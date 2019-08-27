人民网>>教育>>滚动新闻

别让农村儿童只剩下电子产品

张淳艺

2019年08月27日08:23  来源：北京青年报
 
原标题：别让农村儿童只剩下电子产品

　　日前，中国儿童中心和社会科学文献出版社发布的《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》显示，无论是在上学日还是周末的儿童校外生活里，电子产品的使用时间都位居前三名。电子产品的使用问题在乡镇农村更为突出。乡镇农村儿童的电子产品使用时间（108.18分钟）明显高于城市儿童（88.40分钟）。（8月26日《中国青年报》）

　　在传统印象中，农村孩子的近视率远低于城市孩子。农村没有高楼大厦，孩子们在田野里追逐嬉戏，放风筝，捉蜻蜓，能够让眼睛得到充分放松。然而，这一固有思维正在被悄然打破。数据显示，近年来农村学生近视率快速上升，已开始超过城市。

　　导致这一问题的罪魁祸首，就是电子产品。去年，一项针对留守儿童手机使用状况的调查显示，在贵州、安徽、江苏等留守家庭集中地区，不少农村儿童的上网时间竟然高于城市儿童，部分地区有超过31%的留守儿童暑期每天耗在手机上的时间超过两个小时，更有接近15%的孩子每天上网超过4个小时。此次发布的《中国儿童发展报告（2019）》，进一步证实了农村儿童电子产品使用时间明显高于城市儿童。

　　农村儿童热衷于电子产品，原因主要有两个方面。首先是精神文化生活贫瘠。正如中国儿童中心主任苑立新指出，城乡优质教育资源的差异不只是在学校，社会经济发展的差异以及资源分配的不平衡、不充分，更容易在儿童校外生活上体现出来。农村儿童的精神文化生活单调，放学后没有好的去处，也没有事情做，往往会选择宅在家里打电脑、玩手机。

　　其次是缺少正确用眼意识。对于电子产品的危害，农村家长重视程度普遍比较低。尤其留守儿童主要由爷爷奶奶照顾，老一辈人更是缺乏防范近视的意识。更值得担忧的是，一些农村家长还存在“戴眼镜会让视力越来越差”的认知误区，对于验光配镜有抵触情绪。不少孩子视力下降仍不自知，继续沉迷于电子产品，从而导致问题愈发严重。

　　过度使用电子产品，损害的不只是孩子们的视力，更会影响他们的心理健康、人际交往能力。当只有虚拟世界能够带来快乐，孩子们就会变得自我封闭，不喜欢与外界交流。由于缺乏家庭的温暖、父母的关爱，留守儿童普遍比较自卑，性格孤僻，沉迷电子产品势必进一步加剧这些问题，造成恶性循环。

　　去年8月，教育部、国家卫生健康委员会等8部门联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》，明确提出“控制电子产品使用”。对于农村儿童来说，一方面要加强电子产品危害的宣传，让广大家长提高认识，主动监督孩子合理使用电子产品；另一方面要加快农村公共文化设施建设，因地制宜开展各类文化体育活动，把孩子们从虚拟世界拉回到现实世界，不能让他们的生活里只有电子产品。

(责编：郝孟佳、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved