原标题：别让农村儿童只剩下电子产品

日前，中国儿童中心和社会科学文献出版社发布的《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》显示，无论是在上学日还是周末的儿童校外生活里，电子产品的使用时间都位居前三名。电子产品的使用问题在乡镇农村更为突出。乡镇农村儿童的电子产品使用时间（108.18分钟）明显高于城市儿童（88.40分钟）。（8月26日《中国青年报》）

在传统印象中，农村孩子的近视率远低于城市孩子。农村没有高楼大厦，孩子们在田野里追逐嬉戏，放风筝，捉蜻蜓，能够让眼睛得到充分放松。然而，这一固有思维正在被悄然打破。数据显示，近年来农村学生近视率快速上升，已开始超过城市。

导致这一问题的罪魁祸首，就是电子产品。去年，一项针对留守儿童手机使用状况的调查显示，在贵州、安徽、江苏等留守家庭集中地区，不少农村儿童的上网时间竟然高于城市儿童，部分地区有超过31%的留守儿童暑期每天耗在手机上的时间超过两个小时，更有接近15%的孩子每天上网超过4个小时。此次发布的《中国儿童发展报告（2019）》，进一步证实了农村儿童电子产品使用时间明显高于城市儿童。

农村儿童热衷于电子产品，原因主要有两个方面。首先是精神文化生活贫瘠。正如中国儿童中心主任苑立新指出，城乡优质教育资源的差异不只是在学校，社会经济发展的差异以及资源分配的不平衡、不充分，更容易在儿童校外生活上体现出来。农村儿童的精神文化生活单调，放学后没有好的去处，也没有事情做，往往会选择宅在家里打电脑、玩手机。

其次是缺少正确用眼意识。对于电子产品的危害，农村家长重视程度普遍比较低。尤其留守儿童主要由爷爷奶奶照顾，老一辈人更是缺乏防范近视的意识。更值得担忧的是，一些农村家长还存在“戴眼镜会让视力越来越差”的认知误区，对于验光配镜有抵触情绪。不少孩子视力下降仍不自知，继续沉迷于电子产品，从而导致问题愈发严重。

过度使用电子产品，损害的不只是孩子们的视力，更会影响他们的心理健康、人际交往能力。当只有虚拟世界能够带来快乐，孩子们就会变得自我封闭，不喜欢与外界交流。由于缺乏家庭的温暖、父母的关爱，留守儿童普遍比较自卑，性格孤僻，沉迷电子产品势必进一步加剧这些问题，造成恶性循环。

去年8月，教育部、国家卫生健康委员会等8部门联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》，明确提出“控制电子产品使用”。对于农村儿童来说，一方面要加强电子产品危害的宣传，让广大家长提高认识，主动监督孩子合理使用电子产品；另一方面要加快农村公共文化设施建设，因地制宜开展各类文化体育活动，把孩子们从虚拟世界拉回到现实世界，不能让他们的生活里只有电子产品。

(责编：郝孟佳、熊旭)