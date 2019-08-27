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教育部发布高中三科统编教材 今年秋季学期开始投入使用

2019年08月27日13:15  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京8月27日电（孙竞）记者今天从教育部2019教育金秋系列第二场发布会上获悉，经过两年多的努力，普通高中思想政治、语文、历史三科统编教材的编审工作已全部完成，将于2019年9月秋季学期开始，在北京、上海等6个省（市）率先投入使用，其他省市根据新高考推进和各省实际情况陆续推进，2022年前将全部使用新教材。

高中思政统编教材：讲述“红船精神”、长征精神、延安精神

普通高中《思想政治》全套教材共7册，其中必修教材分《中国特色社会主义》《经济与社会》《政治与法治》《哲学与文化》4册，选择性必修教材分《当代国际政治与经济》《法律与生活》《逻辑与思维》3册。

普通高中思想政治教材总主编、南京大学教授张异宾介绍，必修4册教材采取总分方式，《中国特色社会主义》是总览和基础，让学生对中国特色社会主义的形成和发展有总体了解；《经济与社会》《政治与法治》《哲学与文化》分领域进行深入阐释，让学生具体理解如何坚持和发展中国特色社会主义。选择性必修3册教材则重在培养学生用全球视野认识人类社会发展大势，用法律手段处理日常问题，用科学思维探索认识世界。

教材采取“春风化雨”的方式，讲述毛泽东、周恩来等革命领袖，李大钊等革命先烈，董存瑞等革命英雄，集中阐述革命文化，讲述中国共产党团结带领中国人民创造的“红船精神”、长征精神、延安精神等革命精神，引导学生坚定理想信念，厚植爱国主义情怀。

高中语文统编教材：古代诗文占比近半，袁隆平、屠呦呦等事迹入选

普通高中《语文》全套教材共5册，其中必修教材分上、下2册，选择性必修教材分上、中、下3册。必修教材每册8个单元，覆盖7个学习任务群；选择性必修教材每册4个单元，覆盖6个学习任务群。另外，教材设计了4个独立的“古诗词诵读”版块。

值得关注的是，在语文教材中，古代诗文占比近半。从古风、民歌、绝句、律诗到词曲，从诸子散文到历史散文，从两汉论文、魏晋辞赋到唐宋明清古文，从文言小说到白话小说，均有呈现。教材共选入古代诗文67篇（首），占全部选文数（136篇/首）的49.3%。其中古诗词33首，古文34篇。

同时，语文教材选取了反映革命传统和革命精神作品，其中，有毛泽东的《沁园春·长沙》《改造我们的学习》等5篇（首）文章，鲁迅《拿来主义》《记念刘和珍君》等5篇文章，还有《长征胜利万岁》《大战中的插曲》《百合花》等多篇作品。

此外，《喜看稻菽千重浪——记首届国家最高科技奖获得者袁隆平》《青蒿素：人类征服疾病的一小步》《实践是检验真理的唯一标准》等反映社会主义建设和改革开放时期的作品也出现在教材目录中。

《复活》《百年孤独》《哈姆雷特》《致云雀》等十多篇外国文学文化经典作品入选教材。普通高中语文教材总主编、北京大学教授温儒敏表示，对于这类作品的选取，重视文学性和思想性的统一，注意引导学生运用历史唯物主义和辩证唯物主义进行分析，发展批判性思维，增强文化理解能力，提升文化鉴别力。

高中历史统编教材：涉及历史文化名人100余位、著作80余部

普通高中《历史》全套教材共5册，其中必修教材分《中外历史纲要》上下2册，选择性必修教材分《国家制度与社会治理》《经济与社会生活》和《文化交流与传播》3册。

普通高中历史教材总主编、中国史学会原会长、中国社会科学院学部委员、研究员张海鹏介绍，教材呈现中华5000多年文明史，内容涵盖了中华优秀传统文化所包含的核心思想理念、传统美德和人文精神，共涉及历史文化名人100余位，思想、科技、文学、法律等著作80余部，四大发明、天文历法、医学、数学、农学、地理学、水利工程等重大发明创造50余项，书画、音乐舞蹈、雕塑、器物等艺术作品40余件，引导学生形成对中华文化的认同感，树立正确的文化观。

在回答人民网记者关于“历史教材中的英雄人物如何选取”的问题时，普通高中历史教材总主编、首都师范大学教授徐蓝表示，高中历史教材编写组重视发挥英雄人物的育人作用，在必修课《中外历史纲要》的上册，共有70多位、近30个英雄群体。如开疆拓土的卫青、霍去病，精忠报国的岳飞，抗倭英雄戚继光，甲午海战中的邓世昌，抗日战争中的赵一曼、左权，抗美援朝中的杨根思、黄继光、邱少云等等。

徐蓝特别提到，教材中对英雄人物的介绍除了正文的描述，还特别设置了“活动课”。“希望通过学生自己来梳理这些英雄人物的事迹，来收集和整理他们的名言名句，使学生真正在探究学习中感悟、认识这些英雄人物的精神，从而涵养同学们崇尚英雄、学习英雄、铭记英雄的宝贵品格，学习他们的民族气节，培养他们的爱国主义精神和家国情怀。”

记者从发布会上了解到，教育部已先后组织东中西部13个省份的412所学校开展高中三科统编教材的试教试用。同时，每科组织140名特级教师进行精细审读，提出修改意见。教材投入使用后，教育部将分批分层组织开展教师全员培训，进行持续跟踪研究，及时根据各方反馈进行修订完善，不断提升教材质量。  

(责编：郝孟佳、熊旭)
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