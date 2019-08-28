开学季怎“收心”？ 心理老师来教你

暑假余额已严重不足，在假期爽透了的学子们即将迎来开学季，补作业也进入了最后冲刺阶段。如何以良好的状态投入新学期呢？广州市天河第一小学心理科组长、国家二级心理咨询师肖冬梅老师表示，假期最后几天，无论是新生入学还是旧生返校，无论是家长还是孩子，都要做好调适，做到身心合一：身回来，心也回来。

孩子收心 家长也要收心

一转眼暑假就到尾声,肖冬梅提醒，把孩子送回老家的家长，别忘了开学前一周提前接回来，不要掐着时间8月31日才接，以免人在教室，心还在乡间。

暑假期间，许多家长不用陪娃写作业，晚上玩手机的时间大大增加了。开学前，家长自己也要收收心，要给自己使用手机制定限制，诗词女孩武亦姝的父亲每天下班后就不碰手机，这份身教值得家长们效仿。孩子即将从老家、夏令营回来了，家长也要把自己平时收藏的育儿资料找出来好好温习一遍，选出关键词，贴在墙上，做好充分的心理准备，迎接娃的回归。

作业补不完也别敷衍

肖冬梅表示，有些孩子的假期作业还没有做完，会显得焦虑、烦躁、担心。家长此时可以鼓励孩子抓紧时间完成，但要禁止孩子马虎、应付，要认认真真，尽最大努力，能完成多少就完成多少。让孩子跟老师坦承没完成，承诺开学后补做。作业补完后，家长可以抓住时机让孩子自己把没完成作业的焦虑、烦躁、担心的感受，补作业时的后悔情绪，补完作业以后的如释重负都记录下来，把补作业过程中体验到的诚实、自我效能感记录下来，然后总结以后该怎样对待时间充裕的任务。在整个过程中，家长切不要批判、指责孩子，而是站在孩子角度，帮助他自我成长。

平时要在学校午休的同学尤其要调整好作息，中午要与学校的时间同步午休。暑假末期，各校都有回校日，学生要回校搞卫生、发新书。回校日对学生适应开学非常重要，是非常好的心理过渡，这一切都在暗示孩子：假期要结束了，要准备开学了。而对于新生来说，处理分离焦虑与环境适应很重要。

无论是幼升小、小升初、初升高、高升大，都意味着与旧的同学分离，进入新的环境，充满期待又有些担心。这时父母的鼓励、支持及物质准备很重要。跟孩子一起上网查看新学校的网页，一起讨论对新学校的感觉与期待，加入新生微信群等，都可以很好地帮助孩子完成心理过渡。

开学前的心理调适关键在于觉察孩子内心的感觉，对焦虑、担心等情绪不必掩饰、否定或抗争，跟孩子一起好好讨论这种感觉，接纳这种感觉，孩子自然能够处理好。对孩子的期待、向往情绪，家长可以一起分享，千万不要觉得：这是好情绪啊，就可以不管了。孩子是需要家长看到他的感受，并表达出来的。（刘晓星）

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