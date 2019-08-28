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95后“学霸”从军记：为过入伍体检 10天狂减10余斤

2019年08月28日08:33  来源：东方网
 
原标题：95后“学霸”从军记：为过入伍体检 10天狂减10余斤

　　立秋过后的上海，天气已然没有之前的炎热。位于闵行的交大校园，也渐渐开始热闹起来。在田径场旁边的校道上，记者见到了电子信息与电气工程学院的退伍学生陈堃，他正在为2018级学生军训训练小班长。

　　陈堃在军训训练场东方网记者曾炟摄

　　3年前，陈堃和其他同学一样，走在校园里，是一名普通的学生。后来，他入伍参军，成为了一名驰骋沙场的炮兵。两年义务兵期满，他回到校园，又重新过上了看似平常的学生生活。

　　然而，这看似平常的背后，却又有那么多和以前的不一样，这一切都要从他决定参军的那一刻说起……

　　“学霸”决定去当兵，体重却成“拦路虎”

　　1995年8月，陈堃出生于地处闽粤赣三省交界的福建龙岩。从小，他就是一个品学兼优的好学生。2014年高考，陈堃以当时全县第三名，全省第155名的优异成绩，考入上海交通大学。

　　相比高中的高考压力，大学生活无疑像是天堂。自由的环境、大把的空闲时间，让陈堃和其他同学一样，享受其中。在睡懒觉、追剧、玩游戏中，陈堃度过了他的大学前三年。

　　“那三年真的是可以用‘浑浑噩噩’来形容。”陈堃回忆道：“每次想做点改变时候总是雄心壮志，热情保持不到两个星期，又回到了上课刷手机、玩游戏的状态，到了考试周就突击复习。”

　　直到2016年大三即将结束的时候，一个意外的决定，成为了陈堃大学生活，甚至是今后人生的一个转折点。

　　“那个时候，我开始感受到毕业的压力，害怕‘毕业即失业’，想过准备考研，但最终还是输给了惰性和不自信。”陈堃说。就在此时，学院的一个邮件，让陈堃找到了方向。这是一封征兵邮件，号召大学生参军。

　　据陈堃介绍，那段时间他正在追一部名为《我是特种兵》的电视剧，对特种兵的敬仰以及每个男孩子的军人情结，再加上可以保研的鼓励政策，立马让陈堃对当兵有了兴趣。在了解了各种政策之后，陈堃决定参军了！

　　“当时其他条件都符合，只有视力和体重过不了关。”陈堃告诉记者，视力的问题很快就解决了，去医院做了个激光手术。接下来就是体重问题，“体检的要求是不能超过标准体重30斤，按照我的身高折算的标准体重是120斤，也就是说最多不能超过150斤，当时我有170多斤！”

　　参军前后对比照受访者供图

　　接下来就是减肥了，经过一段时间的大量运动，陈堃的体重终于减到160斤。“后来暑假回家一个月，我妈见我每天那么大运动量，那么累，就给我做了很多好吃的。”虽然运动量很大，但是吃的也多，一个月下来，回学校后去复检，陈堃的体重不但没减下来，反而还长了一公斤。“体检的护士都看不下去了，跟我说‘你要是有减下去的趋势也好，现在倒还胖了，肯定不行！’当时真的很绝望，因为好不容易把当兵作为人生的一个规划，眼看着要泡汤了。”

　　体检的最后期限是8月30号，如果到时候还不能达到要求，就无法通过入伍体检。而当时已经是8月19号，也就是说10天必须减掉这超出的10多斤。

　　于是，陈堃开始了节食减肥。“早上一碗粥、一个鸡蛋；中午不吃饭，在食堂打一个菜，用开水把油焯掉；晚上吃一个苹果。配套的运动是上午在宿舍做KEEP，下午去游泳或者跑步，晚上坚持早睡。”为了掌握体重的变化，陈堃还专门买了一个电子秤，每天都要称一称。

　　转眼十天过去了，8月30号到了，陈堃早上称的体重是149斤，到了社区医院体检，指针秤称出来的刚好是150斤！体重达标了！

　　新兵下连成了“瞄准手”，刚满一年便荣立“三等功”

　　9月，是开学的日子，而对于陈堃来说，是入伍下连队的日子。

　　9月5号，陈堃接到通知，他被录取了。在各项准备工作都做好之后，9月23号，陈堃随其他入伍新兵一起，坐火车南下，奔赴部队驻地。陈堃被分配到了陆军炮兵某部，岗位是履带自行火炮瞄准手。

　　虽然在下连队之前，陈堃已经做好了吃苦耐劳的心理准备。然而，新兵训练的严格，有些超出了陈堃的想象。“最怕的就是拉单杠，因为我本身体重比较重，手臂力量又不够。越是不能按要求完成教官的任务，他越是会更加关注你，盯着你做。有的时候实在是做不上去，还得吊在那里（单杠上）。”

　　然而，更可怕的还在后面。陈堃回忆，新兵训练，每天会把每个排不合格的单拉出来组成“弱训组”进行“加训”。令他印象最深的一次的加训，是因为大家表现不好，老兵罚他们做俯卧撑。“要求几个人一起做，每个人的频率节奏必须在一个点上。什么时候能整齐划一，什么时候开始计数，完成10个才算结束。真的很难，因为每个人的体力不一样，保持一样的节奏难上加难！”陈堃说。

　　新兵训练结束后，就转入专业训练。瞄准手，作为火炮发射环节上最后一个关键人物，负责在瞄准装置上装定射击诸元，并最后实施射击。

　　陈堃在训练受访者供图

　　对于陈堃来说，他每天的训练科目就是瞄准、瞄准、瞄准！瞄准镜上错一个密位，弹着点就可能偏差上百米。为了保证在最后一个环节上能够万无一失，陈堃付出许多努力。

　　2017年7月，部队举行“尖子比武”。瞄准手的比赛项目主要有三个：体能、赋予射向、装定改装诸元。陈堃参加瞄准手的项目比武。

　　据陈堃介绍，选手需要首先背着手榴弹、枪，穿着三四斤中的作战靴，总共加起来超过20斤的装备，负重跑步5公里。到达指定位置后，再进行下一项掩体构筑，用行军锹镐挖出一个长1米、宽1米、深1米的掩体工事。“在完成这些后，再上炮进行专业测评，根据炮长的指令，以最快的速度进行赋予射向和装定改装诸元两个项目。”

　　比赛结果是按选手所花费的时间和瞄准的准确度进行打分排名。最终，陈堃获得了这个项目的第一名，成为本次“尖子比武”的冠军瞄准手。

　　到了年底评功授奖，陈堃因为“尖子比武”成绩突出，以及平时表现也非常不错，得到连队和营里的一致认可，被评为“优秀义务兵”，并荣立三等功一次。

　　说到立功，陈堃很激动。“一般三等功名额是一个连一个，其他连都是颁给了干了很多年、表现突出的老兵，我们连的名额给了我一个新兵。当时真的很开心，也觉得自己的付出没有白费。”

　　带着荣誉光环的陈堃，在后来的生活、训练中更加严格要求自己。入伍第二年，他俨然已经成长为一名经验丰富的老兵，他的工作除了日常训练，还需要带新兵，把他的所学，传授给更多的人。

　　“不当兵后悔一辈子”，从军经历让他受益匪浅

　　时光荏苒，转眼间，两年的义务兵期满。陈堃离开了部队，重新回到校园。短短两年部队服役，只是陈堃人生时间轴上的小小插曲，然而两年对他而言，收获的是一笔巨大的财富。

　　再次过上学校生活，陈堃不再是前三年那样了。在陈堃看来，部队生涯让他收获了一笔最宝贵的财富——不拖延，有执行力；不服输，有干劲儿；能坚持，有毅力。

　　陈堃服役时照片受访者供图

　　“部队有句话叫做‘见第一就争，见红旗就抗’，就是一种不管三七二十一，全力以赴克服困难的意志品质，这是我从两年的部队生活中磨练出来的。”每个军人骨子里都会有一股不服输的劲儿，不甘落后，时刻想着做到最好。退伍后的陈堃，将这种劲头用在了学习上，用在了生活中。

　　他不在上课玩手机了，也不再整天沉迷于电子游戏了。两年的部队生活，也彻底根治了他的拖延症，学习、生活也不像以前那样拖拖拉拉。回到学校，他每天坚持早起，坚持锻炼，目前体重稳定在135到140斤。他还参加了学校的铁人三项赛、长跑比赛并获奖，这些都是他以前不愿意想，不愿意做的事情。

　　返校一年，他顺利完成了毕业设计和论文，通过他的努力，他也顺利通过研究生笔试、面试，最终成功保研。目前，他已经找好了研究生导师，还进了实验室。

　　再回想起当兵这件事，陈堃满脸笑容，笑中还带着一丝坦然和笃定。他很感谢当兵的这两年，让他学到了很多，改变了很多，成长了很多。他也经常给学弟学妹们演讲，跟他们一起分享部队里的故事。

　　“现在来看，当时的这个决定绝对是我人生中最正确的决定！好多人说：‘当兵后悔两年，不当兵后悔一辈子。’我觉得这句话只有一半是对的——不当兵后悔一辈子。”陈堃说。（记者 曾炟）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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