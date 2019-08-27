假近视险些戴上“真眼镜” 半数家长不知验光需“散瞳”

汉阳爱尔眼科医院视光中心技术主管马丽娜为小朋友做检查

三次验光得出3组不同数据，8岁男孩被建议佩戴250度近视眼镜，不料到医院检查后剧情反转，孩子双眼视力均正常。专家提醒，儿童验光一定要在散瞳状态下进行，才能反映出真实的屈光度数。

8岁男童眼疲劳险些“被近视”

8岁的洋洋是一名二年级小学生。暑假使用电子产品较多，担心洋洋近视了，昨天父亲李先生带他就近找了一家眼镜店验光。

“第一次验光显示，洋洋左眼视力正常，右眼近视425度；第二次验光结果略有出入，左眼视力正常，右眼近视400度。”李先生说，为了谨慎起见，洋洋又进行了第三次验光，结果左眼仍然显示视力正常，右眼近视度数却变成了250度。三次验光结果为何出现这么大的差距？店员告诉李先生，孩子因为眼睛睫状肌调节能力较强，会导致验光数据上下波动。针对这种情况，通常参考最小数值为孩子配镜。

店员的解释并不能使李先生信服，他随后带洋洋来到武汉艾格眼科医院。医生并不着急为孩子做检查，而是先给孩子滴了散瞳的药水，之后验光得出的数据证实，洋洋双眼视力均正常。之所以出现看东西吃力的情况，是因为用眼疲劳导致了假性近视。

武汉艾格眼科医院斜弱视与小儿眼科主任、副主任医师金小琴介绍，少年儿童由于眼睛睫状肌活跃，每眨一次眼就有可能得出不同验光数值。使用散瞳眼药水的目的，就是让孩子的睫状肌松弛下来，以便得到最客观的验光数据。

微调查发现半数家长不知验光前需“散瞳”

“知不知道小朋友验光前需要散瞳？”记者在家长群随机调查20位家长，仅9位表示知晓，11位家长表示不知情。

“我有一个侄女7岁多，最近看东西总是眯缝眼，怀疑近视了，能不能带她到您这儿验光配镜？”25日，记者走进塔子湖地铁站附近宝岛眼镜店咨询，对此店员建议记者带伢到医院检查，“小孩子验光前需要扩瞳，我们这边没有这些设备”。

在另一家“百视通”眼镜店，店员答复可以带孩子来检查一下。“听说小孩验光前需要散瞳？”面对记者的追问，店员表示，可以先验光看孩子是不是近视了，如需配镜的话可以到医院进一步散瞳验光。

那么，孩子没有散瞳就验光配镜的情况究竟多不多？对此，汉阳爱尔眼科医院和武汉艾格眼科医院专家一致表示比较多，在远城区和周边地市州多见，一方面这些地区眼视光专科医院比较少，不像去眼镜店那么方便，另一方面家长对这一常识的知晓度不高。

配镜不合适有可能“弄假成真”

假设并未近视的洋洋真的佩戴了250度的近视眼镜会怎样？金小琴表示，那就有可能“弄假成真”，导致近视的发生。事实上，类似事件在临床并不少见。

萱萱今年12岁。三年前，她被家长带到汉阳爱尔眼科医院就诊时，戴着啤酒瓶瓶底厚的眼镜。“小孩入学第一年就开始近视，每年增长100～200度，现在已经近视500度了。”萱萱妈妈焦虑地对医生说。

国家一级视光师、汉阳爱尔眼科医院视光中心技术主管马丽娜详细检查后为萱萱佩戴了角膜塑形镜，这是目前国际公认唯一可有效控制青少年近视的方法。从2017年到2019年，萱萱定期复查，每年近视增长均在25度以内。由此倒推可以判断，孩子当年佩戴的眼镜明显不合适，这才导致了近视度数飞快加深。

马丽娜介绍，验光分主觉验光和客观验光，其中主觉验光主要是医学验光，其中涉及到十几项检查，除获得客观的屈光数据以外，还可以根据储备远视的情况，准确预判孩子日后会不会近视。眼镜店由于不具备操作资质，则只能在客观验光（主要是电脑验光）的基础上进行简单的插片试镜，确认视力情况和舒适度后配镜，部分乡镇眼镜店甚至仅凭试戴眼镜的主观感受确定度数。针对这一现象，专家一致建议，12岁以内青少年，初次配镜务必到正规医院做检查。（记者武叶 实习生朱梦琪 通讯员张巍 吴晓敏）

来源：武汉晚报

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