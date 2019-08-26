北京邮电大学校长乔建永：拥抱5G时代的到来

北京邮电大学校长乔建永（北京邮电大学/供图）

人民网北京8月26日电 北京邮电大学2019级本科生开学典礼于8月25日举行，校长乔建永在发言中寄语3000多名本科新生：用青春的蓬勃去酿造未来秋日的收获；用四年的拼搏与付出去实现自己的追求；用更好的自己，去拥抱5G时代的到来！

乔建永题为《拥抱5G时代的到来》演讲内容节选如下——

各位老师，同学们：

大家上午好！

当宁静的校园再次热闹起来，我们迎来了2019级本科生新同学，美丽的沙河校园因为你们的到来而更加欢乐。在此，我谨代表北京邮电大学全体师生员工，向全体新同学表示热烈的欢迎；向辛勤培育你们的家长致以崇高的敬意！

年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。伴随着5G时代的和煦春风，北邮迎来了优秀的你们。你们中有获得国家级艺术展演比赛一等奖的同学；有在世界青少年乒乓球公开赛中顽强拼搏，勇夺冠军的高水平运动员；有在信息学科领域刻苦钻研，斩获信息奥林匹克竞赛全国总决赛（NOI）大奖的优秀选手；也有懂感恩、知回报，大声把爱喊出来的小帅哥；更多的是默默奋斗，奔跑在各省考生第一方阵的佼佼者……今天，你们凭借汗水与智慧实现了人生的第一个小目标：成为北邮的学生！现在我提议，大家为成功会师北京邮电大学而热烈鼓掌！

同学们，什么东西都可以低估，唯独不能低估青春的能量；青年时期的积累与沉淀，往往影响着一个人一生的发展。在你们即将开启大学生活的时刻，我想与同学们分享三点体会，希望你们带着师长的期许，家人的期盼，内心的期望，去开启属于自己的大学生活，做一名有追求、有本领、有担当的北邮人。

第一，希望同学们常思立身、立德之根本，做一名有追求的北邮人。或许大家对“有追求”这三个字早已听厌烦了，但今天的情况大不相同。此时此刻，你们正在进行着三大重要转变：一是，18岁了，要向成年人转变；二是，离开父母家人了，要向独立生活模式转变；三是，有专业了，要向专业状态转变。面对这三大转变，没有追求的人就如同断了线的风筝，随风飘扬，毫无期望。因此，我建议同学们静下心来，好好想一想离家时父母和家人期待的目光；好好想一想四年后毕业典礼时你的状态，毕业了、就业了、深造了、留学了，还是肄业了、留级了？好好想一想，十年后在竞争激烈的职场上你应该具备什么样的素质？站在这三个时间坐标点上把问题想清楚，你就会立刻找到大学时代自己应该追求的目标。

3000多名同学会有3000多个灿烂的追求，但共同点一定是，以德立身，在勤奋学习中练就过硬本领，成为德才兼备、知行合一的新时代青年，在时代舞台上施展才干，从而，书写无悔于青春的奋斗篇章。

第二，我希望同学们常怀立学、立行之初心，做一名有本领的北邮人。同学们千辛万苦考进北邮，其目的就是为了学习本领，学习报效祖国、服务人民、创造幸福生活的本领。面对未来四年的学习生活，今天我来给同学们定一个小目标：读100本好书，结交100位好朋友，用100天时间锻炼身体。这就是我今天给你们提出的“111目标”！

首先，读书是大学时代最为重要的事情，马虎不得。我们每个专业都要开几十门课，每门课都有精选的教材，值得用心一页一页的精读。除此以外，同学们还要到图书馆细心挑选一些经典著作加以精读，扩大知识面，填补知识短板，开阔眼界，启迪智慧。我不反对同学们上网、刷手机，但这要成为读书功能的有益延伸，决不能成为读书明智的障碍。读书不仅能让同学们获得系统的专业知识，也能让你们在现实世界之外，拥有更辽阔、更丰富、更系统的精神世界。

其次，希望同学们要学会结交朋友。听君一席话胜读十年书，说的就是结交好朋友的重要性。将来同学们会发现，你们在课堂上学习的知识，在互联网上几乎全能搜索到，你在北邮最珍贵的学习资源其实是师生间面对面的交流，教学相长，学学相长，这才是无可替代的宝贵学习资源。正是那种称之为大学文化的资源滋养了一代又一代北邮人，成就了信息黄埔的美名。因此，同学们切莫孤独进餐，孤独健身，孤独旅行，应该珍惜这些时间和机会，同老师和同学主动交朋友，交流思想，切磋学术，相互启发。在北邮结交100位好朋友，你成功时他们会提醒你切莫膨胀，你失意时他们会鼓励你渡过难关。传邮万里的北邮文化一定会给同学们的人生提供源源不断的磅礴力量。

再就是，我们提倡每天锻炼一小时，快乐生活一辈子。这个道理说起来大家都懂，但真正持之以恒做下来并不容易。大学的学习任务是艰巨的，没有好的身体，即便完成了大学的学业，也难以应对瞬息万变的职场竞争。我提倡大家拿出100天来锻炼身体，其实并不多，只要每天坚持一小时，这个目标就能超额完成。

同学们，读书、交友、锻炼身体，这是你们提高本领最为直接的途径。你们正处在成长成才的黄金期，大家一定要有只争朝夕、时不我待的精神，兼修并蓄，博采众家之长，知行合一，学以致用，向书本学、向实践学、向老师学、向同学学，在学习中不断实现自己的追求。

第三，我希望同学们常悟立志、立业之要义，做一名有担当的北邮人。古往今来，面对民族危难总有勇担大任、置生死荣辱于度外的英雄豪杰，这无疑是英雄的担当。但“担当”二字绝不是英雄的专利，它更是平凡人应尽的责任。因感恩父母而尽孝，这是儿女的担当；因崇尚事业而奋斗，这是职业精神的担当；因热爱祖国而努力奉献，这是当代青年的担当。面对互联网上的流言蜚语，是跟风起哄还是冷漠旁观？是奋起反驳还是冷静观察、理性发声？这既考验人们的担当勇气，更考验人们的担当智慧。事实上，一切担当来源于爱心、志向和责任。希望同学们做一个有爱心的人、有志向的人、有责任感的人，从担当中不断汲取奋斗的巨大动力。

同学们，今年是中华人民共和国成立70周年，爱国，是人世间最深层、最持久的情感，是一个人的立志之源、立业之本。在祖国的恢弘乐章中，我们每个人都是灵动的音符。希望同学们在奋斗中释放青春激情、追逐青春理想，以青春之我、奋斗之我，为民族复兴铺路架桥，为祖国建设添砖加瓦，在中国梦的生动实践中实现人生价值。

同学们，北邮的毕业生已经证明，北邮是一块人才成长的沃土，但土壤再肥沃，树苗不扎根也难以成长，更不可能长成栋梁之才。大学的生活是精彩的，但学习任务是艰巨的，没有谁能轻而易举取得成功，唯有坚韧不拔、勤勉踏实，才能实现我前面提出的“111目标”，才能描绘出多彩的大学生活，成就属于你的大学篇章。做有追求、有本领、有担当的北邮人，这是学校今天带给你们的入学第一课。希望同学们用青春的蓬勃去酿造未来秋日的收获；用四年的拼搏与付出去实现自己的追求；用更好的自己，去拥抱5G时代的到来！

最后，祝愿同学们学习进步，生活愉快！

谢谢大家！

(责编：实习生(樊洁瑜)、熊旭)