湖北武汉 出实招减轻幼儿家庭负担

记者近日从武汉市教育局获悉，武汉公布奖补资金管理办法的征求意见稿，公开征求社会各界意见。

“设立奖补资金，一方面是为了鼓励多种形式扩大普惠性学前教育资源，另一方面是为了切实减轻幼儿家庭的经济负担。”武汉市教育局相关负责人介绍，对认定的普惠性民办幼儿园，将按照一级及以上幼儿园（含省、市级示范幼儿园）3000元/生·年、二级幼儿园2400元/生·年、三级幼儿园2000元/生·年的标准予以财政补助，无等级园按不高于三级园标准补助。

哪些民办幼儿园可以获得奖补资金？依据征求意见稿，接受奖补的普惠性民办幼儿园应符合相关条件，如经当地教育行政部门或综合行政审批部门审批，办园许可证件齐全且年检合格、无“大班额”现象、无“小学化”现象（倾向）等。

据介绍，奖补资金主要用于改善办园条件、校舍维修改造、改善教师待遇、开展园长教师培训、弥补公用经费不足、降低保教费收费标准等。

“享受财政资助的普惠性民办幼儿园应严格按规定的项目和标准收费，不得收取或变相收取与入园挂钩的赞助费或捐资助学等费用，禁止以特长班、兴趣班等形式向家长乱收费。”武汉市教育局相关负责人表示，教育部门将对普惠性民办幼儿园实行动态管理，对出现办园行为不规范、违背学前教育规律、保教质量严重下滑、财务管理混乱、违规乱收费、出现重大安全事故的，一经查实，取消其普惠性民办幼儿园资格，停止享受政府对普惠性民办幼儿园的扶持政策，并在三年内不得再申报。（记者 廖君）

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