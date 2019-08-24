人民网>>教育>>滚动新闻

台湾中学生参访北京 晒视频谈收获

2019年08月24日08:44  来源：中国新闻网
 
原标题：台湾中学生参访北京 晒视频谈收获

鲲鹏会台湾中学生暑期北京参访团23日在北京中央民族大学附属中学举办闭幕交流总结会。30位台湾高中生和6位中央民大附中的学生分享了一周以来参访游学的感受。

参访团同学分成三组，以小视频的形式晒出行程的点点滴滴与心情体会。

来自台湾的孔庆恺即将升入大学。他告诉记者，印象最深的是参访美团与腾讯公司，很欣赏其开放、创新的工作氛围。北京接待同学都热情负责，行程之中一起玩桌游，制作汇报视频时协同合作，相处很愉快。他说，希望之后有机会来大陆做交换生或读研。

台湾高二学生王彩懿则对故宫留下最深刻的记忆。“实地走访看到的规模和照片里很不同。”她说，这趟参访的大兴国际机场、体验的人脸支付也让她觉得“很厉害”，回台湾之后会和伙伴交流见闻。王彩懿还说，若下次来北京，要再去大兴机场看看正式运营后的模样，也想去看望陪伴此程的北京同学。

本次参访团辅导长叶尚欢长期参与两岸学生交流活动的策划辅导。她说，比起大学生交流团，中学生因日常接受讯息有限，在交流参访中获得的惊喜感更大，也容易与大陆同龄人有更多交流。叶尚欢自己曾在本科阶段参加两岸交流活动，因为觉得有意义，后来便加入这类活动的组织工作。

交流总结会以合唱《台湾心跳声》结束。两岸师生一同演唱“多一点的我们，多一点的温存”。

该活动由海峡两岸交流中心与台湾鲲鹏会主办，为期八天；行程包括参观故宫、鸟巢、北京大兴国际机场等地，参访腾讯、美团等企业，并在北京大学、北京清华大学与在校生座谈等。(李晗雪)

(责编：郝孟佳、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

相关专题

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved