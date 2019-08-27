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“妈妈工厂” 让留守儿童不再留守

2019年08月27日09:37  
 

向京艳（右四）、向艳宁（左四）姐妹俩在妈妈工厂仓库 图片由本人提供

作为留守妈妈，家庭与事业如何兼顾？孩子与自我怎样两全？究竟怎么做才能为留守妈妈参与社会打开新的通道？武汉市黄陂一家“妈妈工厂”为这个问题提供了新的思路。

外出打工妈妈

返乡回到孩子身边上班

清晨6点，家住黄陂区王家河街的黄红霞起床，和儿子一起在家中吃过早餐后，就把儿子送到附近的小学。7点半，她准时来到工厂，开始了一天的劳动。午饭时间，她接上孩子回家吃饭。下午5点半，黄红霞把孩子接到工厂来，几个女工的孩子聚在一旁安静地写作业，等着收工和妈妈们各自回家。

这样的幸福生活，几年前黄红霞想都不敢想。“我大女儿就没这个福气，她小的时候我不在她身边。”说到这里，黄红霞十分愧疚。

黄红霞以前在广东一带的多家服装厂打工十多年，每年和女儿团聚的日子用手指都数得出。“每次坐车要离开家，大女儿都会抱着我的腿不停地哭。”儿子出生后，黄红霞暗下决心不能让儿子“重蹈覆辙”。如今，她回了家，在孩子身边工作。

8月19日，江琴领到了第一个月的工资。“孩子读一年级，正是养成好习惯的关键时期，我一定要陪在她身边。”28岁的江琴是“妈妈工厂”里90后年轻妈妈的代表，她们更看重孩子的教育。“就算外出打工赚再多钱，孩子没教好等于白挣。此外我也不想在家闲着，我一定要自己挣钱。”现在，江琴笑说自己是厂里来得最晚、走得最早的。虽然工作时间没有以前长，但是她会主动钻研技艺，提高自己的效率。扣掉租房、吃饭等成本，她实际上获得的工资并不比在深圳时少。

这些妈妈和孩子们的生活，都因为一家“妈妈工厂”而改变。

职工可以照顾家庭

是建厂第一选择

她们口中的“妈妈工厂”由向京艳和妹妹向艳宁一手创办。目前工厂有70多名员工，大多数都有像黄红霞、江琴那样在外打工的经历。

9年前，向京艳在淘宝开店，做起了青少年服装品牌代理，当时的她不过是想打发相夫教子外的闲暇时间，赚点奶粉钱。2013年，她发现光做代理不够，就在黄陂王家河找到一家工厂，代工生产青少年服装，自己成为供货商。随着二胎政策的放开，她又捕捉到了机遇，“我要做时尚好看的校服！”她店里的英伦风校服广受欢迎。为方便发货，她将仓库设置在交通便利的黄陂前川。“外出打工又返乡的妈妈们是一笔巨大的人力资源，她们技术好，能吃苦。”向京艳告诉记者。

黄红霞是“妈妈工厂”的车间主任。“厂长看我比较有经验，要我管理整个流水线。”黄红霞语言朴实，甚至有点腼腆，但是谈到如何做衣服，她就仿佛换了个人。厂里其他姐妹们有不懂的，都会找她请教。“淡季每月能挣3000多，旺季做得好每个月拿6000没问题。”对比以前在外打工的日子，现在既能照顾两个孩子，又能挣到钱，黄红霞十分满意。

与其他工厂“效率第一”的风格不同，“妈妈工厂”的特别之处在于尊重妈妈和孩子的天然联系。工厂选址在周边5所学校的中间点，就是为了方便接送孩子；走进车间，醒目的横幅上写着“妈妈认真是孩子最大的榜样”；暑假期间，工厂有专门的场所让员工的孩子写作业；工厂从来不罚钱，厂长的绝招是“灵魂拷问”。“作为一个妈妈，你想想如果这件是穿在自己孩子身上会怎样？”简单的问话就能激励妈妈们制作每一件产品。工厂从来不加班，上下班的时间由员工决定。

“我选择这里的原因很简单，一是上班时间自由，二是可以照顾老人和孩子。”妈妈工厂的1号员工唐平告诉记者。一旁的向京艳笑着补充：“这就是我们工厂的最大优势！”

能够在孩子成长最关键的时间，给予最好的陪伴；能够在自己精力最旺盛的时候，提升工作技能。这一切，让妈妈工厂成为一个有人情味、有向心力的工厂。工厂女工的老公会自发来为工厂做免费电工，出钱出力帮忙优化电线、灯管。孩子在哪里学跆拳道，在哪里补习英语，妈妈们都互相推荐。把生活融入工作，亲如姐妹的工作模式，让留守妈妈们“有事做、有人爱、有期待”。

截至去年8月，我国农村留守儿童数量下降至697万，其中一个重要原因便是持续推进返乡创业就业。“每多一位打工妈妈回乡，就会多一名快乐的孩子。”向京艳告诉记者，希望到“妈妈工厂”来上班的人越来越多。

互联网成为

工厂重要生产要素

采访中向艳宁的手机经常响起。“您要多少件？好的，明天发货！”给记者展示厂里的广告图时，她指着小模特自豪地说，“这是我的女儿。”向艳宁主要负责幼儿园到小学阶段的业务，她的微信好友已达到5000人上限，全都是她的客户。

去年10月，她加入了阿里巴巴淘工厂，接受全国各地定制订单。此外，工厂衣服还销往英国、新加坡、马来西亚、尼泊尔，还有一些非洲国家。目前，工厂外贸订单占比超过10%。

“我们的月销售额已经突破550万元。预计今年产值突破3000万元。”说到这么骄人的成绩，姐妹俩很自豪。

“黄陂就有不少代工厂，受制于传统模式，他们的生产其实很被动。这几年阿里巴巴的员工经常到我们这里巡讲，我也希望越来越多的本土厂家走上电商的道路。”向京艳目前与8个本地代工工厂合作。为了让周围一些小厂的老板安心，向京艳承诺代工的工钱一致，员工可以安心在自己的厂里做事。她说：“希望整个行业能够积极转变思路，大家抱团发展。”

9月，向京艳的服装培训基地就要开张，“只要有想来学的，我们一律免费培训。”生产效率的提高也就意味着多拿钱。向京艳还帮女工们在学校周边联络了“小饭桌”帮忙托管孩子，填补学校放学（下午4点半）至工厂下班（下午5点半）这个空档时间，解决女工们后顾之忧。

社会学专家、省委党校教授万小艳表示：“如何改变农民工“有家的地方没有工作，有工作的地方没有家”的窘境？如何让留守儿童不再留守？妈妈工厂的出现，让我们看到了解决了这一难题的思路。利用互联网和便捷的物流系统，在乡村致富能人的带领下、通过产业发展，带动人才、技术、资本向农村的流动，让我们看到了实现乡村振兴的希望和努力方向。（文图/记者唐婧妮 实习生王正龙）

来源：武汉晚报

(责编：实习生(李璐)、熊旭)
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