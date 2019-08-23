为学霸开辟便捷的学习和生活空间

宁静的校园又开始闹腾起来了，浙江大学已经正式迎来6300余名本科新生。与此同时，浙江大学“一流学习社区”揭开面纱，包括升级改造的3600平方米空间，园区内学生活动空间面积增长174%。

除了教室、实验室、图书馆，浙大紫金港校区本科生时间表中的大多数时间，是在他们居住的园区度过的。因此，本次改造提升就围绕园区与宿舍两个层面提出两大计划。前两期项目主体于近日完工，全部项目预计将于12月底前竣工。

就物理空间的提升而言，浙江大学提出园区“五个一”项目。在每个园区各建设一个健身房、一个艺术室、一个宣传彩屏、一个一站式育人服务中心、一个宿舍调整改造项目。

宿舍“六个一”项目的提出，则是以宿舍楼群为单位建设六个功能室，包括一个党员之家、一个谈心讨论室、一个自习室、一个毕至居（自助式厨房）、一个自助洗衣房、一个自助服务室。

据了解，这次“一流学习社区”功能设计上，浙江大学以学生需求为导向，通过问卷向本、硕、博3100余位学生开展了调研，充分了解学生的实际需求。

统计数据显示，50%以上的同学对自助服务室、自习室、自助洗衣房、健身房、谈心讨论室、毕至居、党员之家等需求迫切，认为比较有必要和非常必要。特别是自习室，高达70%以上的同学认为“非常必要”。为此，学校在整体改造的3600平方米中直接改造专用自习室14个。同时为了提高空间在不同时段的利用率，在采购时大多选择了活动式家具。这样一来，其他类型活动室也可以“变身”成自习室，初步测算最大可供自习面积2500平方米。

浙江大学求是学院院长邱利民说，所谓“一流学习社区”，不仅要有一流的硬件设施，为学生提供足够的活动空间，更为重要的是打造成思想引领的空间、学业成长的空间、生活服务的空间。通过交流互动，真正实现思想引领和文化育人。学习型社区中师生有机互动，让空间充分为育人服务，这是浙大“一流学习社区”的目标和不懈追求。（柯溢能 方秀芬）

(责编：实习生(樊洁瑜)、熊旭)