成年后如何甩掉童年噩梦“我不行”

成长就是一个不断向过去告别的过程，告别年少，也需要告别曾经的伤痛，心理咨询的过程，就是在一个安全的空间，可以为过去的情绪提供一个告别的机会，让内心真实的情感自由流动，逐渐完成内部自我的心理修复。

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肖强在一家知名的IT公司工作了一年多，作为新人，他很努力，加班出差对他来说都不是问题，除了自己负责的项目，他也经常和其他部门的同事一起讨论技术问题、市场发展。他觉得自己不是名校毕业，一个人在这个城市打拼，需要提升和锻炼的地方很多。他和同事相处融洽，领导对他评价也不错，但最近，他却常常失眠，感觉压力很大。

前两次咨询，让我们增进了彼此的熟悉和了解。在第三次咨询中，他给我讲述了前两天做的一个噩梦，梦的主题是“逃跑”。

在梦里，肖强来到了一个陌生的城市，这里的天空很蓝，阳光灿烂，他走在林荫路上，感觉很放松，路的尽头有一个公园，肖强在公园的长椅上坐了下来，感受着这份惬意。旁边一个白发老人在练太极，走的时候忘记了地上的水壶，肖强赶紧提醒了他，老人开心地说了声谢谢，给了肖强一个赞许的眼神，还送给他一张地图，说可以帮助他找到公园里的宝藏。

肖强兴奋极了，拿着地图在公园里转来转去，寻找宝藏，走着走着，突然手里的地图变得越来越大，越来越沉重，肖强心里越来越害怕，回头一看，白发老人已经不见了，于是他拼命往前跑，想要逃离这个公园， 满头大汗，气喘吁吁，然后就惊醒了。

显然，这个梦是一个重要的内心状态的呈现。

在现实中，肖强参与的项目和外地的一家大型企业签署了合作协议，双方要在软件设计、项目流程等方面进行大量的协作，并为此要成立分支机构。肖强的上司一直很欣赏他，想要委派他去担任分支机构的负责人，也正是因为这个可能面临的工作变化，肖强出现了焦虑、多梦、失眠的状况。

我问肖强：这次工作变动带给你什么感觉呢？他说：这是个机会，感觉很意外、兴奋，也很紧张，有些不知所措。我又问他：你怎么看待这个机会？他回答说：当然是好事！自己对现在的公司和工作很满意，应该充满信心，好好把握这个机会。从长远看，希望自己有一天能够实现财务自由，取得世俗意义上的成功吧！

我注意到他说“成功”两个字的时候，声音变得有些微弱，就问他：你对“成功”这两字怎么看？听到我的这句话，肖强沉默了，轻轻地叹了口气，他说：其实我对成功一直有一种恐惧和自卑，觉得这好像和我无关。哦，我轻轻回应着，请他多说一些自己的经历。

从个体心理发展阶段的角度看，焦虑来源于幼年的养育环境和成长经历

当我们年幼的时候，由于生理、心理能力的限制和不成熟，容易产生“我不行”“我做不到”的想法。如果养育者或周围环境没有提供足够的安全感和支持，或者养育者本身就在不断灌输“你不行”“你做不到”的观念，这些想法就会被固定下来，伴随着我们。

还有一些负面经历和心理创伤也会在潜意识里留下“我不配拥有”“我不值得”“我承受不了”的声音，面对机会和成功容易产生焦虑、逃避、退缩、放弃。

肖强讲述自己的经历，他是家里的老二，哥哥永远是家里、学校那个最优秀的孩子。从小到大，父母很少表扬肖强，他学习一般，特别淘气，经常在外“惹是生非”，批评责骂听了不少，他的内心始终觉得自己“不行”。

记忆中最深的一件事是在8岁时。那次，他和哥哥一起登台表演合唱，看到底下黑压压的人群，肖强突然特别紧张，根本开不了口，结果变成了哥哥一人独唱。他说，他能清楚地感觉到台下的人都在笑话自己，表扬哥哥胆子大，不怯场……这让他更加认定：我是真的不行，“优秀、成功”这样的词和自己根本不沾边。

可能本身没抱太大期望，心理压力小，高考反而发挥得不错，考上了一本。肖强并不认为自己有实力，而是把这个成绩归结为幸运。在他的内心，始终觉得自己“不够好，不值得那么被重视”。

从心理学角度来看，在逃跑的噩梦里，白发老人送给他的地图，可以象征地理解为上司对他的赞赏，理解为升职的工作机会，但对于这样的赞赏和肯定，肖强是不习惯的，他开始怀疑自己的能力、资格，怀疑自己是否能承担起这份认同，内心的压力很大，所以要 “逃离”。

人生很重要的任务就是成为他自己，通过自己建立的成就来奠定价值感

虽然他在意识上非常清楚地知道“要有信心，要相信自己”，但内心的焦虑却在梦境中呈现出来。想要往前冲又充满担心，渴望成功的同时伴随着畏惧，处于自相矛盾的心理状态。 潜意识里有一个“我不行”“我害怕”“我不值得”的声音，使得他在成功的机会面前拿不出足够的勇气。

心理学家马斯洛在未公开发表的《洞察未来》中写到：人深层的本性并不能够完全被否定。如果它们不能够直接、自发、酣畅地表现出来，就不可避免地要以一种隐秘的、模糊的甚至鬼鬼祟祟的方式表现出来。至少，失去的能力会在噩梦中、在令人焦虑的自由联想中，以及在奇怪的口误中，或者难以解释的感情中得到表达……

我们可以在生活中看到这样的例子，很多“成功人士”通常自信、强势，希望子女在自己的指引下子承父业，也走向成功。但往往事与愿违，子女的成长道路和他们的期待并不一致。

人生很重要的任务就是成为他自己，通过自己建立的成就来奠定价值感。如果按照父母铺设好的道路获得成功，那就意味着：“父母可以‘靠自己’做到，而我做不到。”那又何来价值感呢？这时候，潜意识里就会产生一个声音：我是不行的。所以做一个成功者的孩子并不容易，他们可能更容易逃避优秀，流于平庸，甚至用捣乱、自毁、飙车、吸毒的方式自我放弃。

心理咨询可以做些什么？

成长就是一个不断向过去告别的过程，告别年少，也需要告别曾经的伤痛，心理咨询的过程，就是在一个安全的空间，可以为过去的情绪提供一个告别的机会，让内心真实的情感自由流动，逐渐完成内部自我的心理修复。

对于肖强来说，内心深处那个“我不行、我不值得”的声音还在困扰已经变得优秀的他，我要做的就是陪伴肖强，去完成这个告别和修复的过程，给他始终如一的支持。

在第十五次咨询快要结束的时候，我给肖强作了一个放松的冥想，冥想到一半，他就睡着了，睡得很踏实，紧绷的身体完全放松下来，这意味着，他觉得这里是安全的，逐渐释放了内心的一些压力。咨询结束的时间到了，我轻轻地唤醒他，收拾好咨询记录离开了咨询室，我知道，他的内心已经慢慢地积攒了一些力量，去迎接新的挑战。

每个人对自我的认知都受到社会文化、家庭观念、成长经历、教育背景、价值观等方面的影响，当你的内心也像肖强一样，面对机会和成功，容易产生“我不行”“我做不到”的想法时，可以从心理学的角度去觉察一下。

TIPS 你可以做什么

接纳现在的自己，关注积极的一面

对很多人来说，这句话听起来容易做起来很难。人心就像太极图，每个人心中都是有黑与白，往往都是自信和自卑、坚强与脆弱并存，但通常我们不能接受自己“自卑、脆弱”的那一面。

其实“自卑、脆弱”也是你的一部分，不接纳就相当于你少了另一半，接纳就相当于把分裂的、破碎的自我整合在一起，聚集了内在的力量，会更容易去超越“不好”的部分。

总是被“不好”牵绊，会带给自己悲观、沮丧、自我怀疑的感受，关注积极的一面，多寻找和确定你身上的优点。从积极的角度看待自己，把自己看作是一个立体的人，多种特质同时存在。你可以告诉自己：现在的我已经尽力了，我会努力去做好这件事。

关注积极的一面，你才可能创造积极的现实。当你不断关注自己的问题的时候，你创造了一个充满问题的现实，对你拥有的优势也造成了伤害。关注积极，能加强优势，让你有动力和活力去做出行动，改变现实，去面对和接受自己。

运用正面的表达

潜意识很独特，如果我说：“请不要想象灰色的大象在天空飞”，你的脑子里会出现什么呢？肯定都出现了灰色大象飞翔的画面。潜意识不会区分真假，也没有推理功能，不会对信息进行对错分辨，只要你有明确的画面进入潜意识，它就会当作事实，不折不扣地执行。如果你总是给潜意识负面的表达，它也会照单全收，执行指令。

不要抽烟，进入潜意识的是抽烟。

不要肥胖，进入潜意识的是肥胖。

不许吵架，进入潜意识的是吵架。

潜意识好比是土壤，你的表达就是种子。所以我们要留意自己的表达，把否定式的表达转化为正面的表达，发挥正面表达的力量。

当我们使用正面的表达方式时，不表示否定负面的情绪，而是在接纳的前提下，运用新的表达方式，创造一种新的体验，增加正面感受。 你可以通过以下这个小练习，帮助自己进行正面转化。

1.写出你不喜欢的特质：比如我胆小、忧郁、没耐心、总觉得自己做不到。

2.告诉自己：我愿意接纳我自己拥有这些特质，我愿意接纳我自己。

3.把这些你不喜欢的特质转化成正面的词语

胆小 —— 大胆

忧郁 —— 开朗

没耐心 —— 有耐心

总觉得自己做不到 —— 我会努力去做

4.运用正面的表达，告诉自己：我需要提升的是什么？

我需要提升的是大胆/开朗/有耐心，我会努力去做。

接触不同类型的人

尝试去跟那些和自己不一样的人做朋友，越接触不同的人，越能意识到：人和人就是有很多差异，不同的人有不同的生活方式，也不止是一种生活方式，每个人都是在不断变化成长中的。

内向谨慎的人可能有很多从小玩到大的朋友，友情深厚，关键时刻总有人帮忙；不善言辞的人可能是公司技术上的骨干；而在你面前侃侃而谈的创业者，可能曾经也自卑过……你接触不同类型的人，看到别人一路走来的心路历程，更能正确的评价自己，再看自己的那些“缺点”，就能淡然许多，也会相信一切都是可以成长的。

(责编：何淼、熊旭)