原标题：要求学生证明“自然卷”只是传达失误吗

新生入学规定说，学生不允许烫发，那头发自然卷的学生怎么办？日前，头发天生波浪卷的小雯（化名）到厦门工商旅游学校报到时被老师告知，校规不允许学生烫发，若为自然卷发质，需要到医院开具相关证明。但家长带小雯到三甲医院，了解到并无相关检测项目。（8月22日《厦门日报》）

尽管奇葩证明年年有，但要求学生证明自己“自然卷”，依然令人惊诧不已。

没有规矩不成方圆。不烫发、不染发，是《中学生日常行为规范》第一条中的要求。规范仪容仪表有利于学生健康成长，对此绝大多数人都认同支持，但对于自然卷、浅发色等容易被误认为烫、染发的特殊情况，也应该特事特办，不能太过教条刻板。

面对质疑，涉事的厦门工商旅游学校回应并无“要求学生开具发质证明”等特别规定，可能是部分老师在传达校方要求时产生了误会。值得追问的是，这样的“奇葩证明”仅仅是传达失误造成的吗？一个常识性的问题，为何老师会如此拘泥不化呢？要求学生到医院为“自然卷”开具证明，有没有了解过这完全是无处可开的“奇葩证明”呢？

要求学生证明自己“自然卷”，看起来只是小事一桩，实则折射了一种机械僵化的管理思维。究竟是烫发还是“自然卷”，其实有很多种处理方式。相互信任和尊重是教育的基本前提，一开始就总是用怀疑的眼光审视学生，将会严重影响良好师生关系的形成。

就管理角度而言，校方在拟定学生的行为规范要求时，就应该考虑到“自然卷”等“意外”因素，在去年遇到一名新生发色天生偏黄的情况后，为何不能汲取教训，在今年的工作中予以适当调整呢？如果在传达之时就一些细节问题提醒老师灵活处置，还会发生这样的奇葩事吗？

要求学生证明自己“自然卷”，恐怕不仅仅是传达失误。

(责编：何淼、岳弘彬)