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“特殊的礼物”：盲人考生收到特制录取通知书

2019年08月28日09:01  来源：广州日报
 

广东首例盲人考生杨晓婷收到录取通知书

记者昨日从潮汕职业技术学院获悉，8月26日揭阳市招生办副主任林永忠，普宁市招生办主任张少奋，潮汕职业技术学院党委书记、执行院长齐广武带队前往广东省首例盲人考生杨晓婷的家，对杨晓婷同学及其家属进行慰问。齐广武为杨晓婷送上学院特制的录取通知书。

此前，广东省首例盲人考生杨晓婷被潮汕职业技术学院商务英语专业录取。8月初，杨晓婷前往北京参加了“视障大学暑期预科班”，为即将到来的大学生活做准备。

在假期的尾声，杨晓婷收到了一份“特殊的礼物”。“晓婷同学，恭喜你被我们学校录取，欢迎你来我们学校！”齐广武昨日来到杨晓婷的家，向其递上特别的录取通知书。杨晓婷小心翼翼地伸出双手，当触摸到这份“特殊的礼物”时，她露出了欣喜的笑容，用手指反复感受上面的文字。

“这是我的名字。”“哇，我摸到了我的准考证号！”杨晓婷笑容可掬地说。得知学校为了减轻她的家庭负担，将免除三年学费时，杨晓婷微笑中带着哽咽，言语中饱含感恩之情。

揭阳市招生办副主任林永忠亲切问候杨晓婷的身体状况，勉励她用积极、乐观的人生态度去生活。“就像你的手机壳后面写的一样：开心最重要！希望你以非常阳光的心态进入大学生活。”林永忠期待她在接下来的大学生活中努力学习，奋力拼搏迎来精彩的人生，做一个思想独立、自力更生的人。

“我要用奋斗点亮青春！”杨晓婷听到在场各位领导对她的关心和鼓励，握紧了手中的录取通知书，坚定地说道。

齐广武说，此次前来，除了送上录取通知书外，还想进一步地了解晓婷同学对即将到来的大学生活的希望，学校将成立爱心志愿者团队帮助晓婷同学的学习、生活。

除此之外，他还鼓励晓婷同学在大学生活中，要多参加自己喜欢的活动，学校也将尽力为她排除困难，让她感受到“心有人爱、身有人护、难有人帮”。（文/陈家源 图/江夕红）

(责编：实习生(李璐)、熊旭)
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