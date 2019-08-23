证明头发“自然卷”纯属“刁难”

漫画/刘俊

一家之言

天生卷发要证明，那其他同学又该如何证明自己没“拉直”过？

据厦门日报报道，今年中考，小雯考上厦门工商旅游学校，该校行为规范中提到，“男女生不准染发、不准烫发”，否则“需整改后再注册”。但小雯的头发天生有弧度，老师告知，可以去医院开具“自然卷”发质证明，或者开学前把头发拉直。

开“自然卷”证明，这可难坏了家长。去医院，人家没有发质检测项目；最终在当地记者陪同下，厦门市美发美容化妆品行业协会为小雯开具了一张自然卷“情况属实”的认证。

中学生，以自然为美。不烫发、不染发，是《中学生日常行为规范》第一条中的要求。对此绝大多数学生和家长也都能认同。

但一个最简单的逻辑是，“卷发”不等于“烫发”，“黄发”也不等于“染发”。让那些先天黄发、卷发的孩子，出具证明或者把头发拉直、染黑才能报到，不仅强人所难，还曲解了行为规范的要求，削足适履、自相矛盾，应划入“奇葩证明”之列。

近年来，从中央到地方，在整治奇葩证明方面连续出台多项规定，教育部门也不例外。例如今年4月，教育部就发布《关于取消一批证明事项的通知》，清理取消了29项证明事项。但千算万算恐怕也算不到，有些学校居然要求出具“自然卷证明”。

此前国务院已有原则性规定，那就是“四个一律”：凡没有法律法规依据的一律取消，能通过个人现有证照来证明的一律取消，能采取申请人书面承诺方式解决的一律取消，能通过网络核验的一律取消。这不只适用公共服务部门，也适用于那些公立学校（厦门工商旅游学校就属于公立中专学校）。像这种“自然卷”，只要看看发根新长的头发或小时候的照片就能解决，何苦要刁难学生和家长？

如今，面对被质疑，当地学校回应，学校并无“要求学生开具发质证明”等特别规定，可能是部分老师在传达校方要求时产生了误会。

老师的“教条主义”固然有错，但这事校方恐怕也脱不了干系。而无论是哪种情况，我认为都有必要进行反思，向当事的学生和家长道歉，并赔偿家长由此花费的成本和误工费等。

鉴于类似的校园奇葩证明时有曝出，地方教育部门也不妨通过合法证明“正面清单”机制，对学校和教师滥用“奇葩证明”给学生加压的行为加以约束。

□殷国安（职员）

(责编：何淼、熊旭)