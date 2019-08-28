原标题：60个瓶子10个套娃赢得世界芳心 上海“00后”男生世赛夺冠

当地时间8月27日晚，当在俄罗斯喀山举办的第45届世界技能大赛花艺项目名次公布，陆亦炜成为全场焦点。这名冠军选手来自中国上海，是一名“00后”男生，今年仅18岁。当成绩公布，花艺项目团队多名成员泪流满面，因为这块金牌实在来得“太不容易”。

2次失败险与冠军失之交臂，最后2分钟完成“新娘捧花设计”

第45届世界技能大赛花艺项目共有22个国家和地区的选手参与，与去年相比，今年的参赛选手实力更强。项目专家组组长朱迎迎说，一方面，今年英国、意大利、瑞士、芬兰等欧洲花艺强国选手也加入了比赛，这让竞争变得更为激烈；另一方面，今年花艺项目的规则有很大的变化，亚洲选手不占优势，裁判眼光也普遍更青睐欧系设计，这让项目组的每一个人都感觉“心里没底”。

比赛的第二天下午，“新娘捧花设计”项目进行前，在用黑紫色系元素还是蓝白色系元素的选择上，专家和教练产生了争议。意见一直无法统一，陆亦炜也感觉很纠结。最终，团队仅用中午的几分钟完成了设计方案。一波三折的是，在具体制作时，陆亦炜却因为材料原因做坏了两个部件。

“当时我特别着急，我担心完不成，因为平时训练时，时间都掐得很死，一旦发生这种情况，其实是非常危险的。”陆亦炜心有余悸地说，“这个时候我就想起了教练对我说的话：一旦有一个作品作废，那你这次喀山就白来了！”在这样的情况下，他咬紧牙关，拼尽全力，抓紧时间把所有的零件全部拼凑完成，再组装上花。

“这是一个特别特别紧张的过程，我在最后两分钟内完成这个作品，特别开心，特别激动。”

60个瓶子10个套娃，“神秘”项目作品惊艳裁判

说到比赛中最艰难的时刻，陆亦炜坦言，第三天最为疲惫的。“老师们都说，第三天是决定你能否夺得冠军的关键时刻，这个时候选手们都没有神秘力气了，一定要咬紧牙关去完成。”

本次花艺比赛的最后一个赛题是“神秘项目”，要求选手在一定的时间内完成指定作品。今年的神秘项目提供给选手60个瓶子，10个套娃和一些鲜花，这些元素必须全部运用到最终的桌花作品上。虽然赛前做过100多种预案，但这样的一个题目还是来得猝不及防。

“他真的很不容易，做得非常棒，每个项目都做得很稳定！比赛中哪怕有一个失误也是不行的。”朱迎迎说，“神秘项目”完成后，作品非常惊艳，即便是眼光挑剔的裁判，也给陆亦炜打出了一个高分。“当这个项目的分数公布后，我就坚信陆亦炜能拿到一个好名次，但能否是冠军，其实我们还是没有底。”

完成了四天的比赛，陆亦炜两只手上出现了不少小伤口。他说，因为花艺制作中需要不断和花刺、铁丝等打交道，双手受伤是“家常便饭”。虽然发挥稳定，但陆亦炜对自己的名次一直“心里没底”。闭幕式宣布成绩当天，教练和专家都没有怎么和陆亦炜说话，他甚至担心自己“搞砸了”。

陆亦炜偷偷告诉记者，在进入赛场前，他指着自己黄色的衣服问专家：“我是不是这个衣服的颜色？（黄色暗指金牌）”专家回答，“我也不知道你自己进去看吧！”“当我听到宣布花艺这项念到China的时候，我整个人都跳了起来，红旗在我的手中挥舞，我直接蹦上了舞台，这是特别令人兴奋激动的时刻！”陆亦炜动容地说。

而此时，台下的朱迎迎和其他项目组成员泪流满面。

家中三代都是钢铁理工直男，他却独爱指尖之美

陆亦炜出生于2000年12月，是个开朗阳光的上海少年。现是上海城市建设工程学校（上海市园林学校）的在读生。在第45届世界技能大赛花艺项目上海市选拔赛中，他以第四名的成绩进入国家选拔赛并获得了第二名的好成绩。进入国家集训队后，在十进三和三进一的比赛中荣获了最后的冠军，并成为8月赴战喀山的正选选手。

其实在最开始的时候，陆亦炜以为花艺主要是女生为主体，但是后来听说上海花艺选手潘沈涵在第44届世界技能大赛上获得了第一块金牌，他发现不只是女生，很多细心的男生也可以做好这个事情。在真正的接触与学习之后，他认识到生活中所有的事情都可以用花来点缀，小到吃饭喝水，大到家庭布置，花充满了整个生活。

陆亦炜2018年初刚接触花艺。作为一名年轻花艺师，他十分喜欢著名德国花艺师葛雷欧洛许（GregorLersch），他认为葛雷欧洛许对他的插花风格有着很重要的影响。事实上，陆亦炜家里三代人都是从事建筑业，研究市政工程类专业，爷爷、爸也都是出了名的钢铁理工直男，陆亦炜却选择了上海市城市建设工程学校，学习风景园林专业。

在上海市城市建设工程学校，陆亦炜学习各种各样自己感兴趣的技能。听说上海选手在第44届世界技能大赛上获得了第一块金牌，抱着也去尝试体验一下的心态，陆亦炜不断努力，最终从一个梯队成员成为了令世界瞩目的年轻花艺师。

“我9月份就要进入上海应用技术大学就读。未来我想在原有花艺项目的基础上，拓展国内的花艺设计理念。国内的花艺设计理念没有完全跟国外对接，我们还是缺少新鲜血液。我们这个团队需要不断培养人才，不断积累经验。”陆亦炜说。

记者刘轶琳

(责编：郝孟佳、熊旭)