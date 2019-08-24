原标题：家长“选书难”折射的隐忧：童书分级阅读有必要吗？

“遗子黄金满籝，不如一经。”这句话说明了阅读对一个人的重要程度。在不少父母看来，如果孩子在儿童阶段就养成良好的阅读习惯，将终生受益。不过，记者近日在调查中却发现，面对丰富的童书品类，相当一部分家长存在着如何为孩子选书的困惑。

有出版业业内人士认为，家长们对如何选择童书的担心，某种程度上，其实折射出的是对“分级阅读”问题的关注。

那么，什么是“分级阅读”？童书的分级细化阅读，真的有必要吗？

本届图博会上丰富多样的童书。上官云 摄

家长们的“选书难题”

8月21日，第26届北京国际图书博览会如期举行。展会期间，琳琅满目的童书吸引了许多大小读者的目光。不过，也有不止一位家长向记者表示，现在怎么给孩子选合适的童书，成了难题。

担心书籍内容恐怖会吓到孩子，这是问题之一。此前，有媒体报道，有一部《恐怖童谣》，也是正规出版物，名字里虽然带有“童谣”二字，但书籍上却并未标记是少儿读物，内容则含有抛尸、杀人等情节。

“现在的家长普遍工作都很忙，真正全职在家带孩子的应该是很少一部分。如果书店里有上述书籍的话，可能很难分辨。”吴菲说。

另外一个问题，就是“什么样的童书适合什么年龄段孩子阅读”的问题。比起“恐怖内容”，这似乎更令人挠头，毕竟前者在购书时细心些就能基本解决问题，但后者，可能需要家长需要一定的鉴别水准。

“我身边一些家长担心书选得不合适，影响孩子学知识。”吴菲偶尔会参照一些童书封面上标注的“推荐阅读年龄”，“但不知道这是不是权威分类。所以我们比较期待一个合理的童书分级阅读标准”。

“数理思维培养书系”图书封面上，清晰的印着适读年龄“3~6”岁。天天出版社供图

早前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2026名受访者进行的一项调查显示，为儿童挑选图书时，56.0%的受访者感到困难，72.7%的受访者表示需要国家有关方面制定参考标准。

什么是分级阅读？

所谓“分级阅读”，一般是指依据少年儿童不同年龄段的智力和心理发育指标进行阅读活动的层级划分和科学设计。

据说，这个提法最早起源于美国，至今已有将近70年的历史。后来，分级阅读的理念开始进入中国大陆，并渐渐受到出版界和研究界的重视。

接力出版社总编辑白冰关注分级阅读多年。他表示，尽管2011年颁布的《中国儿童发展纲要(2011——2020)》提出“推广面向儿童的图书分级制”，但当前国内对于分级阅读的研究确实不够。

“目前，中国从事儿童分级阅读研究的专业机构不多，大多是非政府研究机构。而且研究成果难共享，研究资源难整合。”白冰说。

童书分级阅读，是否有必要？

虽然有家长期待能有阅读分级标准，为选书提供参考、让孩子读到合适的内容。但也有人认为，童书的分级阅读，其实没必要。

资料图：上官云 摄

“每个家长也是从孩童时代走过来的，什么样的书适合什么年龄的孩子阅读，心里应该有数，在选书时多翻翻内容，稍加留心即可。”在为儿子选书时，刘轩倾向于选择大社、名社出版的经典作品，“经过许多代读者筛选，质量会有保证”。

相反，他还认为，即使有分级阅读的标准，每个孩子情况不同，这个标准的参考价值不大，“有的孩子天赋比较好，可能在六七岁就能看懂更深点的内容，如果非要参考分级标准只给他看‘六七岁合适的书’，没准会扼杀孩子的兴趣，何苦去限制他们的思维？”

对刘轩的观点，吴菲并不十分认同。她表示，如果有一个比较细的分级阅读标准，能够帮父母迅速缩小购书范围，节约家长时间，而且，一本好书不一定就适合儿童阅读，所以，童书的分级阅读，很有必要。

“现在我们的出版的童书，大都会印有‘建议XX岁孩子阅读’字样。但据我了解，目前国内并没有一个统一的、有影响的童书分级阅读标准，各个阅读组织或出版机构是‘各自为战’，其中一些分级标准，还是有待商榷的。”阅读推广人袁晓峰表示。

“分级”不能使孩子阅读受限

不过，在白冰看来，童书分级阅读并不是多此一举。

图博会上展示的一些童书。上官云 摄

“童书分级的意义，在于有计划的给孩子提供合适的书籍，这样孩子可以比较快地接受书中的知识，觉得有趣味，从而培养起鉴赏能力和好的阅读习惯。”白冰说，童书分级是难易分级，而不是内容分级，这跟电影分级不一样。

对分级标准，白冰认为，比较合理童书分级，它不能使阅读受限。分级要综合考虑到孩子年龄、阅读能力等方面的不同，按照普遍阅读规律来划定一个大致范围，最终的目的是促进阅读，而不是限制孩子的阅读兴趣和思维能力。

他说，童书分级要避开误区，这不是制定一个刻板的标准，“我们的出版业、新华书店系统等，都可以提倡分级创意、分级推广等等，这样会为读者提供很多阅读上的便利”。(吴菲、刘轩为化名 记者 上官云)

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