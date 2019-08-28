原标题：长沙小学生发明双向传感语音提示装置 防止小朋友被遗留校车内

双向传感语音提示装置。当“车内有人”时，显示屏会有显示，车顶警灯闪烁。 刘曼 摄

一条粗心司机把小孩遗忘在车里造成意外事故的新闻，让长沙市雨花区枫树山小学五年级学生胡皓博感到很痛心，上网一查，这样的问题还不少，他选择用创意和发明彻底解决这个问题。双向传感语音提示装置由此诞生。

“双向传感语音提示装置可以安放在校车的上车位置，起到三大作用。”27日，记者在枫树山小学见到了刚上完计算机编程课的胡皓博。他介绍，该装置可以自动进行人体扫描，统计学生数量，人数实时更新；还可以自动利用红外线体温检测，自动发出警报；车辆熄火后，再自动进行人体热量搜索，如果有人没下车，会语音提示“车内有人”，也会在显示屏显示，车顶的四个警灯同时闪烁。

胡皓博动手调试装备。 刘曼 摄

刚刚结束的中国第十五届宋庆龄少年儿童发明奖评比中，双向传感语音提示装置获得小学组发明类金奖，这也是本届比赛湖南省小学组唯一金奖。

陪同去参赛的科学老师李昂说，该装置不仅有很多创新点，而且还能应用到如宿舍，工厂等场馆。“他自己还设计了广告语，‘设备小而巧，一用忘不了’，给人留下了深刻印象。”

虽然只有11岁，但在发明创造方面，胡皓博已是“老手”：四岁多就开始走上小发明创造的之路，小学三年级开始第一次获奖，已有数百件发明创造作品，几乎都是为了解决生活中遇到的实际问题。

胡皓博从小动手能力就很强，图为他的乐高作品。枫树山小学供图

“在生活中有新点子后，我会给这些点子打分，打分高的就马上开始处理。星期一星期二开始构思，周三周四开始动手，一般一个星期就完成了。”胡皓博说自己的发明创造之路，对他影响最大的是父亲和老师。“我爸爸是学编程的，教了我很多编程知识；老师也给了很多指导。”

作为全国首批科学教育实验基地，枫树山小学改扩建了新的创客室，用于师生开展科技创新活动，还有较强的科学教学体系和师资力量，给予胡皓博这样有主见爱思考，且爱好科技的学生充分的施展空间。近两年，学校多名学生获全国宋庆龄少年儿童发明奖金奖和全国发明展览会金奖；并被评为“中国发明学会中小学教育分会先进单位”。 (刘曼 彭龙)

(责编：郝孟佳、熊旭)