原标题：暑假花五万多元 快开学了你家娃暑假开销多少？

暑假刚开始时，一位母亲在网上晒账单，开销之巨让人咋舌：培训班、海外游学……总费用达7.4万元，其中游学占4.6万元。这样的个例有代表性吗？暑假即将结束之际，记者微调查显示，家庭“遛娃”开销从0元到5万多元的都有。而近日携程发布的2019暑期游学账单显示，单次游学人均消费价格8641元，比2018年同期降4.3%；家庭平均游学花2.2万元，同比增长2.1%。

家长“遛娃”更理性 有去海外的，也有去山区的

扬子晚报记者微调查发现，在为期两个月的暑假里，不少家长给孩子的安排是“游学”+“培训班”的模式。总体看，家长越来越理性，暑期“遛娃”开销按需分配，没有一味攀比求贵。

南京市民夏先生的女儿，开学后上初二。他考虑到，孩子之前年龄小，不放心单独游学；明年暑假后又要进入初三，课业紧张，所以今年这个暑假得用好，就给孩子报了两个夏令营。“主要是为了开阔视野、长见识。”他介绍，一个是去英国的游学，在当地的学校上课。“跟俄罗斯、意大利等同样母语不是英语的同龄人一起上课，上午是英语课，下午是橄榄球、游泳、舞蹈等体育课，晚上是社交活动。”另一个是在南京为期十天的夏令营。英国的夏令营费用约3.6万元，南京的不到6千元。“再加上常规的英语课、音乐兴趣班，这个暑假要花5万多元。”

陈女士的孩子上初一。她表示，暑期开销差不多也近5万元。“大头”也是近4万元的海外游学，此外还有数学和物理的培训课。

刘先生的孩子开学上初三，这个暑假大多数时间在做作业。此外，孩子参加了去贵州山区的公益助学+旅游的活动，每个人的开销是五六千元。刘先生表示，“生活是最好的课堂，而现在的孩子们体验得太少了。”孩子回来后有自己的感悟，他感到很欣慰。

最与众不同的是孙先生。他儿子开学后上六年级，身边不少朋友已启动“小升初”的密集报班、“烧钱”模式。但他家这项开销为0元。孙先生是大学老师，他没给孩子报任何班，都是自己抽空教，“还能培养亲子关系，何乐而不为？”他告诉扬子晚报记者，暑假里每天给孩子上语数外三门课，陪孩子下棋，还督促他锻炼身体、做仰卧起坐等。

旅游网站统计显示 南京暑期游学人均5375元

携程游学平台近日发布“2019暑期游学消费排行榜”，从全国15个游学主要出发城市来看，广州游学人均花费11963元，居全国最高。其次是北京10380元和上海9830元。南京人均5375元，排名第9。

从15个城市各年龄段来细分，消费最高的分别是：珠海小学生、上海初中生、广州高中生，分别为5963元、12263元和20852元。南京小学生游学人均花费4723元，初中生5172元，高中生9987元。

携程数据还显示，暑期游学项目中，国内的普遍在三四千元。海外游学中，瑞士最贵，达51476元。其次为新西兰、加拿大等，均超3万元。

“趣玩博物馆”成“黑马” 专家建议游学先考虑孩子兴趣

怎么选靠谱的游学产品？携程游学专家建议，家长不要一味求贵，不妨优先考虑含金量、性价比、孩子的兴趣、行程合不合适。

从该网站“暑期游学产品人气排行榜”来看，网上预订今年暑期增长在100%以上的10条黑马产品中，8条价格在万元以下。

其中，“趣玩博物馆”自然博物馆导览课行程，邀请复旦大学生命科学学院硕士、上海市遗传学会成员担当导师讲解，单价180元，暑期上单量同比增长540%。有家长表示：这种“小而美”的游学路线，对工薪家庭非常友好。而且，“游学最重要的不是去哪，价格多高；而是和谁一起去，行程安排得有没有意义。”（记者 马燕）

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