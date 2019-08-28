原标题：不敢相信！ 三成初一新生不会系鞋带

这个孩子弄了半天，鞋带的两头还是“分了家”。

昨天，记者见证了一场“艰难”的比赛。

在杭州采荷中学新生军训现场，初一新生们比赛系鞋带。原本以为，对于10多岁的孩子来说，这是一件很简单事。哪知道，竟然有三成学生不会。

好多孩子怎么都无法把解下的鞋带正确地穿回鞋帮的小孔内，钱报女记者不忍心上去帮忙。后来，不少孩子竟主动提着鞋子找老师求助，真是让人大跌眼镜。

整整三成的学生

解下鞋带系不回去

昨天早上，在军训间隙，采荷中学的老师们为初一新生准备了一场有趣比赛——系鞋带及叠衣服。比赛现场，学生被分为两组，一组要把解下的鞋带系回去，一组叠衣服，之后两组对换比赛项目。

参加比赛的84名学生，是从学校14个班中随机抽选的，每班6人，男女生各一半。系鞋比赛，要求学生先将鞋带从鞋子上解下，然后在三分钟内将鞋带正确地穿回去再系紧。

比赛开始后，学生们一手拿着鞋，一手拿着鞋带开始紧张地穿了起来，时间过半，一些学生急得直冒汗。

“我从来没有把鞋带解下来过呀！”学生小杨吃力地系着鞋带。这时，和他一起比赛的两名女生已经举手宣告完成，而他的鞋带却在鞋面上乱成一团，不仅孔洞穿错，许多地方都打结了。

“三分钟到！”裁判员宣告比赛结束，小杨挑战失败。他根本没心情理会，退到场外继续钻研鞋带的穿法。只是，下一轮比赛都结束了，他还是没能把鞋带穿好。

“我平时经常做家务的，煮饭洗衣服都会，可是从来没穿过鞋带，平时拿到的鞋子，鞋带都是穿好的。”小杨解释说。无可奈何的他，只能提着鞋子向边上的老师求助。

在这项比赛中，和小杨一样的学生还有很多。精略估计了一下，至少有三成学生未完成穿系鞋带的任务。

“穿鞋带看着简单，解开前我都记好了，就是交叉穿过鞋帮上的小孔，可是等到自己动手时，就全乱了。”学生小俞感慨说。在比赛结束后，他又拿着鞋子研究了好一会儿，可还是没能把鞋带穿回去。

还有个学生小何，虽然是交叉穿的鞋带，可到后来发现鞋带不够长。原来，这个小伙子忘了把鞋带拉紧，在鞋头处多出一个“大圆弧”，以致后面无鞋带可穿。

叠衣服的成绩更差

只有两成学生完全达标

在叠衣服项目中，学生的表现也是差强人意，84个学生中，未完成的有13人，基本完成的为56人，只有15人完全达标。

“这样的叠法我没有见过。”1分30秒的比赛时间一下子就过去了，学生小蒋所在垫子上的衣服还乱作一团，他尝试了好几种叠法，但是完成后的衣服就和老师给出的模板不一样，无奈之下他只好选择放弃。

“我知道要照着模板来叠，可是我就是叠不出来。”小蒋无奈地说。和他一同比赛的几个学生，情况相差不多，衣服虽然叠好了，但与模板的样子完全不同。

在比赛现场，有的学生干脆不看模板，直接用家里学到的叠衣法。有的看了模板，不过因为没有把两侧的边折入衣服内，导致叠好的衣服比模板宽很多。还有的已经叠得很好，但是忘记把领子翻开，也被老师无情地扣了分。

在比赛中记者发现，女生无论是系鞋带还是叠衣服，做得都比男生要好。每一组比赛中，最先完成系鞋带的通常是女生，能够又快又好地按照标准叠完衣服的也是女生。

学校很有必要

开展劳动技能教育

“这次比赛，我们没有提前通知学生，算是突击测试。”杭州采荷中学校长助理徐峥说。他认为，最简单的劳动最能反映学生的问题所在。

徐老师说，穿鞋带看似简单，其实考验的是学生手指的灵活性，以及观察细节的能力。从哪里开始穿，一次穿几个洞，从内侧穿进还是外侧穿进，都需要提前考虑清楚。而叠衣服能够考验学生的观察力和细心程度，一些学生在叠衣服时，完全没有模仿模板，另外一些认真的学生则会跑到模板衣服前仔细观察，叠完后又反复对照。

面对比赛结果，徐老师认为，学校开展劳动养成教育十分必要，它不仅是学校立德树人的重要环节，也符合国家对教育改革、全面发展素质教育的要求。

“学生的劳动水平和学习成绩的高低没有直接关系，但是劳动可以为学生带来很多正面的影响。”在徐老师看来，劳动不仅仅是一种技能，在劳动过程中，学生能够培养责任感和担当，只有参与劳动的人才会去感恩劳动。他希望通过包括这次比赛在内的一系列的劳动体验，让孩子懂得劳动的好处，让学生发自内心地爱上劳动。

徐老师告诉记者，这次比赛相当于学校劳动养成教育的前测，希望通过这样简单的比赛，初步了解学生的劳动技能水平。之后在整个七年级，学校都会重视学生在洗衣烹饪、教室值日、社区服务等方面的基本劳动技能的培养。

“到了八年级，学校会针对全体学生开展为期一周的综合实践活动，系统地对学生的劳动技能进行考核。包括叠衣服、叠被子、洗衣服、烹饪等，今天的数据将会成为学校劳动养成教育成果的一个重要参照。”徐老师说。

家长们，该放手了

总以为现在的小学生动手能力差，系鞋带这样的小事也不会，想不到初一新生竟然也会在这件事上摔跟头。

系鞋带很难吗？为什么现在有这么多孩子学不会？

经过一番采访调查后，钱报记者发现，孩子们不是学不会，而是根本没学过——越来越多的家长给孩子选择没有鞋带的鞋子，导致孩子失去了学习系鞋带的机会。

杭城有小学校长指出，孩子生活技能水平差，追根溯源与家长重学业、轻生活技能有关，我们的孩子基本上都过上了“饭来张口，衣来伸手”的日子，变成了生活的“低能儿”。

是呀，我们的生活中这样的现象太普遍了——家长拼命给孩子报培训班，学越来越多的文化课知识，家里的劳动根本不需要孩子动手，甚至连盛饭、准备衣物、系鞋带这样的小事，也是家长包办。

不是吗？回头看一看，现在的小朋友知识面是越来越广，但生活技能的确越来越差。

对于家长来说，应该多放手，一些孩子力所能及的事，尽量让孩子自己做。每一个孩子的潜能都是无穷的，学习能力也很厉害，给他们机会，他们肯定能学好。

知识很重要，劳动技能也很重要，不能顾此失彼。孩子的健康成长，以后美好生活的建立，多学一点总是好的。（记者 梁建伟）

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