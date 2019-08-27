北京吉利学院校长王兴贵：相信自己、放飞梦想

人民网北京8月27日电 26日，北京吉利学院校长王兴贵围绕“如何过好大学生活”展开，为2019级新生讲授了“开学第一课”。王兴贵表示，只要在大学期间努力学习、勤劳奋斗，就能够获得更多的发展机会，为未来的人生创造更多的可能性。

校长王兴贵讲授开学第一课（北京吉利学院/供图）

王兴贵结合自己大学生活经历，为新生提供了20条建议。他表示，同学们不仅要努力学习、主动承担责任、积极参加各种活动、培养自己独立思考能力，而且要矫正自己性格中的缺点、去除自卑心理，强大自我、培养独立人格。更要关心国家时事、开阔眼界、增长见识、多进行社会实践，注重个人形象、不断反思自己，以求不断进步。

“要成为一个爱国爱党、感恩父母与老师的人；要成为一个有远大理想、积极向上、充满自信的人。”他勉励2019级新生形成坚毅品格、培养批判精神。除了在学习方面要提高人文素养、不断追求完美外，在生活方面，要学会控制情绪，当自己的主人。

开学第一课上，党委书记王培民强调，新生应珍惜大学时光，努力学习，艰苦奋斗，励志成才。牢记吉利学院校训“走进校园是为了更好地走向社会”，尽快实现从大学生向青年才俊的转变。

此后，四位优秀校友从不同角度分享了自己的求学之路、创业之道和人生感悟，为学弟学妹们提供了有益的指引与帮助。

“要树立坚定的理想信念，爱党爱国，爱社会主义，努力践行社会主义核心价值观，磨练自己成为一个对家庭、组织、社会、国家、民族和人类有所贡献的人。”王培民提出对2019级新生的殷切期望。

(责编：实习生(樊洁瑜)、熊旭)