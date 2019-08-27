新手班主任画超萌拼音表当开学礼 结果尴尬了

姜老师绘制的拼音表（受访老师/供图）

暑假马上就要归零，这几天进入紧张备战状态的不仅是没有完成作业的学生，还有即将接手人生第一批学生的新手老师。对于马上开始的新学期，他们的内心既期待又忐忑。

杭州市丁兰第二小学的老师姜丽，就找到记者诉说了自己最近的苦恼。因为丁老师发现，自己早早开始为一年级新生们准备的“开学礼物”，有可能用不上了。

一年级新生学拼音是难题

她绞尽脑汁想了个办法

姜老师是一名95后，今年刚刚入职，新学期开始后，她将担任学校一（5）班的语文老师兼班主任。

因为是新手，这个暑假，姜老师几乎没有休息，一直在为新学期做准备。现在的小学，都倡导零基础入学，不管拼音还是识字，都是进入小学后才开始学。因此，在备课时，姜老师针对零基础学生在初学时经常会出现的问题，想了许多对策。

“对一年级的孩子来说，拼音是很难学的。因为字母对他们来说过于抽象，字母与读音很难建立联系，很多形近和音近的字母也容易混淆。”姜老师说。

这个暑假，她一直都在想拼音的问题。如何才能有效地帮助孩子们学习拼音呢？

不久前，在进行拼音规范书写练习时，姜老师灵光乍现，想出了一个法子——手工绘制卡通版的拼音表。

“在数学课本中，为了让孩子记住数字的书写，会将每个数字融到卡通图画中。拼音和数字都是抽象符号，如果将拼音字母也融入到卡通图案中，没准也有同样的效果。”姜老师解释道。

有了想法之后，她马上开工，花一个小时完成了卡通拼音表的初步绘制。在这张拼音表上，画着一些常见的动物或用品，在每个图案里都“镶嵌”着一个或两个拼音字母。“现在这张只是草图，我准备找美术老师帮忙，将图案进一步美化和简化，然后作为学生巩固知识以及拓展思维的教学工具。”姜老师说，她也考虑让学生也一起来画，图案和字母的“镶嵌”方式都由学生自己去设计。

不能不说，这是一个很有创意的想法。在课堂上加入图画、顺口溜、手指舞等比较生动的教学方式来辅助，能够让低年级孩子更快地喜爱上课堂，也能发展他们的想象力。

但是，姜老师很快发现，自己这份给学生们精心准备的“开学礼”很有可能用不上了。

班上超过一半学生

提前学完了拼音

“我知道肯定会有学生在暑假提前学习拼音，但这个比例应该不会太大，即使要学也不会很系统地学。”姜老师说。

这两天，她对班上学生进行了家访，这个想法被彻底地颠覆了。“我发现，班上超过一半的学生，拼音差不多已经提前学完了。”在家访时，她特地带上课本当场检验，许多学过拼音的学生，连最难的多音节拼音也掌握了，基本可以自由拼读。

“我可以理解家长们害怕孩子开学后跟不上的焦虑心情，但是每个老师在课前会根据课堂进度备课，这样的超前学习会打乱老师的教学计划。”姜老师无奈地说。在她看来，这样的超前学习对孩子不一定好。

“在课堂上，我会遵守木桶原则，以没有掌握拼音的学生为标准，不会因为多数人都学过而放弃那些没学过的。”姜老师说。而且，在家访时，她发现不少学生在接受校外培训时，因为老师教得不认真而发音不标准。毕竟，拼音是语文学习最基础的东西，如果最开始就存在错误，之后想要纠正就会比较困难，对孩子今后的学习也会产生负面的影响。

发现了这一问题后，姜老师又忙开了，原本花半个多月准备的教案，需要重新调整。

“之前备课是以零基础孩子为前提，现在需要针对学生学习程度的差异，重新设计上课方式。”姜老师说。在以后的教学中，她会更专注零起点学生，尽快培养他们对学习的兴趣。对于那些已经学会拼音的孩子，她会关注他们的学习方法和拼读方式，改掉一些不正确的地方，使他们尽快将拼音运用到语文的学习当中。（梁建伟）

“还可以让已经学会拼音这部分孩子，带着其他孩子一起学习，形成一种良好的学习氛围。”姜老师说。

(责编：实习生(黄钰霖)、熊旭)