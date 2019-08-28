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引入社会力量不是高校宿舍“天价”的理由

乔杉

2019年08月28日05:02  来源：北京青年报
 
原标题：引入社会力量不是高校宿舍“天价”的理由

马上就要开学了，很多大学生正在憧憬大学生活，尤其许多没有住过校的学生，对于大学宿舍充满着很多期待。可是，在东北大学秦皇岛分校，却有不少学生皱起了眉头，原因在于，这所学校的学生宿舍收费着实高得惊人。有学生报料，一个二人间，一年16640元，“其中住宿费1200元，服务费1.4万元，还有设备使用费等”。而在去年，收费是5740元。

一年一万六，这已经是一般快捷酒店的价格了。相对于正常的高校学生宿舍收费，称其为“天价宿舍”并不为过。对此，秦皇岛市场监督管理局一名工作人员解释，此次发生的收费风波，与东北大学无关，这属于社会力量办的公寓，学生自愿进行选择，至于收费标准是否合理，不由市场监督管理局负责。

据了解，学生反映的宿舍叫“鹏远公寓”，是引入社会力量所办的。因校内宿舍床位有限，校内宿舍床位按照学生报到的顺序选择，导致一些学生无法住进校内宿舍，故选择了鹏远公寓。可以看到，不是学生贪图享乐，而是因为学校提供的宿舍远远不够，这才迫不得已选择了“天价宿舍”。这哪是什么自愿，分明是“被自愿”。

现在，引入社会力量办学，支持的理由很多，比如公共资源不足，倒也是一个很实在的问题。可是，教育是教书育人的，哪怕引入社会力量，也得具有“教育的样子”，符合人们对于教育的美好期许。

什么是“教育的样子”？最起码得有一点，那就是在收费上，应该考虑到当前教育的现实，考虑到社会的接受程度。拿引入社会力量建公寓来说，如果学校硬件投入确实不足，而且短时间内也根本找不到钱来建设，总不能让学生睡在马路上，那么适度引入社会力量倒也未尝不可。可是社会力量办的公寓，也属于“大学公寓”，在收费上不能走向完全市场化，不能超出社会的认可度和学生的承受度。

现在，鹏远公寓的收费，已经从根本上颠覆了人们对于高校宿舍的理解。这里面隐藏着很可怕的逻辑，照着这个思路下去，高校所有资源都可以采用“限量供应”的模式——围绕学生的衣食住行学，一方面，学校适当提供一点资源，但提供得极其有限；另一方面，积极引入社会力量，大幅提高收费标准。美其名曰，自愿选择，可在事实上，由于学校提供的资源极其有限，根本就没有选择。如此说来，高校真是“生财有道”，办高校也成了最赚钱的生意。

对秦皇岛鹏远高校后勤服务有限公司收费问题，秦皇岛市委、市政府高度重视，已经约谈东北大学秦皇岛分校和鹏远公司主要负责人，要求其严格依照国家法律和政策，做好学生后勤服务工作，依法依规维护好学生合法权益。据悉，市政府已经成立联合工作组进驻学校开展工作，对网上反映的有关问题进行调查，调查结果将适时向社会公布。对此，我们不妨拭目以待。

(责编：袁勃)
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