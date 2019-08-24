原标题：孕期员工学历造假 法院判单位解雇合法

孕期员工学历造假 法院判单位解雇合法

本报讯 近日，北京市石景山法院审理了一起因劳动者入职资料造假导致劳动合同解除而引发的劳动争议案件。法院认定，该案中的劳动者虽处孕期，但其存在欺诈导致劳动合同无效，用人单位可以解除劳动合同。

原告孙某于2017年12月入职某鼎公司，在劳动合同履行期内，孙某、某鼎公司、某诚公司三方订立《调整劳动关系协议书》，约定孙某与某鼎公司劳动关系解除，次日孙某与某诚公司订立劳动合同。其后，在劳动合同履行期限内，某诚公司以孙某入职资料造假为由，与正处于孕期的孙某解除了劳动合同。孙某遂提起劳动仲裁，要求继续履行劳动合同。仲裁驳回了孙某的主张，孙某不服，起诉至法院。

石景山法院经审理认为，订立劳动合同，应当遵循诚实信用原则。用人单位有权了解劳动者与劳动合同直接相关的基本情况，劳动者应当如实说明。而劳动者的学历情况是用人单位决定是否与劳动者建立劳动关系以及确定工作岗位、报酬标准、合同期限等的考量因素，属于与劳动合同直接相关的基本情况，劳动者应当如实向用人单位作出说明。

法院认为，本案中孙某在入职某鼎公司时隐瞒自身真实学历水平，提交虚假学历证书。其后孙某与某诚公司订立劳动合同，某诚公司判断是否与孙某建立劳动关系的依据不仅包含孙某的个人工作表现情况，更是基于孙某在入职时提交的个人信息资料。虽孙某主张其任职岗位并未有明确学历要求，但学历水平确系用人单位判断是否与劳动者建立劳动关系，确定劳动者职位及工资水平等多个方面的重要依据，且劳动者提交虚假学历证书的行为严重违背诚实信用原则，确属欺诈，故孙某与某诚公司间订立的劳动合同应属无效。

因劳动者存在欺诈导致劳动合同无效的，用人单位可以解除劳动合同。故孙某虽时处孕期，但某诚公司与其解除劳动合同符合法律规定。因此，对于孙某主张继续履行劳动合同及支付工资的诉讼请求，本院依法不予支持。

法官表示，由于我国劳动法律法规对孕期女职工有特殊保护，因此一般情况下不得与处于孕期的女性劳动者解除劳动合同。但是，本案中因合同无效与劳动者解除劳动合同的情形不在特殊保护之列，故用人单位与劳动者解除劳动合同并不违法，因此法院驳回了孙某的诉讼请求。

（张飒）

(责编：郝孟佳、岳弘彬)