原标题：台湾中学生参访北京 晒视频谈收获

鲲鹏会台湾中学生暑期北京参访团23日在北京中央民族大学附属中学举办闭幕交流总结会。30位台湾高中生和6位中央民大附中的学生分享了一周以来参访游学的感受。

参访团同学分成三组，以小视频的形式晒出行程的点点滴滴与心情体会。

来自台湾的孔庆恺即将升入大学。他告诉记者，印象最深的是参访美团与腾讯公司，很欣赏其开放、创新的工作氛围。北京接待同学都热情负责，行程之中一起玩桌游，制作汇报视频时协同合作，相处很愉快。他说，希望之后有机会来大陆做交换生或读研。

台湾高二学生王彩懿则对故宫留下最深刻的记忆。“实地走访看到的规模和照片里很不同。”她说，这趟参访的大兴国际机场、体验的人脸支付也让她觉得“很厉害”，回台湾之后会和伙伴交流见闻。王彩懿还说，若下次来北京，要再去大兴机场看看正式运营后的模样，也想去看望陪伴此程的北京同学。

本次参访团辅导长叶尚欢长期参与两岸学生交流活动的策划辅导。她说，比起大学生交流团，中学生因日常接受讯息有限，在交流参访中获得的惊喜感更大，也容易与大陆同龄人有更多交流。叶尚欢自己曾在本科阶段参加两岸交流活动，因为觉得有意义，后来便加入这类活动的组织工作。

交流总结会以合唱《台湾心跳声》结束。两岸师生一同演唱“多一点的我们，多一点的温存”。

该活动由海峡两岸交流中心与台湾鲲鹏会主办，为期八天；行程包括参观故宫、鸟巢、北京大兴国际机场等地，参访腾讯、美团等企业，并在北京大学、北京清华大学与在校生座谈等。(李晗雪)

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