录取通知书藏"花式"数学题 快开学了,学校跟新生"要答案"

扬大录取通知书（杨希/摄)

扬大录取通知书里藏的数学题（杨希/摄)

9月1日，扬州大学2019级新生即将报到。早在一个月之前，扬州大学数学科学学院就在每位新生录取通知书里送上了“新生礼物”——数学题。兴趣是最好的老师，学院希望新生从收到录取通知书开始，就接触更有趣、更有内涵的数学元素，培养学生专业学习数学的兴趣。

记者8月26日了解到，数学科学学院在录取通知书里为新生准备了两道数学题，一道是“定积分题”，以扬州大学首字母为上限，数科院首字母为下限，扬州大学校徽作为被积函数，寓意新生于扬大启程，在数科院充实自我，积分未来，创造无限可能。

另一道数学题则是为新生出的一道向量题，题目设计巧妙。扬州大学高等数学研究会负责人、出题者陆佳兴同学告诉记者，这道题的最大值取值范围恰好在2019至2023之间变动，寓意着2019年是新生中学生活画上句号的一年，也是走进大学生活的人生转折年；2023年，则代表2019级学生未来新征程的下一站。2019与2023差值为4，代表学院祝愿每一位新生，能够在这四年里成长、成才，拥有一个美好难忘的大学四年。

“学院一直以来注重新生的专业思想教育，面对新时代大学生，以他们喜闻乐见的形式去设计‘新生礼物’，是让他们更早、更好地接触到专业，潜移默化地影响他们的专业思想，进一步激发他们的专业学习兴趣。”扬州大学数学科学学院党委副书记朱鑫铨老师介绍“新生礼物”设计思路时告诉记者。（陈咏）

(责编：实习生(黄钰霖)、熊旭)