普通高中历史教材总主编、中国史学会原会长、中国社会科学院学部委员、研究员张海鹏，普通高中历史教材总主编、首都师范大学教授徐蓝，参加发布会并分别介绍了普通高中思想政治、语文、历史统编教材有关情况。

《思想政治》

普通高中《思想政治》全套教材共7册，其中必修教材分《中国特色社会主义》《经济与社会》《政治与法治》《哲学与文化》4册，选择性必修教材分《当代国际政治与经济》《法律与生活》《逻辑与思维》3册。

编写思路

教材编写坚持马克思主义指导地位，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，突出思想政治课程的关键作用，有机融入社会主义核心价值观，充分体现马克思主义中国化最新成果，引导学生爱党爱国爱社会主义，坚定“四个自信”，形成正确的世界观、人生观、价值观。具体来说，一是贯穿一条主线：用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。二是合理设计结构：整体构建、分块安排教材内容。三是创新呈现方式：增强教材的针对性、可读性。

编写体例

教材设置单元导语、课导语、正文、穿插于正文中的各种栏目、综合探究。基本栏目有探究与分享、相关链接、专家点评、名人名言、名词点击等5种类型。部分教材设置了体现本册特点的栏目，例如，必修4设计“阅读与思考”，选择性必修3设计“示例评析”。这些栏目和正文相互配合，形成一个整体，从不同角度展开内容。

为突出综合性和实践性，教材设置了“综合探究”内容，必修1共有2个，其他各册教材每个单元有1个。“综合探究”通过创设丰富多样的情境，让学生采用多种形式围绕议题，综合运用相关学科知识和技能，分析问题、解决问题。

重点学习内容

（一）习近平新时代中国特色社会主义思想。整套教材系统讲述习近平新时代中国特色社会主义思想，从经济、政治、法治、文化、民族、宗教、社会、生态文明、国家安全、国防和军队、外交、党的建设等各方面详细阐述。重在引导学生系统、深入掌握习近平新时代中国特色社会主义思想，做到真学真懂真信真用，帮助学生掌握马克思主义活的灵魂，在理解中贯彻新思想，在感悟中建设新时代。

（二）法治教育。教材法治教育的重点是彰显中国特色社会主义的制度自信。必修3《政治与法治》教材系统讲述中国共产党的领导、人民当家做主和依法治国；选择性必修2《法律与生活》介绍了民事权利和义务，以及与学生未来密切相关的婚姻家庭、就业创业、社会争议解决等方面的法律内容。

（三）中华优秀传统文化和革命传统教育。教材系统讲述了中华传统文化的起源、特点和当代价值等，重点介绍中华优秀传统文化中的代表人物、核心观点、重要思想。采取“春风化雨”的方式，讲述毛泽东、周恩来等革命领袖，李大钊等革命先烈，董存瑞等革命英雄，集中阐述革命文化，讲述中国共产党团结带领中国人民创造的“红船精神”、长征精神、延安精神等革命精神，引导学生坚定理想信念，厚植爱国主义情怀。

同时，教材以“国家安全与核心利益”为议题，设计综合探究，阐释“国家安全，人人有责”，讲述总体国家安全观的内容和意义，培养学生总体国家安全观意识。

《语文》

普通高中《语文》全套教材共5册，其中必修教材分上、下2册，选择性必修教材分上、中、下3册。

编写思路

教材编写坚持马克思主义指导地位，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，突出正确政治方向和价值导向，注重发挥语文课程以文化人、以文育人功能，强化综合性、实践性，着力提升学生语文学科核心素养，增强文化自觉和文化自信。一是统筹安排教材内容，有机融入社会主义核心价值观。二是创新教材体例设计，以人文主题和学习任务群双线组织单元。三是强化语文实践活动，突出学生学习的主体性。

编写体例

必修教材每册8个单元，覆盖7个学习任务群；选择性必修教材每册4个单元，覆盖6个学习任务群。另外，教材设计了4个独立的“古诗词诵读”板块。

28个单元中，22个单元以课文为核心构建，基本栏目包括单元导语、选文、学习提示、单元学习任务（选择性必修教材称为“单元研习任务”）。教材将写作任务融入单元学习任务中，读写结合，发挥课文的范文作用，读什么写什么，解决读写分离的问题。

教材还有2个整本书阅读单元和4个活动类单元。这些单元以一体化设计的学习任务为核心，带动整本书的阅读或实践活动的开展。

重点学习内容

一是中华优秀传统文化。教材精选反映中华优秀传统文化的经典名篇，注重题材的多样性和体裁的覆盖面，从古风、民歌、绝句、律诗到词曲，从诸子散文到历史散文，从两汉论文、魏晋辞赋到唐宋明清古文，从文言小说到白话小说，均有呈现。共选入古代诗文67篇（首），占全部选文数（136篇/首）的49.3%。其中古诗词33首，古文34篇。

二是革命文化。教材选取反映革命传统和革命精神作品，讴歌革命领袖的丰功伟绩，赞颂革命英雄人物事迹，凸显革命理论文章的指导价值，激发学生热爱中国共产党、热爱祖国的情感。其中，有毛泽东的《沁园春·长沙》《改造我们的学习》等5篇（首）文章，鲁迅《拿来主义》《记念刘和珍君》等5篇文章，还有《长征胜利万岁》《大战中的插曲》《百合花》等多篇作品。

三是社会主义先进文化。教材注重选取反映社会主义建设和改革开放时期的作品。这些课文，有的反映党领导人民建设社会主义的伟大成就，展现祖国日新月异的变化，如《哦，香雪》；有的讴歌时代楷模，赞颂自力更生、执着探索、忘我奉献的宝贵精神，如《喜看稻菽千重浪——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平》《青蒿素：人类征服疾病的一小步》；有的反映党在新时期的理论探索，体现出理论对实践的巨大指导作用，如《实践是检验真理的唯一标准》。

四是国外优秀文化。教材也选入了十多篇外国文学文化经典作品，有《复活》《百年孤独》《哈姆雷特》《致云雀》等。对于这类作品的选取，重视文学性和思想性的统一，注意引导学生运用历史唯物主义和辩证唯物主义进行分析，发展批判性思维，增强文化理解能力，提升文化鉴别力。

《历史》

普通高中《历史》全套教材共5册，其中必修教材分《中外历史纲要》上下2册，选择性必修教材分《国家制度与社会治理》《经济与社会生活》和《文化交流与传播》3册。

编写思路

教材编写坚持马克思主义指导地位，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持唯物史观，充分反映人类社会发展的基本规律和趋势，引导学生增强对伟大祖国的认同、对中华民族的认同、对中华文化的认同、对中国共产党的认同、对中国特色社会主义道路的认同，增强民族自豪感、历史使命感，更加坚定“四个自信”。

具体来说，一是精选史实、史论结合，将正确的思想导向和价值判断融入历史叙述和评判中。二是通史与专题史结合，多维度呈现人类文明优秀成果。三是合理设置栏目，全面落实历史学科核心素养培养要求。教材围绕唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀5个核心素养，总体安排、各有侧重地进行内容和栏目设计。

编写体例

教材每课以正文为主体，辅以一些功能性栏目。其中，“单元导语”概述本单元所涉及的主要历史内容和学习要求，“导入图（语）”生动、简洁地引出本课要讲述的内容，“学习聚焦”提示学习重点，“史料阅读”简要补充拓展相关文献材料，“历史纵横”对重大历史事件、人物等作进一步补充、扩展，“思考点/学思之窗”强化学生对正文涉及内容的思考，“探究与拓展”重在提升学生对相关材料、问题的综合分析能力。此外，每册教材各设一节活动课。

重点学习内容

一是中华5000多年文明史。教材内容涵盖了中华优秀传统文化所包含的核心思想理念、传统美德和人文精神，共涉及历史文化名人100余位，思想、科技、文学、法律等著作80余部，四大发明、天文历法、医学等重大发明创造50余项，书画、音乐舞蹈、雕塑、器物等艺术作品40余件，引导学生形成对中华文化的认同感，树立正确的文化观。

二是中国人民170多年斗争史和中国共产党90多年奋斗史。必修上册介绍了近代以来中华民族反抗侵略、谋求民族独立的历史，展现了近代中国不同阶层救亡图存的努力和斗争，讲述了中国共产党领导中国人民进行革命、建设和改革的史实，重点介绍了中国共产党领导革命过程中提出的重要战略方针、召开的重要会议、发生的重大事件、取得的重大胜利和涌现的英雄人物等，突出反映了中国共产党在全民族团结抗战中发挥的中流砥柱作用，揭示了中国共产党的领导和社会主义道路是历史的选择、人民的选择，引导学生认同走中国特色社会主义道路是历史的必然。

三是国家主权、海洋意识教育。教材以史实为依托，讲述西藏、新疆、台湾及其附属岛屿、南海诸岛等作为我国领土不可分割一部分的历史渊源，增强学生维护国家统一和国家主权安全的意识，形成正确的国家观。

四是民族团结进步教育。教材讲述了各民族在我国历史上交往交流交融从而形成多元一体的中华民族的历史，介绍了我国民族区域自治政策，引导学生树立正确的国家观、民族观、文化观和历史观，增强民族自信心和自豪感，筑牢中华民族共同体意识。

(责编：何淼、熊旭)