用信仰之光点亮青春之火

何畏在上课。

王苏婉摄

“有人说，我不在乎大国崛起，我只在乎小民尊严。老师，您说对吗？”

“现在已经全球化了，我们是‘世界公民’，为什么还要爱国呢？”……

2010年博士毕业，27岁的何畏站上思政课讲台。第一节课，她怎么也想不到，迎接自己的是学生们如此犀利的问题；如今，9年过去了，她的课程影响了一批优秀年轻人。

坐在记者对面的南京航空航天大学马克思主义学院副院长、教授何畏，眉目朗秀，长发披肩。最让她念念不忘的，还是讲台的故事。

“有人说‘小民尊严’比‘大国崛起’更重要，是吗？”何畏微笑着问。

她随即讲了一个故事。幻灯片上，是一幢颇有历史感的建筑，“这是我从小长大的地方，可直到前几年，我才知道，这幢建筑原来不是平顶，而是重檐歇山顶。1937年，日军攻占南京，炮火击中了房顶。”

何畏有所停顿，指着幻灯片说：“这是离大楼不远处的挹江门丛葬地纪念碑，当年5000多人逃至此地，被日军残忍杀害。而这样的纪念碑，南京共有23座。”

“被侵略者践踏的国，哪里还有百姓的家？”一句反问，不少学生眼中闪着亮光。

身为思政课老师，何畏深感责任重大：“我们思政课教师不仅是老师、学者，还是战士，要守卫思想、文化、意识形态阵地。面对学生的疑问或错误认识，不能随声附和！”

可是，要让年轻人对思政课的内容入脑入心，谈何容易？何畏的“秘诀”，就是坚持用真理的力量感召学生。

回到办公室，她当即定下了研究课题：《当代世界中的国家与个人——也谈“大国崛起”与“小民尊严”》。经过一番深入分析，何畏把研究成果搬上了讲台。从13世纪末欧洲的人本主义，讲到社会主义国家制度为实现个人和集体的统一、国家富强和人民幸福的统一、爱国主义与国际主义的统一奠定了经济基础和制度基础……

台下的学生被深深吸引。“何老师讲的我从没听过，好像心中的一扇门被打开了。”有学生在论坛中说。

“我的外公外婆都是新四军。外婆12岁参军，外公直到去世，心脏附近还有一颗没取出来的日军子弹。”从小长在部队大院的何畏，对家国情怀有着深刻感悟。

一个人时，她常常摩挲着外公外婆留下的军功章。淮海战役纪念章、解放西北纪念章、抗美援朝纪念章……看到纪念章上刻着的“献给共和国创立者”，她的眼泪时常夺眶而出。

为了把课上好，何畏用心良苦。讲家国情怀，她先讲热门电影《何以为家》；给艺术生上课，她从油画入手；给工科生上课，她先讲国产大飞机研制……多少个夜晚，只因第二天有课，何畏难以入眠。“要是想不到好的案例和讲授方式，就睡不着。”何畏笑道。

长期劳累，何畏还是不容自己有任何放松。课堂上，只是“冰山”露出“水面”的一角，“水面”之下的理论研究，才是她为师的底气。近年来，何畏主持国家社科项目、省社科项目等7项，出版了学术专著一部，获得国家级教学成果奖二等奖，入选“全国高校思想政治理论课教师2016年影响力人物”。

“要给学生一碗水，自己先得有一缸水。我们党和国家事业取得了举世瞩目的历史性成就，我们没有理由不把思政课讲好。”何畏说。

讲台上，何畏字字铿锵：“国家的强盛，离不开先进政党的领导和先进社会制度的保证。中国共产党诞生于民族危亡之时，淬火于抗日战争的艰苦卓绝岁月。只有坚持爱国和爱党、爱社会主义相统一，爱国主义才是鲜活的、真实的！”

“国家富强是个人尊严的保证，个人奋斗是国家富强的动力。何老师的课温暖有力，让我有了坚定的信仰。”学生张飞宇说。

从教9年，凭着言传身教和深厚学养，何畏影响了一批又一批的学生。

沈晓海，南航2009级航空宇航学院本科生。一学期的课结束后，他忍不住给何畏发微信：“何老师，您的课感染了我，我要为共产主义事业奋斗终身。”两年后，已取得保研资格的他毅然转专业，师从何畏学习马克思主义基本原理。如今，他已是南京师范大学的一名辅导员。

师者一团火，点亮万颗心。2011年起，何畏带领学生组建了一支致力于学习、传播马克思主义理论的队伍——马克思主义理论社团。社团面向全校师生，先后开展《南航开讲啦》“中国梦”系列公开课、“马克思主义青年说”系列活动，还拍摄了青春励志微电影《加油中国》等。

“辅导员是离学生最近的人，认识水平直接关系思政工作效果。”何畏的梦想，是打造一支信仰坚定、有马克思主义理论基础的年轻思政工作团队。

5年前，她带领多名80、90后的辅导员，开设起系列讲座“世界社会主义五百年”，引导学生树立共产主义远大理想。今年，这支年轻团队又开设了选修课“理解中国”，并编写配套通俗读物……

如今，这支团队已走出多名“金牌讲师”。团队中的王洋在摘得全国辅导员职业能力大赛二等奖后，选择跟随何老师攻读博士学位：“我想成为何老师那样的人，用信仰之光点亮学生的青春之火。”

《 人民日报 》（ 2019年08月27日 07 版）

(责编：实习生(黄钰霖)、熊旭)