通过问卷调查按兴趣分宿舍 南理工帮新生寻找“灵魂室友”

你最喜欢什么类型的电影？以下微信公众号推文阅读量10万+的文章中，哪个标题最好……如果你的答案和小伙伴们高度一致，那么恭喜你，成功找到了自己的“灵魂室友”。这是记者27日上午在南京理工大学的新生报到现场，发现的有趣一幕。该校设计传媒学院在给新生分配宿舍时，采用问卷调查的方式，给新生按照兴趣来分配宿舍。新生们在报到的第一天便“一见如故”。

学院辅导员宋杨告诉记者，学生们填写的问卷，名为“Style大作战”，是老师们根据学生的专业、性格等方面综合设计出来的，“00后的同学其实对专业同样很执着，尤其是对未来的规划，是考研、就业还是出国深造，大家其实很早就有了打算。”

宋杨表示，希望学生通过对自己专业相关内容的选择更直观地筛选出兴趣理想相合的同学，并且此次问卷添加了让同学们提前思考如何构建理想寝室的数个问题，让同学们在提出对室友要求的同时也审视自己，为同学们日后理智友好处理宿舍问题打好基础。

宋杨向记者展示了问卷的内容，记者看到，除了选择Style相近的“灵魂室友”之外，学院也设立了一个选项，让新生可以自由选择Style不同的人做舍友，大家互补。设传学院2019级新生徐钰洋、潘劲曌、秦雨欣、贾怡心4个女生通过问卷调查，成为了室友。“到宿舍聊完后我们发现，我们在很多地方都特别合拍，对很多话题的看法都是一样的，”潘劲曌说，“我们都有考研的想法，可以相互督促进步。而且将来选择什么具体的专业方向，我们现在都有了初步的规划。”

记者了解到，这不是设传学院第一次在宿舍分配上进行创新。四年前，辅导员宋杨带的2015级学生就已经尝试过按照星座和职业规划来分配宿舍。“四年来我几乎没有接到过同宿舍学生有矛盾的情况反馈。”宋杨告诉记者，实践证明，依据生活习惯、兴趣爱好、职业生涯的规划等来分宿舍，学生们相处比较融洽。（杨甜子）

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