全国教师智能教育素养提升论坛召开

人民网北京8月26日电 （记者 郝孟佳）“全国教师智能教育素养提升论坛暨第二届北京外国语大学─-英国开放大学在线教育研修班”23日—24日在北京外国语大学召开。北京市教委高教处调研员刘承邠认为，教师在教学中一定要坚持核心价值观和爱国主义教育的基本指导思想，要不断学习，提升教学能力，并在教学中践行四个“回归”，即回归常识、回归本分、回归初心和回归梦想。

北京外国语大学副校长闫国华教授表示，教师信息化素养提升是确保人工智能协同育人之路行稳致远的策略之一。北外大力倡导并积极开展智能教育教师素养提升培训，帮助教师运用新技术，改进教育教学、创新人才培养模式，努力为人工智能在教育教学中的应用提供更多实践空间，为人工智能教育发展提供高水平教师队伍支撑做出贡献，为人工智能和智能教育提供有力的科研创新支持。

北京外国语大学网络教育学院荣誉院长顾曰国表示，以互联网、大数据、人工智能为代表的现代信息技术与教育融合，也为北外网院下一个20年提供了机遇与挑战，要实现真正的智能教育，必须用科学思想、科学方法指导人工智能发展，一定要利用好人工智能与教育的深度融合，有效推动终身教育发展。

英国开放大学在线教育质量保障委员会主席、博士马克·恩丁通过主题发言和工作坊的形式围绕“以学生为中心的教学设计——基于技术工具和学习活动视角”的话题与现场学员进行了互动。他向学员们详细介绍了英国开放大学领先的教育理念及课程设计理念，并指导学员们亲自设计远程学习方案，引导教师以学生的需求为设计的第一要务，并让学员进行实操体验与互动。

在题为《人工智能与学习之道》的主旨发言中，顾曰国说，一定要回归教育本质，辩证看待人工智能与教育的融合，理性分辨哪些人工智能可以真正有效助力教学发展，不能盲目利用。

北京师范大学未来教育高精尖创新中心执行主任余胜泉做了题为《人工智能与未来教育》的主旨发言。他详细阐述了在突飞猛进的人工智能时代，教师在未来可能承担的十二个角色，并提出人工智能教师将在未来学校占有一席之地，未来教育将是教师与人工智能教师协同共存的时代。

在题为《人工智能与语言教学》的主旨发言中，北京外国语大学网络教育学院院长唐锦兰通过如何将写作自动评价系统有效应用于英语教学中的实例，深入阐述了人工智能应用到语言教学中的关键要素、理论支撑以及在此过程中，教师发展和教师教育的重要性，并在此基础上分享了北外网院在英语教师职业发展方面能提供的课程和培训项目。

据介绍，本届会议围绕“课程设计—智能科技，创新教育”主题，共设有4个工作坊，3个主旨发言和1个教学实践，来自国内基础和高等教育教学和科研机构的130余位教师学员共聚一堂，完成了为期一个月的线上和线下混合培训，丰富学习教育信息化理论，提升教学信息化技能。线上培训使用北京外国语大学网络教育学院北外网院研制的“教师智能教育素养提升平台（BFSU TDLDP）”（入选“国际人工智能与教育大会”的成果展示之一）；现场培训包括中外专家主题讲座、案例研讨、小组展示和同伴观摩等。

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