盘点京城那些娃爱的挖沙公园

挖沙、玩水是每个孩子最喜欢的两件事，翻遍北京城找出这几家公园，不但风景美，最重要的是个个都有沙池、沙滩。找个好天气，带上娃出门做个挖沙少年吧！

永顺公园：

人少，正门口有一个大沙坑

永顺公园是在春季发现的好地方，那会儿还只是试运营，现在这里仍然人不多，而且地方大，还有相当于一个天然氧吧的树林。最重要的是，还有众多娃们喜欢的无动力设施，分散在园区，攀爬网、攀爬架、滑梯……

永顺公园位于通燕高速西马庄段北侧、朝阳区与通州区的交界，公园的南门就是公交车站，位置是相当的便利。园中有一大一小两块沙池，分别位于两个门口附近，可以有效地分流，如果一个区域孩子多了，转头就换另一处，而且两处沙坑可玩耍的设施还不尽相同，公园的设计者心思还是很巧妙的。

除了两处沙坑，永顺公园可玩耍的还有很多，各种标准的球类场地，适合大童的摇摇马、攀爬轮胎，公园深处的森林里还有一个木质小火车，孩子能从车头穿到车尾，攀上攀下，包括火车头的圆筒也是可以攀爬的。

大运河森林公园：

东岸有沙坑，还能坐游船

大运河森林公园适合自行车或是滑板车，还有专门的帐篷区。西岸有一个专为小朋友准备的绿岛乐园，小型机动游戏收费，但攀爬网、沙坑等设施是完全免费的，娃玩上一天都叫不走。

今年公园还新开通了一条运河航线，起点、终点都在漕运码头，这可不是公园早期咱们看见的那种荷花船，这次是古朴风十足的游船，走的是古代运河航线，途经新北京市政府、观景台、芦苇湿地、鸟岛、橡胶坝、潞湾闸、荷花池，整个航程大概一小时左右。不过想坐船最好提前电话问下，免得跑空。

朝阳公园：挖沙怎能少了海沙节

朝阳公园离市区近、功能多，不管你是想玩游乐场、扎帐篷、踢一场球，抑或放飞风筝，哪怕你只是想找个地发呆，这里都能实现。

整个夏天，朝阳公园最热闹的必然是“海沙节”了。从奥运会后的2009年到今年，海沙节已经走过了11个年头。公园里分区很清晰，主舞台区、泳池区、亲子游乐区和休闲区，各个区域都用白沙相连，玩沙玩水一站共享，给娃带上挖沙铲和小桶，妥妥耗上整整一天。

今年海沙节会开放到8月31日，而且夜场继续，营业到晚上9点。

东小口森林公园：城北遛娃好去处

东小口森林公园位于天通苑和回龙观两大社区之间，奥森北边，简直就是高楼林立社区间的一座天然氧吧。虽然身处奥森北园的北边，但可比奥森人少多啦，而且面积也不小，差不多有两个故宫那么大。

公园前阵子重新修建了一下，已经在最近对外开放了。园子里有一片小人工湖，湖边上就是沙滩，面积有3000平方米，带上小铲子和小桶，娃就能吭哧吭哧挖半天不动地儿。大人则可以带个野餐垫，找个阴凉地，好好地享受一个宁静的下午。

团结湖公园：市内最早的人造沙滩

别看团结湖公园在寸土寸金的CBD附近，但娃玩的基本需求都可以被满足，划船、电瓶车、旱冰场、小型游乐场……最吸引人的是这里还有个水上乐园，在公园的中心位置，有北京最早的人造沙滩。沙滩面积不大，沙质比较粗，但是管理还不错，娃挖挖沙还是很不错的。

这处玩沙嬉水的乐园虽然是北京老字号，但人却不算多，还有造浪池可以尝试哦。

青龙湖公园：老牌多功能度假公园

青龙湖公园，是北京唯一的大型可烧烤可亲水可玩沙的公园。湖旁边有一片流水的阶梯，光踩水娃都会玩得很高兴。除了玩水，园区内还有自行车、碰碰车、秋千、跷跷板供孩儿们玩。公园中的露天沙滩浴场最具特色，周末带着孩子，来这里尽情挖沙，在吊床上享受阳光的明媚和空气的清新。

（李唯）

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