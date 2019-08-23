杜绝学生伙食费成教育腐败“唐僧肉”

近日，无锡市就校园食堂治理改革推进，开展了一次“环节时序”推演，对食材配送、菜谱拟订等重要环节敲定完成时间，确保从今年秋季新学期起，公办幼儿园和义务教育学校食堂全面实行食材集中招采配送。

据了解，这场公办幼儿园和义务教育学校食堂治理改革，以食材集中招采、配送为突破口，实行统一采购、统一加工、统一配送、统一定价、统一质量标准、统一服务规范。在改革对象上，涵盖了无锡市568所公办幼儿园和义务教育学校的671个食堂。在改革内容上，涉及食堂改造建设、运行模式调整、食材配送交接、财务管理结算、卫生安全保障等各个环节。

对于没有自有食堂、选择外送快餐的学校，将结合学校规划布局情况，加大财政投入力度，采取新建改扩建、配建智能厨房标准化制作设备等途径，确保在两年内实现学校自办食堂。

按照无锡市委市政府部署要求，到2021年8月底，无锡全市公办幼儿园和义务教育学校全部实现食堂自办、食堂食材集中配送，实现学校食堂运营成本严格控制、膳食营养有效改善、食品安全切实保障、廉政风险全面管理的目标，确保学生在校吃得安全、营养、可口。

值得关注的是，今年3月，无锡市委针对教育领域食堂管理问题，在全市范围内开展专项巡察，发现违纪违规线索188件，立案69件，党纪政务处分13人，留置9人，并通报了8起公办学校食堂管理违纪违法案件：江阴市华士实验中学党支部书记、校长赵某某涉嫌利用职务便利，通过虚列食堂开支等方式，套取资金设立“小金库”、私分公款；宜兴市丁蜀中心幼儿园会计钱某某涉嫌利用职务便利，挪用公款进行营利活动，数额巨大；滨湖区峰影小学财务处主任毛某某涉嫌利用职务便利，擅自截留学生伙食费以及其他公款，用于个人进行营利活动，情节严重……

记者发现，8起典型案例发生在不同县区和学校，手法虽有差异，选择下手的却都是学生伙食费这块“唐僧肉”，反映出教育系统在食堂管理方面问题丛生、积弊已久，一些腐败分子甚至视学生食堂为“自留地”和“提款机”。无锡市纪委监委要求，通过改革从根本上解决学校食堂问题。

江苏无锡市委常委、纪委书记、监委主任王唤春表示，无锡市纪委监委将建立一支由公益人士组成的“特别监督员”队伍，随机到学校暗访，直接向市纪委监委反馈结果。

王唤春说，希望各地各部门以最高标准做好每件事，在每个细节里体现对下一代的真情厚意，以最大责任心算好每笔账，谁胆敢将黑手伸向孩子们的伙食费，决不轻饶。以父母之心，守护好每一个环节。

(责编：何淼、熊旭)