《幼儿普通话365句》新书发布 促进贫困地区“童语同音”

人民网北京8月24日电（孙竞）《幼儿普通话365句》新书发布会今天上午在第二十六届北京国际图书博览会上举行。这是首部帮助贫困地区、特别是“三区三州”地区幼儿学说普通话的入门图书。

教育部语言文字应用管理司副司长王晖表示，这本书的出版，对于促进贫困地区孩子们“童语同音”“小手拉大手”，提高家长的普通话学习水平具有重要作用。

中国教育出版传媒集团副总经理兼语文出版社社长谷新矿在发言中介绍，受教育部语言文字应用管理司委托，语文出版社联合中国教育电视台，组织学前教育专家和幼儿园骨干教师，在实地调研及广泛征求意见的基础上，了解学龄前儿童语言发展状况、普通话学习环境和幼儿园教师需求，完成了《幼儿普通话365句》编写工作。

记者在现场了解到，《幼儿普通话365句》共精选了365个贴近幼儿生活的例子，寓意引导幼儿每天学说一句普通话。全书从在园生活、运动与健康、社会活动、自然与科学、艺术活动、安全教育六个方面创设情境，句式简单、图文并茂，趣味性和实用性相结合，让幼儿在轻松的氛围中学说普通话。

为了方便贫困地区幼儿学习，让普通话真正“说起来”，《幼儿普通话365句》还配有专业示范音频，由全国政协委员、中央广播电视总台央视新闻主播、“学前学会普通话行动”形象大使海霞录制完成，并提供手机APP、电子绘本等多种学习资源和学习渠道。

教育部语言文字应用研究所副所长容宏表示，扶贫先扶智，扶智先通语。幼儿在上学前解决普通话沟通的障碍，将为义务教育的顺利完成打好基础，从而减轻小学控辍保学压力。同时，“小手拉大手”让孩子影响家长，将为提高贫困地区人口素质，阻断贫困代际传递发挥重要作用。

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