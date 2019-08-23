全国普惠性幼儿园覆盖率超过七成 

人民网北京8月23日电（孙竞）十三届全国人大常委会第十二次会议22日上午在北京人民大会堂举行第一次全体会议。会议听取了教育部部长陈宝生受国务院委托作的关于学前教育事业改革和发展情况的报告。报告显示，2018年全国普惠性幼儿园覆盖率为73.1%，比2016年增长了5.8个百分点（从2016年才开始统计普惠性幼儿园覆盖率）。

根据报告中的数据，截至2018年底，全国共有幼儿园26.7万所，在园幼儿4656万人，教职工453万人，与2010年相比，幼儿园数量增加了77.3%，在园规模增加了56.4%，教职工数量增加了145%。2018年，全国学前三年毛入园率为81.7%，比2010年提高25.1个百分点，年均增长超过3个百分点，有效缓解了“入园难”问题。

2018年，全国共有公办园（含企事业单位办园、军队办园、街道办园和村集体办园）10万所，占37.8%，公办园在园幼儿2016.6万人，占43.3%；共有普惠性民办园8.2万所，占民办园总数的49.5%，普惠性民办园在园幼儿1386万人，占民办园在园幼儿总数的52.5%。

陈宝生同时指出，目前学前教育仍是我国教育体系的薄弱环节，发展不平衡不充分的矛盾在学前教育领域表现还比较突出，“入园难”和“入园贵”的问题在一定程度上仍然存在。一是普惠性资源短缺。全国普惠性幼儿园覆盖率为73.1%，距离2020年普惠目标还差近7个百分点。农村地区、少数民族地区、集中连片特困地区资源不足，全国还有4000个左右的乡镇没有公办中心幼儿园；二是教师队伍建设有待进一步加强。目前全国幼儿园专任教师总数为258万人，按每班“两教一保”标准测算，尚缺52万人；三是成本分担机制有待完善。公办园保教费收费标准偏低，运转存在困难，非营利民办园收费标准不断提高，家长负担过重。

陈宝生透露，在全国人大教科文卫委员会指导下，教育部已成立学前教育立法工作领导小组，牵头开展学前教育法起草工作，多次召开专题立法座谈会，组织开展立法调研和专题研究，目前已经初步形成了草案文本。目前教育部正在组织力量对草案进行修改完善，计划列入国务院2020年立法计划。

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