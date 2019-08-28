编好三科教材培育时代新人

教材建设是国家事权，体现国家意志。2017年国家教材委员会成立，统筹指导管理教材工作，强调要按照中央决策部署抓紧编好中小学三科教材，实行国家统编、统审、统用。

思想政治、语文、历史三科教材意识形态属性强，是国家意志和社会主义核心价值观的集中体现，具有特殊重要的育人作用。在义务教育三科统编教材投入使用后统编高中三科教材，有利于把落实立德树人根本任务在整个基础教育阶段贯通起来，形成一体化人才培养格局。

新学期，普通高中思想政治、语文、历史教材将在部分省市普通高中起始年级开始投入使用，其他省份也将陆续全面推开。日前，教育部教材局负责人就有关问题回答了记者提问。

问：三科教材如何全面体现习近平新时代中国特色社会主义思想？

答：三科教材编写始终坚持马克思主义指导地位，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，有机融入社会主义核心价值观，体现马克思主义中国化最新成果，引导学生爱党爱国爱社会主义，坚定“四个自信”。

思想政治教材突出发挥思想政治课程关键作用，贯穿习近平新时代中国特色社会主义思想这一育人主线。统筹安排必修4册教材：其中《中国特色社会主义》是总览和基础，让学生对中国特色社会主义的形成和发展有总体了解；《经济与社会》《政治与法治》《哲学与文化》分领域进行深入阐释，让学生具体理解如何坚持和发展中国特色社会主义。教材立足历史视角、国际视野，从理论和实践两个维度，坚持政治性和学理性相统一、价值性和知识性相统一，系统讲授习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义和精神实质，让学生理解为何、如何坚持和发展中国特色社会主义，深刻认识中国共产党为什么能、马克思主义为什么行、中国特色社会主义为什么好。

语文教材按照“自然渗透，润物无声”的思路，以增强学生的“理想信念、文化自信、责任担当”为选文选材和整体结构设计的红线，注重经典性和时代性，突出中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化，突出体现坚持以人民为中心、坚持社会主义核心价值体系、坚持人与自然和谐共生等内容，帮助学生增强文化自觉和文化自信。

历史教材根据学科特点，介绍了十八大以来我国在综合国力、国际影响力、军队和国防等方面的成就，着重讲授中国共产党第十八次、十九次全国代表大会的主要内容，讲述《宪法修正案》将习近平新时代中国特色社会主义思想载入宪法，阐明习近平新时代中国特色社会主义思想的历史地位和重要意义，并让学生理解中国特色社会主义进入新时代的重大意义。

问：三科教材如何落实中华优秀传统文化教育？

答：思想政治教材系统讲述了中华传统文化的起源、特点和当代价值等，重点介绍中华优秀传统文化中的代表人物、核心观点、重要思想。

语文教材精选反映中华优秀传统文化的经典名篇，注重题材的多样性和体裁的覆盖面，从古风、民歌、绝句、律诗到词曲，从诸子散文到历史散文，从两汉论文、魏晋辞赋到唐宋明清古文，从文言小说到白话小说，均有呈现。共选入古代诗文67篇（首），占全部课文数（136篇/首）的49.3%。其中古诗词33首，古文34篇。

历史教材呈现中华5000多年文明史，内容涵盖了中华优秀传统文化所包含的核心思想理念、传统美德和人文精神，共涉及历史文化名人100余位，思想、科技、文学、法律等著作80余部，四大发明、天文历法、医学、数学、农学、地理学、水利工程等重大发明创造50余项，书画、音乐舞蹈、雕塑、器物等艺术作品40余件，引导学生形成对中华文化的认同感，树立正确的文化观。

问：三科教材如何强化革命传统教育？

答：思想政治教材采取“春风化雨”的方式，讲述毛泽东、周恩来等革命领袖，李大钊等革命先烈，董存瑞等革命英雄，集中阐述革命文化，讲述中国共产党团结带领中国人民创造的“红船精神”、长征精神、延安精神等革命精神，引导学生坚定理想信念，厚植爱国主义情怀。同时，教材以“国家安全与核心利益”为议题，设计综合探究，阐释“国家安全，人人有责”，讲述总体国家安全观的内容和意义，培养学生总体国家安全观意识。

语文教材选取反映革命传统和革命精神的作品，讴歌革命领袖的丰功伟绩，赞颂革命英雄人物事迹，凸显革命理论文章的指导价值，激发学生热爱中国共产党、热爱祖国的情感。其中包括毛泽东的《沁园春·长沙》《改造我们的学习》等5篇（首）文章，鲁迅《拿来主义》《记念刘和珍君》等5篇文章。此外，教材注重选取反映社会主义建设和改革开放时期的作品。这些课文，有的反映党领导人民建设社会主义的伟大成就，展现祖国日新月异的巨大变化，如《哦，香雪》；有的讴歌时代楷模，赞颂自力更生、执着探索、忘我奉献的宝贵精神，如《喜看稻菽千重浪——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平》《青蒿素：人类征服疾病的一小步》；有的反映党在新时期的理论探索，体现出理论对实践的巨大指导作用，如《实践是检验真理的唯一标准》。

历史教材呈现中国人民170多年斗争史和中国共产党90多年奋斗史。必修上册介绍了近代以来中华民族反抗侵略、谋求民族独立的历史，展现了近代中国不同阶层救亡图存的努力和斗争，讲述了中国共产党领导中国人民进行革命、建设和改革的史实，重点介绍了中国共产党领导革命过程中提出的重要战略方针、召开的重要会议、发生的重大事件、取得的重大胜利和涌现的英雄人物等，突出反映了中国共产党在全民族团结抗战中发挥的中流砥柱作用，揭示了中国共产党的领导和社会主义道路是历史的选择、人民的选择，引导学生认同走中国特色社会主义道路是历史的必然。

问：三科教材如何体现劳动教育要求？

答：思想政治教材讲述“工匠精神”“劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽”“劳动创造价值”“在劳动中实现人生价值”等内容，阐述“劳动精神”的内涵、意义，引导学生崇尚劳动、热爱劳动、尊重劳动人民。

语文教材在必修上册以“劳动光荣”为主题专设一个单元，选取讴歌劳动人民、劳动模范、劳动精神的课文，引导学生了解和继承中华民族热爱劳动的优良传统，树立劳动光荣、劳动伟大、劳动崇高、劳动美丽的观念。

历史教材在《中外历史纲要》上册教材中介绍了隋朝工匠李春、“铁人”王进喜等人物，弘扬劳动精神、劳模精神和工匠精神。在选择性必修2《经济与社会生活》中编入反映“社会生产力决定生产关系”“劳动在社会生产中的作用”“人类劳动工具与主要劳作方式的变化”等内容，让学生理解劳动是人类的本质活动，是一切成功的必经之路，劳动人民推动了历史的进步，以及生产方式的变革给人类社会带来的革命性意义。

(责编：何淼、熊旭)