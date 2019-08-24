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为88岁老母跳舞的58岁博导：“母亲眼里，我永远是个孩子”

2019年08月24日09:20  来源：扬子晚报
 
原标题：为88岁老母跳舞的58岁博导：“母亲眼里，我永远是个孩子”

　　邓学东（右）和哥哥与母亲合影。

　　邓学东为母亲跳舞。视频截图

　　“东东，给我跳个舞吧！”58岁的邓学东听了母亲的话后，原地起舞，旋转、摇摆、扬手……伴着《时间都去哪儿了》的背景音乐，一举一动都透露着温情。跳完，他还上前抱着88岁老母亲的头抚摸了一圈。此刻，超声中心主任、博士生导师等等头衔都在脑后，站在老母亲病床前，他只有“儿子”这一个身份。近日，这段题为《我为妈妈跳舞》的视频刷爆了苏州医学界的朋友圈……

　　温情视频

　　“东东，你跳个舞给我看看”

　　温柔的音乐响起，一个中年男人原地起舞，旋转、跳跃、抬手……动作缓慢而轻柔，虽无章法，却有溢出屏幕的温情。视频中，一个温柔的女声说：“60岁的儿子，跳舞给90岁的妈妈看，好像回到小时候的年代。”

　　坐在病床上的女性佝偻着瘦小的身体，顾不上吃面前的饭菜了，目不转睛地盯着眼前跳舞的男子，甚至激动地往前探了探身子。这时，跳舞的男子跳得更加卖力，舞蹈动作的幅度更大了些，连拍视频的女子都忍不住提醒：“当心了啊，老骨头一把了啊。”

　　眼看着男子没有停下来的意思，女子便又温柔地提醒：“好了啊，可以了啊。”听到提醒，男子才意犹未尽地放慢舞蹈，借着舞蹈动作上前一步，双手轻轻抱上了病床上老人的头，并轻柔地顺着头发抚摸到脸庞。这时，《时间都去哪儿了》的音乐声缓缓响起，直直击中了很多网友的心。视频中，病床上年迈的老人脸上隐隐有笑意……

　　紫牛新闻记者了解到，视频拍摄于8月15日。翩然起舞的男子是南京医科大学附属苏州医院超声中心主任邓学东，病床上的老人就是邓学东的母亲，拍摄者是邓学东的妻子。当天邓学东下了门诊，和妻子赶到母亲所在的护理院。邓妈妈突然说想看邓学东跳舞，邓学东告诉记者：“事实上，我不太会跳舞，但是，想起自己小时候也给母亲跳过，我就说‘行吧’。”于是，就有了这个视频中这样温馨的一幕。

　　视频最先是由邓学东发布在一个短视频平台，并分享到自己的朋友圈，还配了段文字：“‘东东，你跳个舞给我看看。’妈妈躺在病床上。于是，我随着音乐起舞，脑海里浮现出的是妈妈教我走路，送我上学的情景……”

　　这段视频在朋友圈短短15分钟便获得了上千个点赞，而在短视频平台上也获得了近万的点击率。看到该视频的好友们纷纷评论，“太感动了！”

　　那个跳舞的儿子

　　“在母亲眼里，我永远只是儿子”

　　昨天，邓学东参加了“苏州市健康‘531’系列行动计划——基层超声规培和竞赛”。紫牛新闻记者来到活动现场时，邓学东正在为各医院的超声专家及基层医疗超声检查医师讲授“妇产科超声检查的规范及要领知识”，会议厅内座无虚席。一位来自吴江的与会人员表示：“邓教授的课，很值得一听的！”

　　邓学东，1961年生，今年58周岁。1984年，邓学东从南京医学院毕业，从事外科医生工作。但因为超声科医生的短缺，1990年，邓学东开始从事超声科工作。目前，邓学东不单单是超声中心的主任，也是南京医科大学医学影像专业博士生导师，担任国家卫健委产前诊断专家组成员，ISUOG中国分会专家组成员。

　　尽管拥有诸多头衔和成就，邓学东却表示，“在母亲眼里，我永远只是儿子；在工作中，我只是最普通的白衣战士。”

　　“妈妈是个坚强女性，她开心我就开心”

　　邓学东告诉紫牛新闻记者，他的母亲今年88周岁了。“妈妈是一个很坚强的女性，28岁的时候，她切掉肺的右叶，后来做了胆囊手术，还中过风……在她一个人身上，就开了六七刀，但是，我的妈妈真的很坚强。”

　　邓学东的父亲于去年过世，如今母亲身体欠佳，意识时而清醒时而迷糊，生活难以自理，主要生活在护理院。一有空，邓学东就会和妻子一块儿去看望母亲，给她唱唱歌、跳跳舞。邓学东说：“她开心，我就开心。”

　　邓学东还有个哥哥，比他大4岁，目前定居美国。邓学东说，哥哥对母亲非常牵挂，打电话的频率非常高。兄弟俩最大的心愿，就是妈妈能过完90周岁的生日，如果能长命百岁那就更好了。“我感觉，一个家庭要稳定和幸福，母亲在，是非常重要的。”

　　邓学东说：“你叫一声‘妈’，她回一声‘诶，东东，你来啦！’我就很开心了。但是，如果你叫了一声‘妈’，却没有人回应，那就太令人难受了。”

　　“父母的坚持，给了我两次生命”

　　邓学东表示，如果没有父母对自己的爱，那53年前，自己就已经不在了。

　　原来，在邓学东5岁那年，他曾与死神擦肩而过。那年他突然高烧40.5度，一直不退。焦急的父母只能一遍一遍地将邓学东送至医院，“送去第一次，烧退了好了，回来又开始发高烧，第二次、第三次，直至第四次。”

　　第四次送至医院，医院意识到了严重性。“睡冰枕、全身擦酒精来降体温。”邓学东说，当时医院怀疑有可能是脑膜炎，需要抽脑脊液来验证，“起先有几个医生，怎么抽都抽不出来，直到一个姓唐的女医生来，一下子就抽出来了。”幸运的是，脑脊液很清，排除了脑膜炎的可能性，这让邓学东父母心中悬着的大石终于落了地。而当年唐医生精湛的医术，也在邓学东心中埋下了一颗学医的种子。

　　邓学东说：“如果没有父母当年的坚持，一天时间送了4次医院，那就没有现在的自己，父母给了我两次生命。所以，现在当母亲生病的时候，我也要给予她同样的爱。”

　　“我时常会和母亲有些亲昵的小动作，摸摸她的头，揉揉她的脸，她会十分开心。”采访中，邓学东屡次提到：“希望天底下所有的母亲都能幸福！”

　　同事眼中

　　他是实力派＋偶像派，为人真性情

　　认识邓学东的人都对他赞不绝口，业务能力自不必多说，生活中也非常有情趣、有情怀、温暖，是“偶像派”和“实力派”兼具的医生。

　　苏州市立医院综合办公室副主任张蔚曾跟邓学东一起共事，张蔚评价他：“人非常好，很热情、温柔。”很多人都愿意去约邓学东的超声检查，张蔚解释：“生病的人心中多多少少会有一些忐忑，邓学东给病人做超声的时候会非常详细，‘这个没有问题，那个没有问题，你放心啊’，病人听了就会觉得特别舒心和放心，焦虑的情绪也会逐步减少，这对病人来说其实是很重要的。”

　　苏州市立医院北区超声科副主任袁志宏对邓学东也是敬仰已久，她说：“他是性情中人，热爱生活，不单单是个好医生，还会唱歌、跳舞、摄影，病人和同事都很喜欢他。”

　　让袁志宏记忆尤为深刻的还有一件事。2014年，有一个来自常熟的孕妇，在当地检查时，医生表示肚子里的宝宝有些问题，建议打掉。孕妇不放心，找到邓学东。邓学东看了片子说，这个宝宝有一些小问题，但不影响出生后的健康。孕妇还是不放心，一定要问个准话，于是，邓学东就告诉她：“如果我是你爸爸，我就一定会让你生下来。”没想到，孕妇当时就哭了，说：“爸爸，我听你的。”

　　后来，孩子生了下来，很健康。两年后，这位妈妈带着孩子来看邓学东，孩子叫他“邓爷爷！”老邓听了特别开心。（记者 於苏云 见习记者 江珂）

(责编：郝孟佳、岳弘彬)
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