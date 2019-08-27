原标题：杭州一小区设置奖学金 考上一本奖五千 博士学位奖三万

研究生入学奖学金获得者谢毅梁

本科奖学金获得者马路遥

又一个“别人家的社区”来拉仇恨了！

“考上本科奖5000元，考上研究生奖1万，研究生获得学位奖2万！”这几天，杭州钱塘新区上沙社区内的电子显示屏、楼道布告栏，以及居民们的微信群都在传这则让人“羡慕嫉妒”的消息。

大家时不时还会互相打听，有没有自家亲朋好友的娃上了这份让人很自豪的奖学金榜单。

社区：考上一本奖5000，拿到博士学位奖3万

上沙社区是下沙的回迁小区之一，地处下沙商业中心，边上就是金沙湖，很多居民家的房子都是湖景房。社区的集体经济收入也很丰厚。2019年1月18日，社区全体居民代表大会表决通过优秀学子奖学金发放规定，还写入了《居民公约》。

昨天，钱江晚报记者看到了这份《居民公约》，里面解释了发奖学金的初衷：“为鼓励其他学生努力学习，取得好成绩，入读理想高校，将自己培养成为有用的人才，同时也为了激励优秀学子砥砺前行，学有所成，服务社会，建设家乡。”

总之大家都觉得爱学习并且能上大学是一件很值得肯定的事。具体的奖励标准是这样的——

社区对考取军校、重点院校以上的本社区学生和取得相关学历的本社区居民进行适当奖励：考取全日制一本（含军校）的奖励5000元，考取全日制研究生的奖励10000元，取得全日制硕士学位的奖励20000元，取得全日制博士学位的奖励30000元。

学子：把学到的专业知识，用到家乡的湿地保护上来

8月25日，第一批获得奖学金的四位学子及家长代表，被邀请参加上沙社区第一届优秀学子表彰暨“弘扬重教崇学之风”主题活动。

其中，一人考上本科奖5000元，两人考上研究生各奖励1万元，还有一人获得硕士学位奖励2万元。

这些孩子都是土生土长的下沙娃。比如获得硕士学位奖学金的陆冰蕾，小学读的是下沙中心小学，接着就是杭州外国语学校，然后考到南京大学、华东师范大学，现在刚刚取得硕士学位证书。

本科奖学金获得者马路遥是一个腼腆的小姑娘，是奶奶陪着来领奖的。奶奶一直自豪地笑，真心是合不拢嘴那种。“这钱不钱的都是小事，关键是社区这份心意，对学习认真的孩子是一种肯定。”奶奶说，“家里其他孩子也受鼓励了，说要像姐姐这样努力学习。”

社区工作人员还鼓励马路遥继续加油，“后面的奖学金也等着你来争取哦”。

研究生入学奖学金获得者谢毅梁，曾就读于下沙中心小学、下沙中学，现被北京师范大学环境科学专业录取。他研究的方向是关于湿地保护的。钱塘新区里也有很多湿地，这位学霸告诉记者，毕业后他想回到杭州来，用学到的专业知识保护家乡的湿地。

另一位同样获得研究生入学奖学金的“下沙娃”叫倪芳芳，她大学本科毕业后已经到下沙工作了，“这次考研究生，是想再提高下能力，也看看自己还能爆发出多少小宇宙。”

除上沙社区给优秀学子们发奖学金外，和它只隔几条马路的元成社区，也在不久前成立了“元成社区教育扶持补助基金”，同时出台了《元成社区教育扶持基金补助政策》。看来，元成社区这边很快也要发钱了。

(责编：郝孟佳、熊旭)