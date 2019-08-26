香港学子体验山西“绛州鼓乐”

“晋港青少年山西省绛州鼓乐研习交流活动营”营员冒酷暑在山西运城市新绛县西街实验小学苦练绛州鼓乐经典曲目《牛斗虎》。

高新生摄（人民图片）

今年暑假，内地与港澳文化和旅游交流重点项目——晋港青少年山西绛州鼓乐研习交流活动在新绛县西街实验小学擂鼓开营。来自香港英华小学、保良局陈守仁小学、赤炼鼓乐团的149名青少年在有着上千年鼓乐历史的新绛，寻根探鼓、以鼓交友、传承文化。

绛州鼓乐是新绛县土生土长的民间艺术形式，从初唐发端至今，已有上千年历史，尤以《秦王点兵》等曲目为代表。绛州鼓乐演奏起来浑厚博大，气势磅礴，声韵铿锵，2006年被列为首批国家级非物质文化遗产保护项目。1988年，山西绛州鼓乐艺术团创立，摘得众多奖项，足迹遍布全国。近年来，新绛县积极融入“一带一路”建设，大力实施文化“走出去”工程，将绛州鼓乐进一步推向世界。

多年来，香港举办鼓乐文化节都少不了绛州鼓乐助兴。这成为香港与绛州互联互通的纽带之一。本次活动期间，山西绛州鼓乐艺术团的老师们根据学生的学校、年龄、从事鼓乐或打击乐的时长、技术水准和个人需求等因素将大家分组，悉心为学生传授鼓乐知识，教他们打鼓帮、抽鼓皮、磨鼓钉等技巧，并学习相应曲目；在老师的带领下，学生们深入乡村观看民间表演，走访民间艺人，同时到李世民柏壁大战之处探寻《秦王点兵》的历史遗迹，体验原汁原味的民间鼓乐；参观并学习了绛鼓的制作工艺和流程。在短短几天的研学游中，四批香港学生与本地学员、农民鼓手还有来自山西绛州鼓乐艺术团的演员充分交流，并进行了精彩的汇报演出。

来研学的香港学生也十分珍惜这次机会，很多学员回到酒店后还按组集合到一个房间进行“空手练习”，最晚一天练到午夜2时。团长梁俊杰说：“中华文化博大精深，源远流长。这次来山西学习绛州鼓乐很有收获，回到香港，我们一定要把中华文化继续传承下去。”

据悉，晋港青少年山西绛州鼓乐研习交流活动至今已连续举办3届。这不仅为香港青少年学习鼓乐文化、体验传统民间艺术的魅力提供了平台，更通过艺术交流的形式，搭建起香港与内地文化沟通的桥梁，凝聚起更深厚的文化认同感。(梁 冬)

(责编：郝孟佳、熊旭)