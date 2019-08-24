原标题：内蒙古教师刘香琴“花式教学法”治愈学生“数学恐惧症”

图为数学老师刘香琴。 受访者供图 摄

数学是我国义务教育的基础学科，但却常常是让学生头疼的学科。在内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区第一中学的数学课堂上，刘香琴却用自己的数学教育观，让数学课堂上充满乐趣。

图为刘老师为同学们讲解习题。 受访者供图 摄

今年52岁的刘香琴是内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区第一中学的一名数学老师。刘老师告诉记者，自己18岁便开始教书，迄今已在教师岗位上工作了34年。

刘老师通过“课前三分钟数学名人故事分享”“人人都是数学老师登台讲课”“三人行必有我师小组学习”“几何欣赏发现数学对称美”等方式让学生们了解数学文化、爱上数学。

刘老师向记者讲述，在她的班上有一个名叫奇立根的学生，起初他对数学不感兴趣，觉得数学难、学不会，所以数学课上总是睡觉。后来刘老师发现，奇立根虽然对数学头疼，但是表达能力很强，所以在数学课小组讨论学习中，刘老师就安排奇立根在小组讨论出结果后进行总结发言。凭借清晰的表达，奇立根每每发言总能获得同学们的掌声，老师的肯定。渐渐地，自信心倍增的奇立根对课上发言产生了兴趣，再后来，奇立根由发言总结变为上台讲题，还对刘老师表示，“原来数学也很简单，我也能讲。”

图为刘老师参加新东方“烛光行动”培训。 陈峰 摄

对于数学教学工作，刘老师说：“我觉得数学教学更重要的是把它看成一种‘数学教育’，让孩子们在学数学的过程当中，感受到数学各方面的魅力，从心底里感受数学的思维美、逻辑美，以及认识到数学对于国防、航天、经济等领域都具有的重要作用，不再狭隘地理解数学只是升学的工具，这样才能爱上数学，学好数学。”

刘老师所带的班级，数学成绩在年级中名列前茅，但刘老师却说，“让孩子乐学才最重要。”

刘老师介绍，通过多种多样的数学教学方式，除了收获学生们对于数学的喜爱，也在过程中提升了学生许多方面的能力。“我的学生在小组合作学习的过程中，取长补短的同时也培养了他们的合作意识、竞争意识、团队意识。如果把这些意识培养起来，同时培养出学生的自信心，那么对我这个数学老师来说，不仅让学生学会了数学，还学会了数学的思维，还完善了他的人格，培养了他的性格，那么这样的话，作为老师我觉得更有成就感。”

图为刘老师的学生们进行小组讨论学习。 受访者供图 摄

尽管再有3年刘老师就要退休了，但如今在学生们放暑假之余，刘老师自己却当起了“学生”。当得知新东方“烛光行动”带领着全国各地的优秀教师来到内蒙古鄂尔多斯市进行为期3天的义务培训，为当地教师更新教学理念、拓展教学思路时，刘老师积极报名了。

刘老师同记者说：“要给学生一杯水，老师要有‘长流水’，这个‘长流水’就要通过不断地学习才能得到。那么对一个老师来说也要不断进行学习，更新自己的观念，带给学生最新的方法和理念。”

“尽管就要退休了，但是也要站好最后一班岗。”“希望用我的一点努力，让更多的学生乐享学习。”刘老师说道。

作者 陈峰

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