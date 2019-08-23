汉语为桥搭建世界朋友圈

8月22日晚，第十八届“汉语桥”世界大学生中文比赛总决赛暨闭幕式在长沙举行，获奖选手一起合影。 赛事组委会供图

穿越千年时光回到唐朝，重新演绎李白与晁衡的友情故事；vlog展示丰富多彩的在华生活；汉字九宫格棋盘考查中文知识……

8月22日晚，第十八届“汉语桥”世界大学生中文比赛精彩收官，“世界的朋友圈”概念融入总决赛的题目设计中和环节中。

最终，来自埃及的诗雨夺得总冠军。

8月22日晚，第十八届“汉语桥”世界大学生中文比赛总决赛暨闭幕式在长沙举行，为期近一个月的比赛精彩收官。省委书记、省人大常委会主任杜家毫，省委副书记、省长许达哲，省政协主席李微微观看比赛，并为获奖选手颁奖。

孔子学院总部领导刘利民、马箭飞、赵国成，省领导乌兰、胡衡华、张剑飞、王柯敏、何报翔、戴道晋出席并为获奖选手颁奖。

本届“汉语桥”总决赛打造“朋友圈”的概念，将“世界的朋友圈”的概念融入总决赛的题目设计中和环节中。主要分三个环节，第一轮是“大米的朋友圈”，现场大屏设置成朋友圈滑动页面，由选手轮流喊停，去往定格的朋友圈，并播放vlog，以此了解汉语桥学长“大米”的朋友们在中国各个城市的生活。从“大米”的朋友圈中，我们可以看出选手们在华生活多姿多彩，同时，这一环节也穿插给选手出的考题。

第二轮是剧情考演秀，五洲冠军选手穿越千年时光回到唐朝，进入唐朝“网红少年”李白真实的朋友圈视角，重新演绎历史上李白与晁衡（阿倍仲麻吕）的友情故事，展现盛唐时期中外友谊圈的时代缩影，也证明从古至今中华传统文化始终保持着对世界人民强大的吸引力和感召力，并用情景演绎考的方式，考察选手的汉语综合能力。

第三轮是对决汉字九宫格。主持人出字、词、诗句等汉语知识题，选手在同一汉字棋盘里，同时选择答案相应的汉字格，并角逐最终的总冠军桂冠。除了选手们比拼汉语知识，总决赛晚会也呈现了丰富多彩的歌舞演出，如开场秀有来自世界100多个国家的选手，包括往年的冠军和参赛选手；柬埔寨少年沙利讲述的汉语圆梦故事则感动了全场观众；中国文化秀《东方新韵》、跨国文化表演《打起手鼓唱起歌》，以及美声歌曲《今夜感受爱》等精彩节目，也让观众沉浸于载歌载舞欢乐氛围中。

最终，经过激烈争夺，来自埃及的诗雨，凭借在总决赛晚会上的优异表现，获得第十八届“汉语桥”世界大学生中文比赛总冠军。澳大利亚选手小马、朝鲜选手金雷声、缅甸选手蒋天改分获最佳风采奖、最佳口才奖和最佳网络人气奖。（周诗浩 易为民）

(责编：实习生(樊洁瑜)、熊旭)