“站着学习”的女孩，考上大学了！

“站着学习”的女孩婷婷收到了大学录取通知书

“她说没问题，随时欢迎来采访，也希望自己的经历可以给别人提供一点帮助。”昨日，当记者得知林琬婷被汕头大学录取后，记者向婷婷妈妈提出了回访请求。婷婷妈妈的答复不禁让人想起了“世界以痛吻我，我要报之以歌”这句诗。

林琬婷是佛山一中的高三毕业生，小时候感染过巨细胞病毒，从而导致肌肉受损，影响了运动神经的发育。为了增强下肢的辅助力量，上学后，婷婷每天要绑在站床上练习近1个小时，她还给站床加了小桌板，坚持站着学习。今年，这位“站着学习”的女孩参加高考，并以568分的成绩被汕头大学汉语言文学专业录取。

在常人眼中，婷婷可能是个“海伦·凯勒”式的人，但婷婷却表示：“我其实非常不喜欢别人说我‘坚强’‘乐观’。”在她的世界里，她就像其他18岁女孩一样，热爱文学、喜欢画漫画、喜欢追新番、看新剧，也会在大考前抓耳挠腮只求不挂科，这一切，都与她的缺陷无关。婷婷希望大家看到，她以及与她一样的人，不仅仅是被冠以“坚强”“乐观”标签的“偶像”，而是鲜活的平凡人。

回访：“站着学习”的女孩，妈妈坚持接送三年

婷婷今年18岁，是佛山一中一名高三文科毕业生。小时候，她曾感染巨细胞病毒导致肌肉受损，影响了运动神经的发育。婷婷直到1岁多才能抬头，两岁多才会爬，四岁左右才能依靠矫正鞋单独站立。上学后，为了增强下肢的辅助力量，婷婷每天要绑在站床上练习近1个小时，她还给站床加了小桌板，坚持站着学习。

高中期间，为了方便学习，婷婷一家在学校附近租了房子。婷婷的爸爸表示，随着年龄的增长，女儿身高超过了1.6米，这让她的重心偏高，站立的话脊柱难以支撑。婷婷也形容“自己的身体像棉花一样无力”，上学需要妈妈接送。这三年来，每天早上，婷婷妈妈都会推着轮椅把婷婷送到课室，中午再接回家吃饭，晚上除非有考试，不然婷婷也会在家晚自习。

在高一时，婷婷的成绩仍保持在班上的中等水平，但是，时不时地头晕、感冒、发烧，让婷婷不得不在学校、医院两边跑，有时一周请假多达两三次。“我是个普通人，虽然还算努力，成绩不是特别好。”婷婷坦言，因为肌无力导致脊柱侧弯，坐久了就腰酸腰痛无法支撑，要躺下来休息。平时上课有书桌靠着还好，回家写作业每隔半小时就得歇一会。

婷婷有点不好意思地说：“因为身体不好需要睡眠，从来没机会‘开夜车’，高三后半段做不完作业是家常便饭，刷题和复习更是少之又少。”婷婷的爸爸透露，婷婷写作业不容易，父母老师都劝她不必勉强，但她对完成作业特别执着，常常做到晚上11时多才肯停笔。

学业：怀揣大学梦，特殊考室独自战斗

幸运的是，婷婷还遇到了非常照顾她的老师们。高三刚开始时，婷婷的数学成绩一直徘徊在五六十分。但是，婷婷的数学老师从没停止对她的鼓励和期待。“因为老师的话，久而久之，我居然把丢失的信心捡了回来，也不好意思放弃数学了。”婷婷说。

令人欣喜的是，婷婷高考数学考了116分，是她高中以来的数学最高分。

除了不能久坐，近几年，婷婷还遇到了另一个困难：语言功能出现问题，无法大声说话，也无法说大段的话。这让热爱文学的婷婷深感遗憾：“我的高中语文老师是一位可爱而德高望重的老师，我无数次想要回答他的提问又无计可施，感觉都要憋死了。”

语言功能的障碍还为婷婷的高考英语听说考试带来了挑战。

当被问及是否考虑过英语听说考试免考时，婷婷说：“免考是针对听障考生的，我没想过要免考，靠自己努力吧。”考试前，在学校练习课上，婷婷会抓紧上机的每一分钟不断练习，回家也对着手机做专项。最终，她在高考满分15分的听说考试中拿到了12分，尽管比平均分低了一分，但婷婷很为自己骄傲。

高考前，考虑到婷婷的身体原因，学校为婷婷争取到了独立考室。在高考当日，经过批准后，婷婷妈妈推着轮椅把婷婷送到了考室楼下的电梯口，老师和保安叔叔再把婷婷送进了特殊考室。

圆梦：被汕大录取，希望发扬潮汕文化精粹

“568分！”放榜后，得知考了超出高分优先投档线22分的好成绩，婷婷和父母都非常开心。

不过，在填报志愿时，婷婷却“愁到头冷”，因为不知道能报什么学校和专业。于是，一家人开始认真地想办法。“我开玩笑说，别人选大学，有专业导向型，有学校导向型，我们不一样，我们是电梯导向型。”婷婷说，其他人可能只需考虑专业、学校、就业前景，她却还要考虑学校的硬件设施，比如无障碍通道是否覆盖上课的课室和活动场所、是否可能争取单独宿舍、离家远不远、交通方不方便等，婷婷的爸爸为此还跑到一些大学进行了实地考察。

幸运的是，婷婷最终被汕头大学汉语言文学专业录取了。婷婷特别高兴：“没想到真的能被汕大录取，很开心！汕大的招生老师特别好，招生结果出来后就给我打了电话，据说校领导看了我的档案以后还进行过讨论。”

作为广东揭阳人，婷婷表示，报读汕大不仅因为自己是潮汕人，还因为她被汕大的办学理念和包容的校风所吸引。选择汉语言文学，则是因为她一直热爱文学和优秀传统文化，也考虑以后通过写作就业。“汕大的汉语言文学办学比较具有特色，在国学和潮汕文化方面突出，作为潮汕人，也希望可以学习和继承好家乡独特的文化，把潮汕的文化精粹发扬下去。”

心声：大学是全新开始，想做平凡但善良的人

采访中，婷婷多次表示“我只是一个普通人”。“虽然有的地方和别人不一样，但我对吃喝玩乐的执着不比别人少，哈哈哈。”记者留意到，在社交平台上，婷婷与其他18岁小姑娘一样，会使用二次元微信头像、会说很萌的网络语言、会发各种可爱表情、会在朋友圈发各种好吃的食物。

这个暑假，婷婷也和同龄人一样打算开开心心地放飞自我，抓紧时间做喜欢的事：自学中医理论知识、上网课、自学板绘……婷婷的爸爸表示，婷婷的兴趣爱好很广泛，喜欢文学、哲学、美术等。

作为从来没有在校住宿过的走读生，大学的住校生活对婷婷来说，是一件既新鲜又困难的事。婷婷的爸爸表示，接下来，婷婷妈妈会继续陪着婷婷上大学，他们已经向学校请求争取单独宿舍，不过由于教学楼没有电梯，流动教室的授课方式对婷婷来说不太方便，到时婷婷妈妈可能要背着60多斤的婷婷爬楼梯。

尽管可以预见不少困难，但婷婷认为这也是全新的开始：“任何事情都不可能毫无障碍一帆风顺，就当是学习生涯里的一点小小挑战吧。大学的四年将是我正式踏入社会的起点，我不仅会像以前一样认真地对待我的学业，也会学习更多技能，为将来的就业做准备，毕竟我以后可是家里的又一个顶梁柱，我说过要养爸爸妈妈的呀。”

刚刚踏入成人世界，婷婷有着很多的憧憬：想写一本书、想开一个公众号、想一直画画、想找一份工作努力自食其力、想学会做饭给爸爸妈妈吃、想身体好一点去北方看看雪……但她最想的，是做一个平凡但是善良，能安于孤独也能知足常乐，精神上自由淡然的人。

“偷偷讲一句，我其实非常不喜欢别人说我‘坚强’‘乐观’，我自认为自己和这两个词离得还很远。”婷婷说：“大多数人对我们好奇而同情，美化我们的精神世界和生活质量，也是一种无形的束缚。”婷婷表示：“我想趁着现在还有能力有机会，为我们这些人说点什么，打破社会上的思维定式。让我们这群人不再仅仅是被冠以‘坚强’‘乐观’标签的‘偶像’，而是精神上痛苦着也自由着，会在有能力的时候琢磨周末去哪里吃甜品，谁和谁又在微博上撕起来了得抓紧去吃个瓜，和朋友狂侃最近哪部剧火了，在大考之前抓耳挠腮只求不挂科的，鲜活的平凡人。”婷婷说。（文/广州日报全媒体记者冯嘉敏 图片由受访者提供（除署名外））

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