华中大新闻学子：以媒为介通民心，求新博闻知与行

调研新华社驻缅办事处、缅甸外交部战略与发展研究所，签约缅甸媒体集团和缅甸国家管理学院，走访缅甸媒体发展中心和仰光大学……为响应“一带一路”倡议，增强学生对人类命运共同体的理解，华中科技大学新闻与信息传播学院组织师生前往缅甸开展为期16天的暑期社会实践。

据了解，实践队由本科、硕士和博士在内的14名学生组成。“作为团中央青年部‘一带一路暑期社会实践活动’预重点项目，我们将这次缅甸行打造成了集学术交流、田野调研和媒体实习于一体的国际交流实践。”带队老师王一凡说。

筑友谊之桥，促人才合作

实践队先后走访了仰光大学、缅甸国家管理学院与缅甸媒体发展中心，与当地大学和科研机构的学者、师生进行了深入的交流，共同探讨传媒人才培养模式、传媒业发展现状与跨文化传播等议题。

回顾起这次实践，博士生彭肇一觉得获益匪浅。“亚洲研究中心和中国馆让我大开眼界，仰光大学Poe教授的热情分享则让我对缅甸的高等教育现状有了更全面的认识，这些经历为我的学术研究提供了生动的素材。”

缅甸国家管理学院是缅甸唯一一所提供传媒专业学士学位的大学，带队老师徐明华代表华中大新闻学院与该校校长签署了合作意向书，双方就人才培养与学术交流等方面达成共识，旨在共同促进新闻传播教育的国际化发展。

图为华中大新闻学院与缅甸国家管理学院签署合作意向书

寻民心所向，讲中国故事

在经贸合作与文化交流密切的今天，如何传播中国声音、讲好中国故事、塑造中国形象成为新时代传媒人需要思考的现实议题。对此，实践队中的硕博生们力求从不同的维度给出自己的答案。

硕博队员们的研究课题包括在缅中资企业形象构建、缅甸政商精英眼中的中缅关系、缅甸孔子课堂文化传播现状，他们先后走访了新华社驻缅办事处、缅甸外交部战略与发展研究所以及福星孔子课堂和东方孔子课堂，与相关官员、学者、商界代表以及汉语教师志愿者进行了深入地交流，试图从课题研究的小视角切入，一窥中缅关系发展这一大命题。

搭实践平台，谱传媒之章

Mizzima集团是缅甸的私营媒体公司之一，拥有杂志、日报、网站与视频等各类媒介产品。为了更加深刻地体会缅甸在全媒体时代的采编生产流程，实践队的本科生分为三个小组前往Mizzima媒体集团实习。

图为本科生前往Mizzima媒体集团实习

实习期间，队员们充分发挥自己的专业优势，针对中国影视文化对外传播、在缅华人文化认同、中缅饮食文化交融发展三个主题进行探讨，完成了图文报道、海报、视频等多种形式的作品，实习成果得到Mizzima主编团队的高度认可并发表在多个媒体平台上。

民心相通媒为介，求新博闻知与行。华中科技大学新闻与信息传播学院此次暑期社会实践充分调研了中缅媒体事业发展现状、经贸文化格局等议题,为中缅两国交流合作助力添彩。通过此次实践，新闻学院的青年学子们对构建人类命运共同体有了进一步的理解，也更加清晰地感受到自身肩负着传播中国声音、讲好中国故事的责任与使命。（来源：华中科技大学 王子文 李海旭 刘婉茹）

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