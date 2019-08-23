拖延症的基因找到了！不过只对女性产生影响

有拖延症的人杏仁核与无拖延症的人杏仁核大小对比

当你还在为自己的拖延行为而自责时，科学家似乎已经为你准备好了借口，拖延的倾向可能是受你的基因控制的。不过，以目前的结果来看，新发现的基因机制只对女性有效。

鲜为人知的遗传学基础

拖延症被定义为自愿推迟完成某些目标的行为。虽然它是一种普遍存在的现象，但它的遗传学基础却鲜为人知。近期，由生物心理学系教授Erhan Genc领导的德国研究小组的研究可能找到了引起该症状的部分机制。

德国波鸿大学的Erhan Genc多年来一直在研究拖延症与大脑之间的联系。现有基于大脑的数据表明，有拖延症的人不只是想简单地拖延时间，而是很大程度上会受到自身对任务感觉的影响。换言之，那些能够选择立即完成任务而不是拖延的人，会表现出良好的控制能力，包括认知、动机和情绪各方面。

这种能力使得个体能够评估实现一个特定目标需要投入多少努力，从而推动自己行动并朝着这个目标前进。当这种控制能力较差时，人们很容易让其他活动分散注意力，使他们无法采取实现目标所需的具体行动，从而形成慢性拖延。通常，拖延症相关的控制通路与大脑中的多巴胺释放有关。

近期发表在《社会认知与情感神经科学》的研究中，Genc等人找到了影响大脑多巴胺释放的基因，该基因负责编码酪氨酸羟化酶，它的表达量决定了大脑中包括多巴胺在内的各种儿茶酚胺递质的数量。

不过，在该研究中，TH基因似乎只对女性拖延产生了影响。他们发现，位于TH基因中某一位点碱基的差异会影响多巴胺的分泌，多巴胺分泌略多的女性会更容易做事拖延。

早在2018年，Genc的研究就曾将杏仁核(参与情绪处理的大脑结构)与容易拖延的行为联系起来。当时的结果表明，有拖延倾向的人杏仁核更大。

不过，在最新的研究中，研究人员并没有发现TH基因型与杏仁核形态和功能连接的关系。这表明，基因、脑结构和机能差异是各自独立地在影响拖延症。

一个碱基的影响

此次研究，Erhan Genc小组对278名健康男性和女性进行了基因分析与问卷调查，通过决策相关行动控制（AOD）来衡量遗传与个体间拖延症差异的关系，AOD得分越低，表示越容易拖延。

在分析结果中，他们发现TH基因中的rs10770141(C-824T)位点碱基的类型与拖延症有很大关系，并且具有性别特异性，只会影响女性。

在女性中，如果两条染色体的rs10770141位点至少有了一个T碱基，则女性更容易拖延。那些携带两个C碱基的女性，AOD的分数都普遍较高，这意味着她们不易犯拖延症。而在男性中，TH基因型对AOD分数没有显著的影响。

Genc发现，当rs10770141位点是T碱基时，TH基因的活性更强，因此会带来更高的多巴胺水平。所以，研究认为，具有较高的多巴胺水平的女性会增加拖延的倾向。为什么这么说呢？

因为在2014年，一篇综述文章曾指出，高水平的多巴胺（无论是由积极情绪引起的，还是由基因差异引起的）会提高认知灵活性，并拓宽注意力的范围。“这是一种同时处理许多不同想法或瞬间转换思维的能力。”虽然这对一心多用很有帮助，但研究小组认为，“这也更容易使人分心，让人不能坚持完成一件事。”

另外，值得一提的是，TH基因不仅影响多巴胺的分泌，也会影响去甲肾上腺素的分泌。因此，去甲肾上腺素水平的变化也可能与拖延症的个体差异有关。尽管去甲肾上腺素不会直接产生兴奋或抑制信号，而是通过改变其他神经递质产生的作用，但已有研究表明去甲肾上腺素系统与认知控制过程调节有关，有助于优化表现行为。

Genc指出，作为紧张性激活的结果，高水平的去甲肾上腺素与注意力分散有关。因此，可以想象，如果携带至少一个T碱基的遗传倾向会引起去甲肾上腺素水平的增加，同样可能会影响行动控制并增加个体拖延的倾向。

“未来的研究可能会分别研究多巴胺和去甲肾上腺素对拖延症的作用，以理清它们的影响。”研究小组表示。

性别的差异

为什么TH基因会对男性和女性产生不同的影响？这个问题至今仍未解决。不过，Genc并不是第一个报道TH基因型和心理测量的结果存在性别差异。2010年，日本山形大学医学院Sadahiro研究小组的研究表明，TH基因某些位点的碱基差异会影响男性对新事物探索的性格特征，但该差异不影响女性。

“而在这次研究中，TH基因型和AOD结果之间存在性别特异性，可能是因为女性T碱基携带者对大脑中多巴胺数量的响应性要比男性更高。” Genc表示，“以上描述的这些激素调控机制可能在女性中更为明显，导致了TH基因的性别效应。”

在关于拖延症的分析中， Genc指出，虽然性别、TH基因型与行为之间的相互作用尚未完全阐明，但推测雌激素在女性中起到了一定作用。因为已经有研究表明，雌激素可以刺激TH的表达，促进生产多巴胺的神经元的发育和分化。

下一步，他们将确定雌激素对TH基因的影响程度，从而确定雌激素与拖延症的关系。“这需要更仔细地观察月经周期和参与者雌激素水平的相关波动。”该研究的合作者Caroline Schlüter说。

关于拖延症的成因还需要更细致的研究，但是对于女性来说，她们现在找到了一个基因上的“借口”。

文/鲁婧涵

选自环球科学公众号

(责编：何淼、岳弘彬)