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暑假，农村留守儿童能去哪儿

龚知栋

2019年08月26日08:36  来源：中国青年报
 
原标题：暑假，农村留守儿童能去哪儿

媒体8月5日刊发了《暑假小县城的学生去哪儿了》一文，对于该文所说“小县城的学生暑假不是在辅导班就是在去辅导班的路上”，笔者深以为然，这就是当下小县城学生真实的暑期生活状态。但是，文末提到小县城的学生“倒是羡慕那些留守儿童——假期他们被送到大城市了”，对此说法，笔者不以为然——农村留守儿童假期被送去大城市，肯定是有的。但是，这样幸运的孩子在这个群体中能占几成？

笔者做了一项调查，在一个59人的农村学校班级里，留守儿童有52人，暑假能够到父母身边团聚的为20人，占比不足四成。这20人当中，有一部分去的并不是大城市，还有一部分是不足一周时间的短期探亲。真正能去到大城市并且能在大城市里长期居留、学习和观光旅游的，则少之又少。毕竟那些农村留守儿童的父母，即便是打拼在大城市，他们当中的大部分，也会由于种种现实的无奈，不能将孩子接到身边长时间照顾和陪伴。

去不了大城市的农村留守儿童，究竟去了哪里？

回想过去的年代，农村孩子放暑假，绝对没有上辅导班的说法。但农村本来就是一片广阔的天地——有山有水，有鱼有虾，有蝉鸣蛙叫，有成群的牛羊，有大片的庄稼。除了学校留下的少量暑假作业，农村孩子主要是和父母一起参加农业生产劳动。比如在我们这个地方这个季节，正是繁忙的“双抢”时节——抢收夏粮，抢种秋粮。劳动自然是繁重而艰苦的。不管愿不愿意，是农村孩子都得参加。虽然劳累，但的确能从中学到劳动知识，体会到生活的艰辛。当然，劳动之余的钓鱼捞虾捉知了捕青蛙，也是另一种常见的假期生活体验。

如今，农村这种田园牧歌式的暑假早就一去不复返了。因为不少农村留守儿童的父辈就已经放弃了农业生产，早就不种田地了。爷爷奶奶虽然还在种田地，那也只是种点口粮和蔬菜，他们也舍不得让孙辈去干本就不多的农活儿。

不参加劳动，农村留守儿童大多只能宅在家里看电视玩手机打游戏，这是他们打发漫长暑期时光的最好方式。因为如果孩子到野外玩耍或者游泳，在当下人烟稀少的农村，具有许多潜在的危险，比如摔伤、被蛇虫咬伤、溺水事故等。这样的责任是爷爷奶奶承受不起的。把孩子圈在家里，管吃管喝随便玩，对爷爷奶奶来说，安全就好。

前几天，笔者刚好去了一趟乡下亲戚家。这是一个标准的留守儿童家庭：爷爷奶奶带着3个孩子。去的时候，两岁的幼儿和6岁的姐姐正一边玩手机一边看电视，12岁的哥哥坐在电脑桌前玩枪战游戏。爷爷说，孩子除了吃饭睡觉，基本就泡在这上面，过去还能管管，现在说什么都不听了，也不愿意和我们交流了。

网络和电子游戏在丰富了农村留守儿童暑期生活的同时，也对他们造成了难以逆转的伤害——视力、骨骼等受到损伤，性格变得内向孤僻，网瘾也无力自拔。

没有父母的陪伴，由爷爷奶奶带的农村留守儿童，无论是放养还是圈养，都可能存在某种伤害。在这种无奈之下，他们的暑假去向还有一种极大可能，就是去附近县城或镇上开办的辅导班补课。

进辅导班补课，对大城市的孩子来说，可能是一种追求卓越的需要，但是对农村留守儿童而言，却是一种避免伤害的需要。这种需要，近些年正在农村地区渐渐成长为一种“刚需”。这一点，从农村附近的乡镇和县城补习机构的繁荣可窥见一斑。

对那些打工的父母而言，花点钱送孩子去补课，能学点东西固然好，即使什么都学不到也不亏，因为把孩子交给辅导班的老师看管，至少孩子没有机会去玩水，也能把孩子与网络、电子游戏暂时隔离开，花钱买个心安；对那些农村留守儿童来说，自己进了辅导班，既省去了一家人的担心和唠叨，又能结交新的朋友，也好打发漫长而无聊的假期。如果农村留守儿童不去参加补课，是否还有更好的去处？据笔者所知，有的地方设立留守儿童中心，中心有空调、茶水供应，还提供基本的作业辅导、阅读、益智类游戏、心理辅导讲座等。有的地方开放当地学校“补课”，通过专业培训机构向留守儿童提供“琴棋书画”等素质培训服务，费用由政府埋单。还有公益机构和其他社会团体为留守儿童提供研学旅行、探亲旅行、夏令营等社会实践活动。

笔者真希望这样的选择更多一些，让更多的留守儿童假期有地方可去。

(作者为湖北省麻城市第二中学教师)

(责编：何淼、熊旭)
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