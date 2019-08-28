人民网>>教育>>滚动新闻

60个瓶子10个套娃赢得世界芳心 上海“00后”男生世赛夺冠

2019年08月28日08:33  来源：东方网
 
原标题：60个瓶子10个套娃赢得世界芳心 上海“00后”男生世赛夺冠

　　当地时间8月27日晚，当在俄罗斯喀山举办的第45届世界技能大赛花艺项目名次公布，陆亦炜成为全场焦点。这名冠军选手来自中国上海，是一名“00后”男生，今年仅18岁。当成绩公布，花艺项目团队多名成员泪流满面，因为这块金牌实在来得“太不容易”。

　　2次失败险与冠军失之交臂，最后2分钟完成“新娘捧花设计”

　　第45届世界技能大赛花艺项目共有22个国家和地区的选手参与，与去年相比，今年的参赛选手实力更强。项目专家组组长朱迎迎说，一方面，今年英国、意大利、瑞士、芬兰等欧洲花艺强国选手也加入了比赛，这让竞争变得更为激烈；另一方面，今年花艺项目的规则有很大的变化，亚洲选手不占优势，裁判眼光也普遍更青睐欧系设计，这让项目组的每一个人都感觉“心里没底”。

　　比赛的第二天下午，“新娘捧花设计”项目进行前，在用黑紫色系元素还是蓝白色系元素的选择上，专家和教练产生了争议。意见一直无法统一，陆亦炜也感觉很纠结。最终，团队仅用中午的几分钟完成了设计方案。一波三折的是，在具体制作时，陆亦炜却因为材料原因做坏了两个部件。

　　“当时我特别着急，我担心完不成，因为平时训练时，时间都掐得很死，一旦发生这种情况，其实是非常危险的。”陆亦炜心有余悸地说，“这个时候我就想起了教练对我说的话：一旦有一个作品作废，那你这次喀山就白来了！”在这样的情况下，他咬紧牙关，拼尽全力，抓紧时间把所有的零件全部拼凑完成，再组装上花。

　　“这是一个特别特别紧张的过程，我在最后两分钟内完成这个作品，特别开心，特别激动。”

　　60个瓶子10个套娃，“神秘”项目作品惊艳裁判

　　说到比赛中最艰难的时刻，陆亦炜坦言，第三天最为疲惫的。“老师们都说，第三天是决定你能否夺得冠军的关键时刻，这个时候选手们都没有神秘力气了，一定要咬紧牙关去完成。”

　　本次花艺比赛的最后一个赛题是“神秘项目”，要求选手在一定的时间内完成指定作品。今年的神秘项目提供给选手60个瓶子，10个套娃和一些鲜花，这些元素必须全部运用到最终的桌花作品上。虽然赛前做过100多种预案，但这样的一个题目还是来得猝不及防。

　　“他真的很不容易，做得非常棒，每个项目都做得很稳定！比赛中哪怕有一个失误也是不行的。”朱迎迎说，“神秘项目”完成后，作品非常惊艳，即便是眼光挑剔的裁判，也给陆亦炜打出了一个高分。“当这个项目的分数公布后，我就坚信陆亦炜能拿到一个好名次，但能否是冠军，其实我们还是没有底。”

　　完成了四天的比赛，陆亦炜两只手上出现了不少小伤口。他说，因为花艺制作中需要不断和花刺、铁丝等打交道，双手受伤是“家常便饭”。虽然发挥稳定，但陆亦炜对自己的名次一直“心里没底”。闭幕式宣布成绩当天，教练和专家都没有怎么和陆亦炜说话，他甚至担心自己“搞砸了”。

　　陆亦炜偷偷告诉记者，在进入赛场前，他指着自己黄色的衣服问专家：“我是不是这个衣服的颜色？（黄色暗指金牌）”专家回答，“我也不知道你自己进去看吧！”“当我听到宣布花艺这项念到China的时候，我整个人都跳了起来，红旗在我的手中挥舞，我直接蹦上了舞台，这是特别令人兴奋激动的时刻！”陆亦炜动容地说。

　　而此时，台下的朱迎迎和其他项目组成员泪流满面。

　　家中三代都是钢铁理工直男，他却独爱指尖之美

　　陆亦炜出生于2000年12月，是个开朗阳光的上海少年。现是上海城市建设工程学校（上海市园林学校）的在读生。在第45届世界技能大赛花艺项目上海市选拔赛中，他以第四名的成绩进入国家选拔赛并获得了第二名的好成绩。进入国家集训队后，在十进三和三进一的比赛中荣获了最后的冠军，并成为8月赴战喀山的正选选手。

　　其实在最开始的时候，陆亦炜以为花艺主要是女生为主体，但是后来听说上海花艺选手潘沈涵在第44届世界技能大赛上获得了第一块金牌，他发现不只是女生，很多细心的男生也可以做好这个事情。在真正的接触与学习之后，他认识到生活中所有的事情都可以用花来点缀，小到吃饭喝水，大到家庭布置，花充满了整个生活。

　　陆亦炜2018年初刚接触花艺。作为一名年轻花艺师，他十分喜欢著名德国花艺师葛雷欧洛许（GregorLersch），他认为葛雷欧洛许对他的插花风格有着很重要的影响。事实上，陆亦炜家里三代人都是从事建筑业，研究市政工程类专业，爷爷、爸也都是出了名的钢铁理工直男，陆亦炜却选择了上海市城市建设工程学校，学习风景园林专业。

　　在上海市城市建设工程学校，陆亦炜学习各种各样自己感兴趣的技能。听说上海选手在第44届世界技能大赛上获得了第一块金牌，抱着也去尝试体验一下的心态，陆亦炜不断努力，最终从一个梯队成员成为了令世界瞩目的年轻花艺师。

　　“我9月份就要进入上海应用技术大学就读。未来我想在原有花艺项目的基础上，拓展国内的花艺设计理念。国内的花艺设计理念没有完全跟国外对接，我们还是缺少新鲜血液。我们这个团队需要不断培养人才，不断积累经验。”陆亦炜说。

　　记者刘轶琳

(责编：郝孟佳、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

相关专题

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved