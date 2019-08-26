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2018版《爱阅小学图书馆基本配备书目》发布

2019年08月26日08:40  来源：公益时报
 
原标题：2018版《爱阅小学图书馆基本配备书目》在京发布

由深圳市爱阅公益基金会组建专家团队研发的《爱阅小学图书馆基本配备书目》2018版20日在国家图书馆正式发布。该书目包含三个部分：“学生书目”4000本，按小学低、中、高三个学段列出；“班级图书角书目”600本，按小学1—6年级每个年级列出；“教师阅读书目”200本。

据《中小学图书馆(室)建设与使用现状及改善策略》调查显示，目前我国中小学图书馆图书、报刊的馆藏数量和种类偏低，藏书质量与结构不够科学合理。图书馆是中小学教育中不可或缺的重要组成部分，而我国中小学图书馆的数量和质量现在依然存在极大的不平衡。爱阅公益基金会希望通过研制一份结构完整、主题丰富的小学图书馆基本书目，改善小学图书馆的图书品质。

爱阅公益从2010年组建专家团队研发小学图书馆书目，历时2年研发推出2012版《中国小学图书馆基本配备书目》；于2014年与国家图书馆数据中心合作，持续收集童书出版大数据，从20万条数据中筛选出2016版《小学图书馆基本配备书目》。据不完全统计，每年各学校、公益机构、教育局通过书目采购图书达200多万册，图书价值4000多万元。

爱阅公益基金会秘书长李哲告诉《公益时报》记者，《爱阅小学图书馆基本配备书目》每两年更新一次，本次书目是爱阅公益基金会在推出2012版和2016版小学图书馆书目之后的又一次更新迭代。

与以往不同的是，2018版书目在数量上由3600本提升至4000本，增加了400册2017-2018年新出版的图书，修订了2016版书目中的部分图书，更换幅度达到30%。

2018版书目在结构上也有所调整，控制同主题书目数量，减少套装书数量，加入更多种类书籍。

此次入选图书中，低年级图书有1400本、中年级图书有1300本、高年级图书有1300本；文学，人文，科学的童书数量占比为63%，21%，16%；入选图书涵盖中国、美国、英国、日本、法国、德国等47个国家的出版物，其中中国原创图书占比40%；入选图书出版社、出版机构共计149家。

针对6-12岁儿童的书目，爱阅公益将以《爱阅童书100》，《爱阅小学图书馆基本配备书目》进行研制和发布：每年通过《爱阅童书100》评选出当年新出版的童书和教师用书，每两年对《爱阅小学图书馆基本配备书目》进行一次迭代，主要从图书的可购性，主题是否重复，整体结构是否均衡等角度增新剔旧，既保持书目的科学结构，又与社会发展保持同步，优化小学图书馆馆藏质量，做儿童阅读的合格守门人。

(武胜男)

(责编：郝孟佳、熊旭)
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