人民网>>教育

拟设立奖补资金

湖北武汉 出实招减轻幼儿家庭负担

2019年08月26日04:45  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　据新华社电 （记者 廖君）记者近日从武汉市教育局获悉，武汉公布奖补资金管理办法的征求意见稿，公开征求社会各界意见。

　　“设立奖补资金，一方面是为了鼓励多种形式扩大普惠性学前教育资源，另一方面是为了切实减轻幼儿家庭的经济负担。”武汉市教育局相关负责人介绍，对认定的普惠性民办幼儿园，将按照一级及以上幼儿园（含省、市级示范幼儿园）3000元/生·年、二级幼儿园2400元/生·年、三级幼儿园2000元/生·年的标准予以财政补助，无等级园按不高于三级园标准补助。

　　哪些民办幼儿园可以获得奖补资金？依据征求意见稿，接受奖补的普惠性民办幼儿园应符合相关条件，如经当地教育行政部门或综合行政审批部门审批，办园许可证件齐全且年检合格、无“大班额”现象、无“小学化”现象（倾向）等。

　　据介绍，奖补资金主要用于改善办园条件、校舍维修改造、改善教师待遇、开展园长教师培训、弥补公用经费不足、降低保教费收费标准等。

　　“享受财政资助的普惠性民办幼儿园应严格按规定的项目和标准收费，不得收取或变相收取与入园挂钩的赞助费或捐资助学等费用，禁止以特长班、兴趣班等形式向家长乱收费。”武汉市教育局相关负责人表示，教育部门将对普惠性民办幼儿园实行动态管理，对出现办园行为不规范、违背学前教育规律、保教质量严重下滑、财务管理混乱、违规乱收费、出现重大安全事故的，一经查实，取消其普惠性民办幼儿园资格，停止享受政府对普惠性民办幼儿园的扶持政策，并在三年内不得再申报。

(责编：袁勃)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved